Za dražší elektřinu může růst cen plynu i nervozita, řekl expert v Rozstřelu

Cenu elektřiny podle něj ženou vzhůru jednak rostoucí ceny primárních zdrojů, což je v současné době dominantně zemní plyn, a pak také obavy z vývoje odstávky klasických zdrojů energie.

„Dnes je elektřina je obchodovanou komoditou na propojeném trhu a jako každá komodita podléhá očekáváním. Obchodníci si přečtou zprávy, rozhodnutí politiků, zhodnotí dostupnost primárních zdrojů a podle toho se obchoduje. Výraznou složkou je cena a dostupnost plynu, druhou je očekávání trhu, kde se zčásti projevuje nervozita tvořená rozhodnutím států jako je Německo o odstavení klasické energetiky jako je jádro i uhlí,“ řekl Apko.

Celý Rozstřel v podcastu:

Strmý růst cen elektrické energie by se podle něj měl v nejbližší době zmírnit. „To, co pozorujeme u elektřiny v posledních týdnech je špičkový nárůst, který očekávám, že se zbrzdí a bude už jen pozvolný. Je to více politický než tržní problém a je stěžejním zájmem EU ho stabilizovat,“ uvedl.

Pro koncové spotřebitele však není v současnosti cesta, jak se vyšším cenám vyhnout. „Většina obchodníků bude nucená zdražovat, nedá se očekávat, že v současné době najdete někoho, kdo vám bude dodávat elektřinu výrazně levněji,“ shrnul Apko.

Ani v případě krachů některých menších obchodníků se však tuzemští odběratelé nemusejí obávat, že by zůstali bez proudu či elektřiny. Česká legislativa v podobných případech totiž počítá s takzvanými dodavateli poslední instance. „Pak přechází s okamžitou platností dodávka na určený subjekt a odběratel má přinejmenším čas uzavřít novou smlouvu,“ vysvětlil Apko.

Za jeden z problémů, které musí energetika v současné době řešit je odstávka klasických zdrojů a větším zastoupení obnovitelných zdrojů, které jsou ovšem méně spolehlivé a potřebují proto zálohy.

„A je otázka jak tuto disproporci vyřešit do budoucna. Domnívám se, že nebudeme mít na to vyvažovat tu obrovskou porci obnovitelných zdrojů obrovskou porcí klasických. Energetika se tak bude distribuovat a bude odpovědností menších jednotek jako jsou obce ale i třeba domácnosti si zajistit energetickou bilanci,“ zamýšlí se Apko.

„Jako správný hospodář si pak budu muset uvědomit, že buď elektřinu nebudu mít anebo si ji prostě vyrobím z větší část sám,“ dodává.

Cesta ovšem není ve vytváření obřích solárních parků na orné půdě, ale spíše v lokálních projektech. „Mrazí mě, když vidím pole pokryté panely, to si nemyslím, že je cesta. Ale máme spoustu střech, kde to využití slunce je možné,“ míní.

Evropa už k decentralizaci směřuje stále více. Vznikají společenství, která budují nové zdroje a počítá s nimi i evropská legislativa. V Česku ovšem komunitní energetika na větší rozjezd teprve čeká.