Kvůli nespokojenosti s tím, jak rozpočet připravil předchůdce tehdejšího vítěze voleb, bylo Česko v rozpočtovém provizoriu v roce 2021. Tehdy se nastupující vládě Petra Fialy zdálo, že v rozpočtu odcházející vláda Andreje Babiše rozhodla až příliš utrácet, rozpočet proto chtěla přepracovat. Dnes je Česko v podobné situace, jen současný vítěz voleb chce místo úspor víc utrácet.
Na přepracování nyní stejně jako v roce 2021 nezbývá moc času. Ustavující schůze Sněmovny se uskuteční na počátku listopadu, zároveň není jasné, kdy prezident jmenuje novou vládu. Z toho důvodu je pravděpodobné, že Česko vstoupí do příštího roku v rozpočtovém provizoriu.
1 Co rozpočtové provizorium znamená?
K rozpočtovému provizoriu dochází, pokud vláda neschválí rozpočet do 1. ledna. S provizoriem se pojí řada omezení, protože při něm může vláda utratit každý měsíc maximálně dvanáctinu předchozího rozpočtu. To je problematické, státní výdaje totiž nejsou každý měsíc stejně vysoké.
2 Nakolik je pravděpodobné, že k provizoriu dojde, a jak dlouho by mohlo trvat?
„V současné chvíli je rozpočtové provizorium téměř jisté. Pokud se ale Andreji Babišovi podaří sestavit vládu a rychle připravit rozpočet, který odráží priority a sliby nové vládní koalice, pak by provizorium mohlo trvat pouze několik dní až týdnů. V zásadě během ledna už může stát fungovat s novým rozpočtem,“ vysvětlil pro iDNES.cz hlavní ekonom investiční společnosti XTB Pavel Peterka.
Pokud se ale jednání o vládní koalici a o rozpočtu protáhnou, provizorium může trvat i měsíce. Předmětem sporu mohou být podle Peterky vyjednávání o ministerských postech a o podobě společného programu, kde hnutí ANO slibovalo před volbami velmi drahá opatření, zatímco nejpravděpodobnější koaliční partneři kladli důraz na úspory a zdravé veřejné finance.
Pokud by nová vláda byla ochotná zahájit rok s návrhem státního rozpočtu, který už předložila dosluhující vláda, provizorium by nastat vůbec nemuselo. „Poté by nový kabinet mohl někdy v prvních měsících příštího roku přijít s novelou, která by obsahovala verzi víc odpovídající jejím politickým prioritám,“ poznamenal ekonom České Spořitelny Michal Skořepa. Tato verze událostí se ale zatím nejeví moc pravděpodobně.
3 Jak se provizorium dotkne občanů?
Pokud bude provizorium trvat méně než tři měsíce, budou podle Peterky bolesti s ním spojené minimální. „Běžný chod státu bude pokračovat a provizorium by negativně ovlivnilo primárně investiční projekty státu, kde by mohlo dojít k odkladu a prodražení. Na život běžného občana nebude mít provizorium s trváním do tří měsíců zásadní vliv,“ uvedl ekonom.
Problematické by podle něj bylo provizorium trvající půl roku a více. V takovém případě by už k omezení fungování státu došlo, což by na život běžných lidí dopad mělo. „Žádná katastrofa by se ale nekonala ani v případě dlouhého provizoria, přestože by to v některých oblastech působilo problémy. Není proto třeba panikařit. Scénář dlouhého rozpočtového provizoria je navíc v současné chvíli nepravděpodobný,“ ujistil Peterka.
„Jde o režim, který komplikuje život především státní správě,“ dodal Skořepa. Podle něj toto platí pouze, pokud provizorium trvá maximálně několik málo prvních měsíců roku.
4 Už se to někdy stalo?
Samostatné Česko zažilo ve své historii už celkem tři období rozpočtového provizoria. Hned dvakrát k němu došlo během menšinové vlády Miloše Zemana. Prvnímu předcházela vleklá jednání a následné získání podpory KDU-ČSL a KSČM. Rozpočet byl schválen 15. ledna 1999.
Druhé provizorium přišlo záhy, hned s rozpočtem na následující rok. Ten byl schválen až 26. ledna. Přijetí rozpočtu předcházel takzvaný toleranční patent ODS. Původně se ODS zavázala podpořit rozpočty za podmínky, že vláda bude snižovat deficit. Po dalších jednání během podzimu ale z požadavku ustoupila.
Třetím obdobím rozpočtového provizoria si Česko prošlo celkem nedávno, v roce 2021. Tehdy byla situace dost podobná té dnešní, jen obráceně. Zatímco dnes chce vítěz voleb rozpočet přepracovat, protože podle něj v návrhu jeho předchůdce příliš utáhl opasky, čtyři roky zpátky se naopak nastupující vládě Petra Fialy zdál tehdejší návrh příliš rozhazovačný. Česko se tak potřetí v historii ocitlo v rozpočtovém provizoriu. Bylo to také dosud nejdelší provizorium, trvalo až do března.
5 Dostanu důchod a další dávky?
Ano, důchody a další dávky, jako je například rodičovský příspěvek či podpora v nezaměstnanosti, stát platit musí, jsou to takzvané mandatorní výdaje. To znamená, že stát má zákonnou povinnost tyto výdaje hradit.
6 Dostanou státní zaměstnanci svůj plat?
Učitelé, úředníci a další státní zaměstnanci během rozpočtového provizoria svou výplatu dostanou. Nemohou ale očekávat jakékoli navýšení, dokud provizorium trvá.
Platy zaměstnancům veřejného sektoru podobně jako dávky by stát musel platit i v případě dlouhodobého provizoria.
7 Co bude s plánovanými investicemi?
V provizoriu není možné zahajovat žádné velké investiční akce, při jejich spuštění je totiž nutné, aby měl správce rozpočtu zajištěné očekávané výdaje na celou investici.
8 Jak je to s dotacemi?
Zda bude stát financovat různé dotační programy včetně Oprav dům po babičce, záleží na tom, zda se vejdou do uvedené dvanáctiny rozpočtu.
„Během provizoria mohou být výdaje v každém měsíci maximálně ve výši jedné dvanáctiny celkových výdajů schválených pro předchozí rok. Jaké konkrétní typy výdajů a v jakých proporcích vláda naskládá do tohoto limitu v jednotlivých měsících, už bude na jejím rozhodnutí, přičemž prioritu samozřejmě budou mít výdaje mandatorní, tedy dané zákonem,“ shrnul pro iDNES.cz ekonom České Spořitelny Michal Skořepa.