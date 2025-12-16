Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Českým domácnostem se dnes podle Jana Brejla daří relativně dobře. „HDP roste, příjmy domácností se zvyšují a inflace má přirozenou míru,“ shrnuje ekonom. Přesto upozorňuje, že zdánlivý klid může být zavádějící.
Největší rizika vidí v geopolitice – válce na Ukrajině a v nepředvídatelnosti americké politiky, která se promítá do nervozity finančních trhů. Zásadní problém české ekonomiky ale Brejl vidí jinde, a to v chování domácností.
Na účtech leží biliony
„Na účtech Čechů leží biliony korun. Lidé mají obrovské objemy peněz na spořicích účtech, které při započtení inflace reálně nic nevydělávají,“ říká. Podle něj dává smysl mít rezervu, ale dlouhodobé držení větších částek na účtech považuje za neefektivní.
Češi jsou podle Brejla historicky velmi konzervativní. „Dlouho jsme byli zvyklí na klasické spoření, stavební spoření nebo staré penzijko. Jenže tyto produkty dnes často inflaci ani nepřekonají.“
Zároveň však varuje před druhým extrémem – sliby vysokých výnosů bez vysvětlení rizika. „Dluhopisová letadla a různé pochybné nabídky lidi od investování znovu odrazují.“
Řešením je podle něj rozdělení peněz podle horizontu. Krátkodobá rezerva může zůstat na spořicím účtu, ale střední a dlouhý horizont by měl být investovaný – ideálně pravidelně a diverzifikovaně.
Zvýší ČNB úrokové sazby?
„Pravidelné investování chrání před výkyvy. Lidé mají tendenci panikařit, když trhy klesají, a prodávat v nejhorší chvíli. To je zásadní chyba,“ upozorňuje.
Velkým tématem zůstává podle něj bydlení. Hypoteční trh letos podle Brejla zažívá boom v objemech, nikoli v počtech úvěrů. „Průměrná hypotéka je dnes kolem čtyř milionů korun. Byty jsou drahé a objem roste hlavně kvůli cenám.“
Zastavování výstavby ze strany developerů podle něj situaci jen zhorší a ceny může dál tlačit nahoru. Pokud jde o úrokové sazby, tak je Brejl skeptický k jejich dalšímu poklesu.
„Prostor pro snižování není. Naopak bych se vůbec nedivil, kdyby ČNB sazby znovu zvýšila, aby udržela inflaci pod kontrolou,“ předjímá ekonom. Právě obrovské objemy peněz na účtech by totiž podle něj mohly znovu roztočit inflační spirálu.
Jeho rada je proto jasná – nebát se investovat, ale s rozmyslem. „Rezerva na účtu ano. Ale zbytek by měl pracovat,“ uzavírá Jan Brejl z finanční skupiny Partners.