PIN už brzy nahradí biometrie, shodují se experti v Rozstřelu

Oba experti se shodli na tom, že Česká republika momentálně prožívá období růstu v bezhotovostním placení. Za severskými zeměmi sice Češi zaostávají, ale nové technologie akceptují dobře. Oblíbili si hlavně bezkontaktní platební karty nebo placení mobilním telefonem.

„Co se týče podílu bezhotovostních plateb, tak Česko stále ještě Evropu dohání. Kartami projde asi 40 procent všech plateb. V oblasti využívání moderních technologií ale je Česká republika na čele, a to dokonce v kontextu celého světa. Oblíbené jsou tu bezkontaktní platby kartou. Ještě úspěšnější jsme ale třeba v placení mobilem, kde jsme jedničkou v rámci celé Evropy. O kousek za Českem jsou Španělé,“ uvedl pro iDNES.cz Petr Polák ze společnosti Visa.

Čistě bezhotovostní forma placení ale do budoucna podle odborníků není zcela jistá. V posledních letech je totiž patrné, že Češi nechtějí být do něčeho příliš nuceni. Navíc i poslední měsíce ukázaly, že každé období nejistoty zvyšuje poptávku po hotovosti. Potvrzuje to i Vojtíšek z ČSOB, podle kterého bylo v posledních měsících vidět, že obliba držby hotovosti u Čechů opravdu stoupla. Podle něj tato preference souvisí třeba s pádem Sberbank nebo s ruskou válkou na Ukrajině.

„Podíl bezhotovostního placení roste. Největší rozkvět proběhl během několikaměsíční pandemie nemoci covid-19, kdy se tento objem skoro zdvojnásobil. Obrovským boomem prochází hlavně sektor e-commerce. Významně se posunul segment potravin nebo třeba objednávání jídla, kde ty nárůsty během pandemie byly v řádu stovek procent. Důležité ale je, že od bezhotovostního placení Češi neutíkají ani v dnešní době a zůstávají v tom e-commerce prostředí, i když se obliba hotovosti opět zvýšila,“ doplnil Vojtíšek s tím, že stále je v České republice silná skupina konzervativních lidí, kteří na hotovostní platby nedají dopustit.

Bezpečnost je prvořadá

Moderní technologie posouvají i míru bezpečnosti bezhotovostního placení, a to zvlášť v evropském prostoru. V posledních letech se posunuly způsoby autentifikace, a to třeba díky speciálním kódům nebo unikátním mobilním aplikacím. Ochrana je tak mnohem vyšší, než tomu bylo v minulosti a do budoucna bude i dál růst. Bezhotovostní placení se navíc podle odborníků ještě více zpříjemní.

„S největší pravděpodobností už v budoucnu nebude potřeba PIN kód, který nejspíš bude nahrazen biometrií. Přispěje to třeba i tomu, že si uživatelé nebudou muset pořád měnit hesla. Telefon přečte obličej snadno a pustí uživatele hned dál,“ okomentoval trendy Petr Polák ze společnosti Visa.

Úspěšných hackerských útoků se odborníci do budoucna nebojí. Security odvětví je totiž v oblasti bezkontaktního placení podle nich velmi robustní a četné útoky se jim daří úspěšně odrážet. „Nejsme jednoduchým cílem. Klientská data jsou tím nejcennějším, co máme. Útoky se odehrávají skoro každý den, ale sítě jsou bezpečné,“ dodal Vojtíšek.