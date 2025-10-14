„Poprvé v historii nechce vláda poslat rozpočet do Sněmovny, a pokud tu rozpočet nebude, není možné na něm pracovat. Ten, co se řešil před volbami, spadl teď legislativně pod stůl,“ uvedla Schillerová.
„Představte si situaci, že nová vláda může vzniknout až po Novém roce a do té doby tu nebudou žádné práce na rozpočtu. Skandálním způsobem si vzali tuto zemi a její občany jako rukojmí, to je něco neuvěřitelného,“ dodala.
Vláda na konci září poslala Sněmovně návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun, znamenalo by to prohloubení deficitu z letos plánovaných 241 miliard korun. Předložení návrhu rozpočtu do konce září vyžaduje zákon.
Zbytečné cvičení, říká Jurečka
S koncem volebního období Sněmovny všechny neprojednané sněmovní tisky takzvaně padají pod stůl a nelze je dál projednávat. Aby se jím mohla zabývat nová Sněmovna ustavená po volbách, musela by jí vláda návrh poslat znovu.
To ovšem odmítl jak například končící ministr práce Marian Jurečka, tak i odcházející ministr financí Zbyněk Stanjura. Ten to označil za zbytečné cvičení.
Bilance Zbyňka Stanjury. Rozpočtu pomohl, ale některé manévry byly na hraně
„Pokud strana, která bude pravděpodobně sestavovat příští vládu, už předem avizuje, že stávající návrh rozpočtu neakceptuje a chce o 80 miliard zvýšit deficit, pak předložení našeho návrhu znovu do Sněmovny považuji za zbytečné cvičení. Žádnou zákonnou povinnost tím odcházející vláda neporuší,“ napsal Stanjura na síti X.
Zákon vyžaduje, aby vláda do konce září předložila Sněmovně návrh státního rozpočtu, nijak ale neřeší situaci, kdy po předložení návrhu skončí volební období Sněmovny.
Rozpočtové provizorium
Vzhledem k tomu, že ustavující schůze Sněmovny se uskuteční na počátku listopadu, je pravděpodobné, že Česko vstoupí do příštího roku v rozpočtovém provizoriu, které omezuje státní výdaje. „Rozpočtové provizorium na pár týdnů začátkem roku nebude pro zemi žádný fatální problém. Dá se tím projít,“ uvedl Stanjura.
Připomněl, že současná vláda hospodařila s rozpočtovým provizoriem na počátku roku 2022, když odmítla návrh státního rozpočtu připravený před volbami v roce 2021 vládou ANO a sestavila svůj vlastní.
Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda
V tuto chvíli ovšem není ani jasné, kdy prezident novou vládu jmenuje. Provizorium se tak může protáhnout. Končící vládu tak kritizuje mimo jiné i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.
„Tohle od vlády není odpovědné. Nikdo neví, kdy bude nová vláda jmenována, může to trvat dlouho. Sněmovna ale musí po svém ustavení návrh rozpočtu projednávat. Měl by jí být proto stávající vládou předložen,“ napsal exministr na síti X už o víkendu.
Vážená vládo @P_Fiala. Když už nechceš poslat nové sněmovně svůj návrh rozpočtu(což pokládám za ostudné), tak dej alespoň představitelům budoucí vlády k dispozici aparát @minfin, ať mohou pracovat na tom svém. Je polovina října a vážně není čas na uražené klukoviny.— Miroslav Kalousek🇨🇿🇺🇦🇮🇱 (@kalousekm) October 14, 2025
V úterý pak ještě přitvrdil osobnějším vzkazem. „Vážená vládo Petra Fialy. Když už nechceš poslat nové sněmovně svůj návrh rozpočtu (což pokládám za ostudné), tak dej alespoň představitelům budoucí vlády k dispozici aparát ministerstva financí, ať mohou pracovat na tom svém. Je polovina října a vážně není čas na uražené klukoviny.“
Tento názor bývalého šéfa resortu považuje za relevantní i Schillerová, neboť Kalouska podle ní nelze považovat za fanouška hnutí ANO. „Vláda se pravděpodobně stydí, to se jim nedivím. Museli by přiznat, že tam nedali peníze na dopravu a škrtali třeba i ve zdravotnictví a školství,“ řekla.
Volby zasahují do procesu sestavování státního rozpočtu od roku 2013, kdy se přesunuly z letního na podzimní termín.