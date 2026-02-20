Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Autor:
Vysíláme   9:30
Inflace se v lednu dostala na 1,6 procenta a ČNB to označuje za dobrou zprávu. Viceguvernérka Eva Zamrazilová ale v Rozstřelu na iDNES.cz varuje před předčasnou euforií. Rizikem zůstávají služby, bydlení i rychlý růst mezd. Mluví také o prostoru pro sazby, obranném průmyslu, „vagónu do Číny“ i o zlatě.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Inflace na začátku roku výrazněji klesla, znamená to, že Česká národní banka svůj boj se zdražováním vyhrála?
Je pravda, že inflace klesla z prosincových 2,1 na lednových 1,6 procenta. A také je pravda, že dominantně je za tím vliv snížení poplatků za obnovitelné zdroje energie. Kdyby k němu bylo bývalo nedošlo, tak by ta inflace byla na rovné dvojce, tedy přesně na našem inflačním cíli. Dále se k tomu připojil pokles pohonných hmot a také pokles cen plynu, takže dohromady všechny tyhle faktory znamenaly pokles asi o jeden procentní bod; bez nich bychom byli někde na 2,5 procentech.

Kde vidíte riziko?
Máme pořád položky ve spotřebním koši, které rostou poměrně dynamicky, především služby. Růst o 4,7 procenta je úplně stejný jako v celém minulém roce, takže tady víceméně ohnisko poptávkové inflace ještě úplně dohašeno nebylo. Souvisí s tím i to, že jádrová inflace – základní pevná složka, která nepodléhá cyklickým vlivům – klesla z 2,8 na 2,7 procenta. To je sice pokles, ale maličký. Takže číslo je dobré, ale musíme být neustále ostražití.

Máte výhled na letošní rok? Předpokládáte, že inflace zůstane pod 2 procenty?
Pravděpodobně tam ve větší části roku zůstane. Tady se ještě uvidí, co udělá přeceňování v oblasti potravin, protože potraviny meziměsíčně zdražily asi o 2,5 nebo 2,7 procenta, což je poměrně dynamické zdražení.

Hostem pořadu Rozstřel je Eva Zamrazilová, viceguvernérka ČNB.
Hostem pořadu Rozstřel je Eva Zamrazilová, viceguvernérka ČNB.
Hostem pořadu Rozstřel je Eva Zamrazilová, viceguvernérka ČNB.
Hostem pořadu Rozstřel je Eva Zamrazilová, viceguvernérka ČNB.
8 fotografií

Co silná koruna – má vliv na inflaci?
Samozřejmě. Silná koruna má vliv především na obchodovatelné zboží, tedy zboží, které se dováží. V současné době ekonomové debatují o tom, zda je ten vliv pořád tak intenzivní jako dříve, protože existují i názory, že ho omezuje silná spotřebitelská poptávka: jinak řečeno, část silné koruny obchodníci nepromítají do poklesu cen, ale do marží. To je věc, které se musíme věnovat. U služeb se nám silná koruna neprojevuje vůbec, tam nepomáhá – pouze v oblasti zahraniční rekreace.

A když už jsme u silné koruny: vydrží i letos, nebo čekáte pohyb vůči dolaru či euru?
Já bych korunu viděla víceméně jako stabilní v průběhu celého roku s menšími výkyvy.

Pokud je inflace pod kontrolou, otevírá to prostor pro další snižování sazeb?
Jádrová inflace zůstává poměrně blízko trojky. Je to sice v cíleném pásmu, ale ukazuje to, že domácí poptávkové tlaky na inflaci příliš nepolevují. Jinými slovy: jestli se zklidní nebo zpomalí vývoj cen ve službách a také v oblasti nemovitostí – to je další ohnisko, které nás trápí – protože ceny nemovitostí se propisují do nákladů vlastnického bydlení, tzv. imputovaného nájemného, a také do tržního nájemného. A tady je růst o 6,3 procenta u tržního a 5,1 procenta u imputovaného.

Ty rostoucí ceny nemovitostí tedy zasahují do spotřebitelské inflace. Nemáme přímý kanál, jak je ovlivnit, měnová politika tu zatím nepůsobí restriktivně, a to je další věc, která nás zajímá. V případě zklidnění by to mohlo poskytnout prostor pro snížení úrokových sazeb o nějakých 25 bazických bodů. Naše politika se odvíjí od příchozích dat. Dalším okruhem, který není bez důležitosti, jsou i mzdy.

A jak to s jejich růstem vypadá?
My jsme museli pro rok 2025 zvýšit prognózu až na 7 procent růstu. Nečekali jsme to, čekali jsme asi 6,5 procenta, ale ta čísla přijdou až někdy v průběhu jarních měsíců – chodí s velkým zpožděním pro čtvrté čtvrtletí a tedy i pro celý rok.

A i to je proinflační?
Samozřejmě. Podle našich odhadů – a myslím, že i podle odhadu většiny makroekonomů – je neinflační růst mezd maximálně do 5 procent. Pro letošek čekáme kolem 6 procent, takže uvidíme, jaká budou přicházet data. A pokud by to bylo víc než 6 procent, tak by to samozřejmě limitovalo prostor pro snižování úrokových sazeb.

A co růst ekonomiky, hrubého domácího produktu? Některé instituce výrazně upravují výhled pro rok 2026 – u některých odhadů až ke 3 procentům. Vidíte to podobně?
Vidíme to podobně. Ta čísla se pohybují mezi 2,5–3 procenty. Ekonomika se skutečně zvedá: napřed se začala zvedat spotřebitelská poptávka, tím se zvedl výkon ve službách. Z prvního odhadu HDP jsme se dozvěděli, že to byly služby, které táhly ekonomiku v posledním čtvrtletí 2025.

To je na jedné straně dobře, ale na druhé straně vidíme, že se tam posouvá poptávka obyvatelstva, díky vysoké poptávce se zvyšují ceny a zvyšují se tam také mzdy – a ty vstupují do inflačních tlaků hned dvakrát: jednou jako nákladová složka a jednou jako faktor, který umožňuje ceny služeb dál zvyšovat, protože si to lidé mohou dovolit.

A průmysl?
Zvedá se. Domácí průmysl bude pozitivně ovlivňován růstem obranných výdajů v celé Evropě. Žádná země si to nedokáže vyrobit všechno sama a my máme mimořádný průmyslový potenciál, abychom se do toho výrobního procesu mohli zapojit.

Když už jsme u veřejných financí: inflaci to vypadá, že jsme zkrotili, ale veřejné finance zůstávají napjaté.
Mně z pozice člověka v centrální bance doopravdy nepřísluší hodnotit stav veřejných financí. Můžu říct jen tolik, že abychom mohli držet měnovou politiku na neutrální nebo dokonce nižší úrovni, potřebujeme neutrální působení veřejných rozpočtů.

A to teď nefunguje?
Obávám se, že tady je spíše expanzivní vliv.

Jak blízko jsme dluhové brzdě?
Nejsme dluhové brzdě příliš blízko, ale hodně jsme se jí přiblížili.

„Daří se nám opouštět vývozní model, kdy české exporty byly posledním vagónem mířícím z Německa do Číny,“ řekla moderátorovi Vladimíru Vokálovi v Rozstřelu Eva Zamrazilová, viceguvernérka ČNB.

Jak velké riziko dnes představuje hospodářský vývoj v Německu?
Německo je problém, o kterém hovoříme deset let. Deset let na to upozorňují odborníci: slabé Německo, hrozí recese – a nakonec se Německo vždycky nějak dostalo na červenou nebo černou nulu, žádný Armageddon nebyl.

Nicméně závislost na Německu je riziko. Zároveň ale vidíme, že se nám daří opouštět vývozní model, kdy české exporty byly „posledním vagónem“ mířícím z Německa do Číny. Myslím, že diverzifikujeme a že se diverzifikují vývozní partneři.

Takže jsme se trochu odstřihli od závislosti na Německu?
Trochu ano. Není to rychlé, ale souvisí to i s tím, že původní těžiště byl průsečík Německo a automobilový průmysl – v obou jsou změny. Náš vývoz překvapil mnoho ekonomů. Nikdy nebyl jen na autech – ale podíl automotivu se částečně snižuje. Roste obecné strojírenství nebo ostatní dopravní prostředky.

Obranný průmysl tedy může být hnacím motorem růstu české ekonomiky?
Domnívám se, že ano. Bohužel z toho nemám radost – byla bych ráda, kdyby to byly léky nebo civilní oblasti – ale žijeme ve světě, v jakém žijeme. Určitá příležitost pro restrukturalizaci a znovu nadechnutí průmyslu tu je, protože průmysl odolává těžkým zkouškám: změna v automotivu, drahé energie, dané mimo jiné Green Dealem. Doufejme, že se náš tradiční artikl zase nadechne.

Jak hodnotí experiment ČNB s malým kryptoměnovým portfoliem? Budou nákupy bitcoinu pokračovat? Nemají penzijní společnosti předražené poplatky? A co zlato? Nejsou jeho nákupy ze strany ČNB zbytečné? I na to odpovídala ekonomka Eva Zamrazilová v Rozstřelu.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)

Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Eva Zamrazilová, viceguvernérka ČNB.

Inflace se v lednu dostala na 1,6 procenta a ČNB to označuje za dobrou zprávu. Viceguvernérka Eva Zamrazilová ale v Rozstřelu na iDNES.cz varuje před předčasnou euforií. Rizikem zůstávají služby,...

20. února 2026  9:30

Maďarsko uvolní 250 tisíc tun ropy z rezerv, přednostně je získá firma MOL

ilustrační snímek

Kvůli pozastavení dodávek ropovodem Družba rozhodla maďarská vláda o uvolnění 250 tisíc tun ropy ze svých strategických rezerv. Přednostní přístup k nim bude mít maďarská společnost MOL. S odkazem na...

20. února 2026  9:04

Ředitel Balíkovny Hőrzenberger skončí ve funkci

ilustrační snímek

Ředitel Balíkovny, logistické služby státního podniku Česká pošta, Adam Hőrzenberger ke konci února skončí ve funkci. Odchází podle svých slov po vzájemné dohodě s vedením České pošty, mimo jiné...

20. února 2026  9:02

Letiště Schwechat ve Vídni kvůli sněhu přerušilo provoz

Letadlo aerolinek Austrian Airlines na letiště Schwechat ve Vídni, ilustrační...

Kvůli sněžení zastavilo provoz letiště Schwechat ve Vídni. Odlety by měly být obnoveny kolem 9. hodiny dopoledne, přílety kolem 10. hodiny, uvedl mluvčí letiště Peter Kleemann. Upozornil však, že i...

20. února 2026  7:43

Wall Street štědře vyplatil šéfy, mají stamilionové odměny jako před finanční krizí

Wall Street, New York

Americké banky na Wall Street vyplatily svým generálním ředitelům odměny přesahující 830 milionů korun. Celkové částky překonaly maxima z let ještě před finanční krizí v roce 2008 i z pandemického...

20. února 2026

Čtvrtina hlášení o týrání je na špatně uvázané psy, hlásí veterináři. Nově platí zákaz

Premium
ilustrační snímek

Státní veterináři každoročně řeší přibývající počet hlášení od veřejnosti, kterými lidé upozorňují na možné problémy s chovem zvířat. Nyní jim ještě přibylo práce, od začátku roku totiž kontrolují i...

20. února 2026

Brusel uložil jedné z nejvýznamnějších amerických bank rekordní pokutu

ilustrační snímek

Evropská centrální banka (ECB) udělila americké bance J. P. Morgan pokutu 12,18 milionu eur (295,3 milionu Kč) kvůli nesprávnému vykazování rizik a kapitálových požadavků v letech 2019 až 2024.

19. února 2026  20:11,  aktualizováno  21:12

Nabízíme bilionové projekty i pro blízké Trumpa, láká Kreml za zrušení sankcí

Ruský diplomat Kirill Dmitrijev na tiskové konferenci u Bílého domu ve...

Zrušení sankcí proti Rusku administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa odpovídá zájmům Spojených států, které by tím získaly přístup ke společným projektům o celkové hodnotě přesahující 14...

19. února 2026  18:13

Průlomový soud: Meta čelí žalobě kvůli závislosti dětí na sociálních sítích

Mark Zuckerberg vypovídal u soudu, který se zabývá případem dívky, která žaluje...

Mark Zuckerberg jako generální ředitel společnosti Meta ve středu vypovídal před soudem v Los Angeles. Američtí soudci se snaží zjistit, jestli sociální sítě záměrně vyvolávají závislost u dětí....

19. února 2026  18:05

Evropský úřad pro boj s podvody zahájil vyšetřování projektů ČEPS

Logo Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) před jeho centrálou v...

Evropský úřad pro boj s podvody OLAF zahájil vyšetřování projektů na modernizaci tuzemské elektrizační sítě, které v minulosti zajišťovala společnost ČEPS. Státní podnik na ně využil stovky milionů...

19. února 2026  15:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dozorčí rada SZIF bude řešit vymáhání dotací po Agrofertu, pozvala i ministra

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Předseda dozorčí rady Státního zemědělského investičního fondu (SZIF) a bývalý poslanec opozičního hnutí STAN Tomáš Dubský svolal na úterý jednání rady k vymáhání dotací po skupině Agrofert premiéra...

19. února 2026  15:25

Restaurace vítají EET i nižší daň na nealko. Výrobci ji chtějí protlačit i v obchodech

Pokladní systém Dotykačka.

Návrat elektronické evidence tržeb (EET) a snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách patřily k hlavním bodům středeční tiskové konference ministryně financí Aleny Schillerové....

19. února 2026  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.