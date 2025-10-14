Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Autor:
  13:03
Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou republiku jako rukojmí.

Alena Schillerová (ANO) po jednání s lídry opozičních stran o jejich zastoupení ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (14. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Poprvé v historii nechce vláda poslat rozpočet do Sněmovny, a pokud tu rozpočet nebude, není možné na něm pracovat. Ten, co se řešil před volbami, spadl teď legislativně pod stůl,“ uvedla Schillerová.

„Představte si situaci, že nová vláda může vzniknout až po Novém roce a do té doby tu nebudou žádné práce na rozpočtu. Skandálním způsobem si vzali tuto zemi a její občany jako rukojmí, to je něco neuvěřitelného,“ dodala.

Vláda na konci září poslala Sněmovně návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun, znamenalo by to prohloubení deficitu z letos plánovaných 241 miliard korun. Předložení návrhu rozpočtu do konce září vyžaduje zákon.

Zbytečné cvičení, říká Jurečka

S koncem volebního období Sněmovny všechny neprojednané sněmovní tisky takzvaně padají pod stůl a nelze je dál projednávat. Aby se jím mohla zabývat nová Sněmovna ustavená po volbách, musela by jí vláda návrh poslat znovu.

To ovšem odmítl jak například končící ministr práce Marian Jurečka, tak i odcházející ministr financí Zbyněk Stanjura. Ten to označil za zbytečné cvičení.

Bilance Zbyňka Stanjury. Rozpočtu pomohl, ale některé manévry byly na hraně

„Pokud strana, která bude pravděpodobně sestavovat příští vládu, už předem avizuje, že stávající návrh rozpočtu neakceptuje a chce o 80 miliard zvýšit deficit, pak předložení našeho návrhu znovu do Sněmovny považuji za zbytečné cvičení. Žádnou zákonnou povinnost tím odcházející vláda neporuší,“ napsal Stanjura na síti X.

Zákon vyžaduje, aby vláda do konce září předložila Sněmovně návrh státního rozpočtu, nijak ale neřeší situaci, kdy po předložení návrhu skončí volební období Sněmovny.

Rozpočtové provizorium

Vzhledem k tomu, že ustavující schůze Sněmovny se uskuteční na počátku listopadu, je pravděpodobné, že Česko vstoupí do příštího roku v rozpočtovém provizoriu, které omezuje státní výdaje. „Rozpočtové provizorium na pár týdnů začátkem roku nebude pro zemi žádný fatální problém. Dá se tím projít,“ uvedl Stanjura.

Připomněl, že současná vláda hospodařila s rozpočtovým provizoriem na počátku roku 2022, když odmítla návrh státního rozpočtu připravený před volbami v roce 2021 vládou ANO a sestavila svůj vlastní.

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

V tuto chvíli ovšem není ani jasné, kdy prezident novou vládu jmenuje. Provizorium se tak může protáhnout. Končící vládu tak kritizuje mimo jiné i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.

„Tohle od vlády není odpovědné. Nikdo neví, kdy bude nová vláda jmenována, může to trvat dlouho. Sněmovna ale musí po svém ustavení návrh rozpočtu projednávat. Měl by jí být proto stávající vládou předložen,“ napsal exministr na síti X už o víkendu.

V úterý pak ještě přitvrdil osobnějším vzkazem. „Vážená vládo Petra Fialy. Když už nechceš poslat nové sněmovně svůj návrh rozpočtu (což pokládám za ostudné), tak dej alespoň představitelům budoucí vlády k dispozici aparát ministerstva financí, ať mohou pracovat na tom svém. Je polovina října a vážně není čas na uražené klukoviny.“

Tento názor bývalého šéfa resortu považuje za relevantní i Schillerová, neboť Kalouska podle ní nelze považovat za fanouška hnutí ANO. „Vláda se pravděpodobně stydí, to se jim nedivím. Museli by přiznat, že tam nedali peníze na dopravu a škrtali třeba i ve zdravotnictví a školství,“ řekla.

Volby zasahují do procesu sestavování státního rozpočtu od roku 2013, kdy se přesunuly z letního na podzimní termín.

Vstoupit do diskuse (52 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...

14. října 2025  13:03

Škodu ne, radši starší BMW. Mladí řidiči jdou po statusových autech, říká prodejce

Výjimečnou skupinou českých řidičů jsou mladí prvořidiči do 24 let. Zatímco u ostatních věkových skupin vede v prodejích ojetých vozů domácí výrobce Škoda, u této skupiny jsou nejvyhledávanějšími...

14. října 2025  12:44

Google investuje v Indii. Postaví největší datové centrum mimo USA

Americká technologická společnost Google ze skupiny Alphabet investuje 15 miliard amerických dolarů (315 miliard Kč) do výstavby datového centra pro potřeby umělé inteligence v indickém státě...

14. října 2025  10:43

Zlatá horečka má jasné vítěze. Ženy z Jižní Asie doma schraňují tuny šperků

Ženy v Jižní Asii si potrpí na zlaté šperky. Některé dostanou, jiné podědí, další si koupí samy. Ovšem ani v době, kdy má drahý kov bezprecedentně vysokou hodnotu je nechtějí prodat. Klenoty pro ně...

14. října 2025

Boj o rostlinný burger: Zákaz je krok zpět, tvrdí obchodníci. Komora namítá živinami

Premium

Europoslanci podpořili v minulém týdnu zákaz používání názvů řízek nebo burger pro výrobky, které nejsou z masa. Navržená změna bude nyní na programu jednání mezi Evropskou komisí a členskými státy.

14. října 2025

Přebytek hroznů a klesající poptávka. Kalifornští vinaři hledají cesty, jak přežít

Vinaři v Kalifornii čelí bezprecedentním problémům, které ohrožují jejich přežití na trhu. Přebytky hroznů, klesající poptávka, Trumpova cla a příznivé počasí vyústily v nadprodukci a nyní nutí...

13. října 2025

Trump se zmýlil. Břemeno vyšších cel nesou americké firmy a spotřebitelé

Když Donald Trump před několika měsíci oznamoval tvrdá cla vůči zbytku světa, sliboval americkým firmám a spotřebitelům, že je ve svých peněženkách téměř nepocítí. Studie z poslední doby ale ukazují...

13. října 2025

Tažení proti cigaretám pokračuje. Vadí už i filtry a chystá se omezení trafik

Světová zdravotnická organizace (WHO) pokračuje v tažení proti kouření. Její plány zahrnují uzavírání trafik i zákaz filtrových cigaret. Byrokraté tak chtějí urychlit nástup a generace bez kouření,...

13. října 2025  16:04

Nedostatek benzinu na pumpách brzy vyřešíme, slibuje ruský ministr

Nedostatek benzinu, který v Rusku vyústil k prudkému růstu cen u čerpacích stanic, se brzy podaří vyřešit. Oznámil to ministr financí Anton Siluanov. Ceny benzinu v Rusku od začátku roku vzrostly o...

13. října 2025  14:53

Allwyn a OPAP se spojují, vzniká druhý největší obchodovaný provozovatel loterií

Společnosti Allwyn International a OPAP oznámily, že jejich představenstva schválila kombinaci společností formou výměny akcií. Ta oceňuje nově vzniklou společnost na hodnotu vlastního kapitálu ve...

13. října 2025  12:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nobelovu cenu za ekonomii získala trojice vědců, zkoumali růst i úpadek firem

Nobelovu cenu za ekonomii si letos, stejně jako loni, odnesla trojice vědců. Výbor pro ekonomické vědy ocenil americko-izraelského historika Joela Mokyra za výzkum přínosu technologií pro udržitelný...

13. října 2025  11:54

Roztříštěné evropské dotace růstu ekonomiky Česka nepomáhají, říká NKÚ

Evropské dotace často směřují do desetitisíců malých projektů, které jsou z pohledu národního hospodářství zbytné. Nepřinášejí přidanou hodnotu a nemají dostatečnou schopnost směrovat českou...

13. října 2025  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.