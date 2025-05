„Dekarbonizace je krásná myšlenka, ale strašně drahá a nezohledňuje realitu. My si v Evropě třeba zavřeme ekologického výrobce a místo něj dovážíme neekologicky vyrobenou ocel z Číny. To přece není správné,“ varuje Kubalová.

Bez oceli není obrana nebo růst HDP

Evropská unie se podle ní dostala do pasti vlastních ambicí. „Když třinecké železárny přejdou z vysokých pecí na elektrické obloukové pece, bude je to stát miliardu eur. Ale ta investice jim nepřinese žádnou úsporu, jen nové náklady.“

Spotřeba energie by v nových pecích podle ní vzrostla až o 40 procent. „A výsledek? Ocel bude dražší, návratnost investice žádná. Banky na to peníze nepůjčí. Z ekonomického hlediska je to pro firmy likvidační.“

Situace se podle Kubalové stává absurdní. „Dekarbonizační cíle možná splníme už v roce 2050 – ale jen proto, že tu žádný průmysl už nebude. Zavřeme vše a přitom budeme dovážet to, co jsme mohli vyrábět sami a čistěji.“

Trump jako budíček pro Evropu

Podle Kubalové sehrává v současnosti významnou roli Donald Trump. „Ne že bych chtěla mít Trumpa doma, ale jako politik trochu probudil Evropu. Ukázal, že nemůžeme spoléhat jen na druhé. Nejprve jsme věřili Rusku, pak Američanům – a teď nemáme nic jisté.“

V ocelářství je přitom soběstačnost zásadní. „Bez oceli není obrana. Ani větrné elektrárny. Ani infrastruktura. V Třinci se vyrábí koleje i ocel pro mosty. Ale pokud si Evropa – a spolu s ní i Česko – konečně nepřizná, že jde o strategickou výrobu, může být pozdě.“

Evropská unie podle ní momentálně není ve výrobě oceli ani zdaleka soběstačná. Totéž platí pro Českou republiku. Nejvíce oceli se dnes vyrábí v Číně, Indii a Brazílii – tedy v zemích, které podle Kubalové zdaleka nedodržují ekologické standardy, jaké platí v EU.

Nebude ani ocel na protézy

Vlastními regulacemi a omezeními v souvislosti s příliš ambiciózní dekarbonizací se podle Kubalové Evropa připravuje o klíčový zdroj své průmyslové soběstačnosti. Jedním z příkladů je vývoz šrotu: „V Evropě bude potřeba veškerý šrot pro nové elektrické pece. Ale dnes ho vyvážíme. Až teď se vůbec začíná mluvit o tom, že by měl zůstat v Evropě jako strategická surovina.“

A co kvalita evropské a české oceli? „Je pořád špičková. Koleje z Třince se používají i v Americe. Ale už to není jako dřív – Číňané se naučili dělat kvalitní ocel. My jsme usnuli na vavřínech,“ říká.

„Abych to shrnula – bez oceli nepostavíte ani elektrárnu ani nemocnici. A když ocel nebude, nebudou ani protézy za naše zničené klouby. Protože náhradu kolene chcete mít z oceli – ne z dubu,“ uzavírá s nadsázkou Marcela Kubalová.