Do rozpočtu přitekly miliardy z windfall tax, deficit v září byl 180 miliard

Výsledek je také o 90 miliard lepší než loni touto dobou. Podle ministerstva financí ke zlepšení přispěly příjmy z Evropské unie, dividendy vyplacené z ČEZ i vysoké inkaso daně z příjmů právnických osob podpořené i výnosy dočasného zdanění firem především z oblasti energetiky.

V první splátce daně z neočekávaných zisků firmy odvedly 25,65 miliardy korun. Druhá splátka bude v prosinci. Ministerstvo financí naposledy v srpnu odhadlo za celý rok výběr z této daně na 46 miliard korun.

Při plánování letošního rozpočtu resort financí přitom odhadoval, že daň uvalená na šestici největších bank, energetiky a těžaře vynese celkem 85 miliard korun, z čehož banky měly celkově zaplatit asi 33 miliard a energetici padesát.

Jako příliš vysoký a ničím nepodložený odhad - především, co se bankovního sektoru týká - očekávání ministerstva označili analytici neprodleně poté, co se čísla zveřejnila. Například Jiří Tyleček, analytik XTB pro MF DNES již dříve vysvětlil, že bankám dává daň dostatek prostoru a času pro optimalizaci. „Například banky mohou optimalizovat tím, že začnou nabízet vyšší úroky na termínovaných či spořicích produktech. Nebo mohou více investovat,“ uvedl analytik.

Daň pak dotečené společnosti platí z letošních zisků, ty ale u bankovního sektoru nebyly nijak slavné. „V době, kdy se daň schvalovala, bylo jasné, že pro banky byl loňský rok mimořádný. Sazby tehdy začaly stoupat, komerční banky následně úročily vklady vyššími úroky, ale to až s určitým odstupem. Tento mimořádný rok ovšem daněn není, daň dopadá až na roky 2023 a 2024, které už budou z pohledu zisků běžné,“ uvedl pro MF DNES poradce investiční skupiny J&T a minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr.

Platnost mimořádné daně, jejíž výnos má jít výhradně ně pomoc domácnostem a podniků s vysokými cenami energií, ministr financí stanovil do roku 2025. Nyní ale uvažuje o tom, že by přestala platit už s koncem letošního roku. Její delší působení totiž podle něj ztrácí smysl, kompenzace vysokých cen totiž mají letos skončit. „Windfall tax tu není proto, že některý sektor má vysokou ziskovost, ale protože byl jednorázový vliv cen energií. Daň byla směřována do těch sektorů, které vnějšími vlivy dosahovaly mimořádných zisků,“ řekl Stanjura s tím, že rozhodne zkraje příštího roku.

„Vývoj příjmů a salda v posledních měsících můžeme hodnotit příznivě. Ukazuje se, že je možné dodržet plánovaný schodek na úrovni 295 miliard Kč, i když nás čeká výdajově náročný konec roku,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.