Zákazníci mají o solárech zkreslenou představu, říká dodavatel fotovoltaiky

„Loni jsme skutečně zažili boom. Zájem o fotovoltaiky vzrostl o 450 procent. A s tím přišly i stinné stránky. Chyběli kvalifikovaní lidé, kteří by je montovali a dělali by revize. Nám se to ale podařilo vyřešit,“ popisuje loňskou krizovou situaci Matějovič.

„Otevřeli jsme si totiž vlastní vlastní školicí centrum, kde připravujeme přímo své lidi, abychom měli na realizaci projektů dostatek pracovníků. A situace se v tuto chvíli zlepšila natolik, že můžeme uspokojit i nové termíny instalace do šesti měsíců, což je za mě velmi dobré,“ dodává provozní ředitel.

Loňský rok byl podle něj skutečně problémový. „Neměli jsme dostatek lidí, kteří by naše produkty mohli instalovat. Určité procento našich montážníků je z Ukrajiny. Jakmile začala válka, někteří se začali vracet domů, což jsme samozřejmě nemohli předpokládat. Z toho důvodu jsme neměli dost lidí a termíny instalací se prodloužily na 11 měsíců od podpisu smlouvy a některé zákazníky jsme nestihli ani v tomto termínu. Ale to už je pryč, situace se skutečně zlepšila,“ vysvětluje Matějovič.

V zimě na 30 až 50 procent

Negativní recenze na sociálních sítích jsou podle provozního ředitele často způsobené tím, že zákazníci mají zkreslenou představu o tom, jak fotovoltaiky fungují. „Je jasné, že největší výtěžnost fotovoltaiky je od jara do podzimu. Ale systém funguje i v zimě, i když jen na 30 až 50 procent.“

A tohle podle něj musí zákazníci pochopit a nemít přehnaná očekávání. „Ale i v zimě je slušná výtěžnost. Fotovoltaiky fungují na difuzní záření, což znamená, že i když není úplně jasno, jsou panely stále funkční.“

Stížnosti přicházejí i na finální ceny za instalaci solárních panelů. Podle recenzentů často firmy překračují předem domluvenou konečnou cenu. Podle platné české legislativy lze výslednou cenu navýšit ze strany dodavatele maximálně o 10 procent. „Toho se držíme a nestalo se nám, že by byla tato hranice byla překročena.“

Jak poznat „solární šmejdy“?

Jak je tedy podle Matějoviče možné poznat „solární šmejdy“? „Zákazník nesmí každému věřit, je třeba si zjišťovat informace. Každému bych doporučil, aby si zjistil, kolik zakázek už má konkrétní firma realizovaných, kolik materiálu má na skladě. V tomto ohledu my fungujeme už 13 let a na skladě máme materiál za 1,5 miliardy korun.“

A o jaký materiál jde? Pavel Matějovič připustil, že 99 procent v Česku instalovaných solárních panelů pochází z Asie. Podle něj se asijští výrobci dlouhodobě zabývají vývojem technologií v tomto segmentu trhu. „V Evropě se nic takového prakticky nevyrábí a místní trh na to není připravený. Snad jen některé komponenty na tepelných čerpadlech mají evropský původ.“

V dohledu nad instalací solárních elektráren podle provozního ředitele zaspal stát. Kontroly by podle něj měly být častější a hlavně důkladnější. Jen tak lze odhalit „solární šmejdy“. „Ideální by bylo, aby takové kontroly probíhaly každý půlrok. Aby úřady jednou za šest měsíců zkontrolovaly alespoň to, kolik materiálu jednotlivá firma má a jestli má dostatek pracovníků na to, aby zakázky byly realizované.“

Jak probíhá instalace

V Rozstřelu pak Pavel Matějovič podrobně mluvil o tom, jak by měl zákazník v případě zájmu o solární panely postupovat, aby se nespálil. „Pokud má zákazník zájem o fotovoltaiku, napíše poptávku, která je přiřazena obchodnímu zástupci. To je nezávazné a zadarmo.“

„Pak udělá obchodní zástupce asi dvacetiminutový hovor, kdy se vyptá na podobnosti kolem lokality, objektu, kam by měly být panely instalované. A následně pošle první hrubou nabídku, aby měl zákazník představu, kolik bude celý projekt stát, jak by mělo vypadat finální řešení, kolik ušetří,“ pokračuje Matějovič.

„Poté probíhá zdarma návštěva u klienta,“ popisuje Matějovič. „Náš pracovník si projde dům a nabídne místo, kam by se fotovoltaika mohla dát, kam se dodají baterie, střídač. Zároveň dojde k prvnímu proškolení klienta. Pak dostane zákazník čas na rozmyšlenou, kdy se na nás může obrátit s doplňujícími otázkami.

Teprve pak dojde na druhou návštěvu, kde se vše přesně ujasní a podepisuje se smlouva. Naše firma pak má oněch avizovaných šest měsíců na realizaci.“

Zákazník může podle Matějoviče požádat realizátora instalace také o vyřízení dotace. To trvá kolem dvou měsíců. Funguje to tak, že klient zaplatí celou částku firmě a dotaci pak zpětně dostane od státu. „A to ve chvíli, kdy se nainstaluje fotovoltaika, která se musí připojit k síti. Následně se doloží všechny dokumenty. Vyplacení dotace přímo od Státního fondu životního prostředí většinou následuje tři měsíce po dokončení fotovoltaiky.“

Je výhodná instalace baterie k solární elektrárně? Vyplatí se instalace tepelného čerpadla? Jak populární jsou technologie na ohřev vody? A jak promění trh legislativa umožňující komunitní energetiku? I o tom hovořil provozní ředitel firmy Schlieger Pavel Matějovič v Rozstřelu.