Rozpočet je prorůstový, vláda nebude škrtit ekonomiku, prohlásil premiér

„I když bude hůř, o to víc stát bude pumpovat peníze do lidí, do platů, do důchodů, do ekonomiky a do investic,“ uvedl Babiš. Česká ekonomika je podle něj jednou z nejvíce stabilních v Evropě. „Naší zemi čeká skvělá budoucnost, my se vracíme tam, kde jsme byli za první republiky,“ dodal.

Navrhovaný schodek rozpočtu představuje 40 miliard korun, stejně jako letos. Podle Babiše je však důležitější jeho výsledek. Deficit by mohl být i vyšší z titulu investic, poznamenal. Dodal ovšem, že je otázkou, jak je na ně stát připraven.

V souvislosti s deficitem kritizoval bývalé vlády vedené ODS, kterou obvinil, že zavinila problém s prudkým rozvojem solárních elektráren. „To dědictví ODS je šílené,“ řekl a občanským demokratům vzkázal, že zničili státní rozpočet.

Jen letos jde na dotaci výkupních cen elektřiny ze solárních elektráren podle Babiše 30 miliard korun. „Pan prezident (Miloš Zeman) nám nadává, že máme dělat něco se soláry, ale je to dědictví,“ řekl Babiš.

„Kdyby nebyly soláry, tak jsme mohli těch 30 miliard dát skutečně potřebným,“ dodal premiér.

Poslance čeká schvalování návrhu státního rozpočtu na příští rok zřejmě celý den. Základní parametry návrhu rozpočtu včetně 40miliardového schodku už dolní komora schválila. Ve finále ji vedle závěrečného verdiktu čekají dílčí hlasování o poslaneckých návrzích na přesuny peněz v celkovém objemu skoro 180 miliard korun. Sešlo se jich kolem 160.