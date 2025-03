Developer Kunovský: Nedostatek bytů je tikající bomba. Hrozí politický rozvrat

Dušan Kunovský bude už tuto středu jedním z hlavních řečníků na Summitech stavebního rozvoje a dostupného bydlení, které se uskuteční v pražském Obecním domě. Hostem bude i ředitel Státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka. Podle něj se situace v bytové výstavbě sice zlepšuje, ale pomalu.

„Program na podporu dostupného nájemního bydlení má aktuálně alokaci sedm miliard korun. Z toho by mělo vzniknout přes dva tisíce bytů. Ideální by bylo, kdyby taková alokace přicházela každoročně,“ uvedl Ryšávka.

Dušan Kunovský v Rozstřelu upozornil, že české stavebnictví je v krizi nejen kvůli nedostatku peněz, ale také kvůli složitému povolovacímu procesu. „Zatímco doprava má svou jasně nastavenou mašinu, bydlení něco takového postrádá.“

Typové projekty jako cesta vpřed

„Potřebujeme funkční systém, který umožní stavět desítky tisíc bytů ročně,“ uvedl s tím, že aby se vyrovnal deficit z minulých let, mělo by být každoročně dokončeno až 75 tisíc bytů, což se naposledy povedlo v éře normalizace.

Velkou naději vidí Kunovský v takzvaných typových projektech. „Typové projekty se do výstavby bytů vracejí po třiceti letech. Nejde o kopírování paneláků. Každý projekt musí respektovat své okolí. Je to potřeba, aby se zrychlil celý proces,“ řekl Dušan Kunovský.

Státní fond podle Ryšávky v oblasti bytové výstavby poskytuje už teď obcím poradenství prostřednictvím regionálních center. „V současnosti máme osm regionálních center, která pokrývají celou republiku. Nejsou to úředníci, ale projektanti a ekonomové. Loni jsme měli přes 2 500 konzultací.“

Podle Kunovského ale poradenství nestačí. „Potřebujeme systém financování, který do procesu zapojí soukromý sektor, banky i samosprávy. Nestačí říkat, že peníze budou jen dva roky. Starostové musejí mít jistotu, že program poběží dlouhodobě,“ řekl developer.

Ryšávka s tím souhlasí. „Pro starosty je klíčové, aby měli jasný výhled. Dlouhodobou předvídatelnost podmínek. Máme notifikaci až do roku 2030, nyní je důležité zajistit i stabilní financování,“ upřesnil.

Tikající bomba a rozvrat

Podle Dušana Kunovského by měla Česká republika investovat minimálně 20 miliard korun ročně. „Dělali jsme analýzu s KPMG, a pokud chceme skutečně posunout dostupnost bydlení, roční náklady by měly být skutečně aspoň 20 miliard korun. Bez toho to nepůjde.“

Oba experti se v Rozstřelu shodli, že dostupné bydlení je stejně důležité jako doprava. „Je to veřejný zájem. Pokud máme zrychlené povolování pro dálnice, mělo by platit i pro bydlení,“ zdůraznil Ryšávka.

„Dostupnost bydlení je vážný problém, tikající bomba. Pokud se to nevyřeší, hrozí, že to povede k politickému a ekonomickému rozvratu,“ varoval Kunovský bez obalu.

Na změně by podle Ryšávky měla spolupracovat veškerá sféra – stát, obce, soukromý sektor i banky. „Každý musí hrát svou roli. Vidíme v zahraničí, že tam už na to přišli. Teď je řada na nás.“

Kunovský kritizuje i připravovaný zákon o podpoře bydlení. „Je to spíš sociální zákon. Není to zákon, který by podporoval výstavbu nových bytů. My potřebujeme konkrétní kroky, které posunou situaci dopředu.“

Čtyři klíčové kroky

Podle Kunovského jsou pro zlepšení dostupnosti bydlení klíčové čtyři věci. „Zrychlit povolování, snížit přeregulovanost stavebnictví, zjednodušit územní plánování a podpořit výstavbu dostupného nájemního bydlení. Bez těchto kroků se nic nezmění.“

„Prostě když je něčeho málo, je to drahé. Musíme zajistit, aby bytů bylo víc. Je to otázka selského rozumu,“ shrnul Kunovský.

Ryšávka proto navrhuje možnost takzvané „turbo výstavby“ v exponovaných lokalitách. „Mohli bychom vymezit konkrétní oblasti, kde by bylo zrychlené povolování i zvýhodněné financování. Je to cesta, jak problém urychleně řešit,“ uvedl s tím, že poptávka je zejména v Praze a dalších krajských městech.

Podle Kunovského situaci brzdí stát. Otálí prý s povolováním projektů. „V Praze je aktuálně 150 tisíc bytů uvázlých v procesu schvalování. Jen na DPH by to státnímu rozpočtu přineslo 180 miliard korun. Přesto stát není schopen ten proces rozhýbat,“ řekl Kunovský.

Ryšávka věří, že klíčem je dlouhodobé nastavení financování a spolupráce se soukromým sektorem. „Pokud starostové uvidí, že stát má dlouhodobou koncepci a zajištěné prostředky, výstavba se rozjede,“ uzavřel ředitel Státního fondu podpory investic.