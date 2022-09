20 let starých spotřebičů se zbavte, říká energetický expert v Rozstřelu

Za zvážení podle něj stojí koupě nového přístroje. Ušetřit se dá také při šetrném zacházení se spotřebiči. „V celoročním horizontu se můžeme bavit v průměru o patnácti procentech,“ zmiňuje analytik v pořadu Rozstřel.

„Energeticky nejvíce náročné je elektrické vytápění, především přes zimní sezonu,“ říká Jan Béreš.

Připomíná, že české domácnosti své domovy přetápí. „Průměrná teplota se udržovala kolem 25 stupňů, oproti Evropě jsme na vyšším čísle. Prostor pro úsporu v celoročním měřítku pro celou Českou republiku je docela dost velký,“ uvádí.

Připomíná, že každý stupeň dolů znamená úsporu zhruba šesti procent. Pokud snížíme topení z 25 na 19 stupňů, můžeme se bavit až o třicetiprocentní úspoře na spotřebě, tvrdí Béreš.

Místnosti, kde se lidé nejvíce pohybují, doporučuje vytápět na teplotu kolem 21 stupňů. V ložnici a na chodbě se podle něj nemusí topit vůbec.

V domovech doporučuje nejdříve řešit a zkontrolovat zateplení a okna, poté až technologie. „Aktuálně se nejvíc doporučuje tepelné čerpadlo, ideálně třeba ve spojení se solárními panely, protože to vám dokáže taky i docela dost pomoct se spotřebou,“ uvádí analytik v Rozstřelu.

Významný „žrout“ energie je například lednice. „Pokud bychom se bavili o neúsporné lednici, tak roční provoz – pokud bereme v úvahu staré ceny z loňského roku - stál 1900 korun, s novými ceníky se můžeme bavit o ceně zhruba 8 000 korun. To je více než čtyřnásobek,“ upozorňuje Béreš.

Řešením může být koupě nové a úspornější lednice. Jak Béreš uvádí, při starých cenách by stál roční provoz úspornější lednice kolem 600 korun, při nových cenách pak 2300 korun. „To je skoro šest tisíc rozdíl na ročním provozu neúsporné a úsporné lednice,“ upozorňuje.

Pozor na home office

Při práci z domova doporučuje pracovat raději na notebooku než na stolním počítači. „Pokud budeme počítat denní provoz osm hodin pracovní doby, tak jeden pracovní den udělá stolní počítač spotřebu zhruba 2,4 kilowatty. Při cenách kolem 12 tisících korun za megawatthodinu by jeden denní režim stál 46 korun. U notebooku, který má spotřebu jen 400 wattů, se bavíme o necelých osmi korunách,“ dává příklad Béreš.

Podle Béreše mohou lidé ušetřit také například soustředěním spotřeby do nízkého tarifu. „Je ideální od distributora vědět, kdy nízký tarif spouští,“ říká Béreš. Distributor by měl informaci prozradit. „Je to běžně dostupná informace,“ míní.

„V dnešní době se dají i pračky nastavit tak, aby se spustily za několik hodin. A když budu vědět, že třeba nízký tarif mi jede v jedenáct, tak pračku nastavím na jedenáctou, a ráno, až se probudím, prádlo vytáhnu a pověsím“ říká.

Pokud zákazník chce fixovat cenu, nevyplatí se vyčkávat. „Myslím si, že ceny, které teď můžeme u dodavatelů sehnat, tak příští rok už pravděpodobně nebudou k dostání a můžou být ještě vyšší,“ tvrdí.