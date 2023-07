Stát se přiblížil vyčerpání deficitu na celý rok. Ministerstvo poví podrobnosti

Rozpočtové příjmy do konce května byly 660,7 miliardy korun, meziročně vzrostly o 9,8 procenta. Výdaje za pět měsíců byly 932,1 miliardy korun, proti loňsku o 17,8 procenta víc.

Podle schváleného rozpočtu by měl stát letos hospodařit s příjmy 1,93 bilionu a výdaji 2,22 bilionu korun, schodek by měl činit 295 miliard korun. Opozice i analytici ale předpokládají, že se nepodaří výši deficitu dodržet, podle nich přesáhne schodek plánovanou výši už nyní.

Loni skončil rozpočet ve schodku 360,4 miliardy korun. Byl třetí nejvyšší v historii Česka po letech 2021 a 2020.

Schodek se prohlubuje zejména kvůli rostoucím výdajům na sociální dávky, pomoci občanům a firmám s vysokými cenami energií, obsluze státního dluhu, kterou navýšila výplata úrokových výnosů z protiinflačních státních dluhopisů, nebo vyšším investicím.

Na objemově nejvýznamnější položce, tedy sociálních dávkách, se nejvíce podílely důchody. Do jejich výše se totiž kromě loňských mimořádných navýšení promítla také letošní řádná valorizace o 4,7 procenta a výchovné ve výši pět set korun na dítě. Z ostatních dávek se do rozpočtu nejvíce zakousl příspěvek na bydlení, který meziročně stoupl o 3,4 miliardy korun.

Ve druhém pololetí by do státní pokadny měly dorazit nové příjmy, které by výsledek letošního rozpočtu podle ministerstva financí mohly zásadně vylepšit. Očekává se napříkald 54 miliard z rekordní dividendy z energetické společnosti ČEZ.

Valná hromada akcionářů ČEZ totiž odhlasovala, že firma vyplatí dividendu z loňského očištěného zisku ve výši 145 korun za akcii. Jde o nejvyšší dividendu v historii společnosti. Dosud nejvyšší dividenda ČEZ byla 53 korun na akcii v roce 2009.