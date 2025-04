Vysíláme 10:00

Evropa nemusí být závislá na dovozu solárních panelů a baterií z Asie. Podle programového ředitele Svazu moderní energetiky Martina Sedláka existují české technologie, které by mohly pomoci nastartovat evropskou výrobu obnovitelných zdrojů energie. „Díky práci českých vědců se může výroba solárních panelů nebo lithiových baterií vrátit zpět do Evropy. Teď je důležité, aby se tyto patenty podařilo uvést do praxe,“ říká Sedlák v Rozstřelu.