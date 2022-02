Vláda v rozpočtu škrtala z ješitnosti, říká exministryně Schillerová

Nová vláda představila proškrtaný rozpočet, neříkáte si s odstupem, že jste přece jen mohla najít nějaké úspory?

Tato vláda neudělala svůj rozpočet, nevidím v něm žádnou filozofii. Vzali můj rozpočet a na příjmové straně získali díky inflaci 62 miliard. Na výdajové straně je mezi rozpočtem naší vlády a rozpočtem tohoto kabinetu rozdíl ve výdajových položkách pouze 34,4 miliardy. To znamená, že vláda využila inflace, protože všichni kvůli inflaci zaplatíme více na daních, a udělala škrty velmi asociálního charakteru.

Věděla jsem, že není možné seškrtat 80 miliard na podle nich nabubřelém státu. Já bych ráda zdůraznila, že v novodobé historii byli pouze tři ministři financí, kteří dosáhli přebytkových nebo vyrovnaných rozpočtů, to byl pouze Václav Klaus, Andrej Babiš a já. Jenomže přišel covid a my jsme museli lidem pomoci, a to jsme udělali. I díky tomu nebyl propad ekonomiky v roce 2020 tak velký, jak se předpokládalo.

V tuto chvíli máme v Česku rekordní inflaci. Objevují se i hlasy tvrdící, že k tomu částečně přispěli i vaše obří deficity. Není na tom v něčem pravda?

Český statistický úřad zveřejnil konkrétní čísla. Inflace za leden je 9,9 procenta. To je za posledních dvacet let nejhorší výsledek. Jako nejzásadnější důvod růstu cen statistici označili růst cen energií. Projevil se i konec prominutí DPH. To znamená, že energie vzrostly o dalších 21 procent. Energie je inflace dovezená, ceny se určují na světových burzách a ty se promítají do všeho, třeba včetně potravin.

Nepřispěl by ten váš navrhovaný schodek 380 miliard k dalšímu růstu cen?

Tolik by to nakonec nebylo. Rozpočet jsme sestavovali v srpnu roku 2021. Makroekonomická predikce tehdy počítala s inflací, která nedosahovala ani čtyř procent. Dnes by schodek byl o 62 miliard nižší. My také chceme konsolidovat veřejné finance, ale lišíme se v tempu. Nebylo nutné tak brutálně škrtat. Je to asociální a legislativně nedotažené. Tato vláda něco slíbila a chtěla to udělat za každou cenu, ale není to žádná promyšlená strategie. Jen problémy odsunuli do budoucna kvůli své ješitnosti. Jejich rozpočet není protiinflační.

Proč váš rozpočet nepočítal s mimořádnými výdaji, třeba valorizací důchodů nebo náklady na sociální dávky, které budou kvůli cenám energií jistě růst?

Náš rozpočet nemohl počítat s valorizací důchodů, která vyplývá ze zákona z roku 2018. Ten říká, že k mimořádné valorizaci musí dojít v okamžiku, kdy inflace přesáhne pět procent. My jsme v srpnu měli průměrnou inflaci 3,1 procenta. Důvod nastal v prosinci minulého roku po volbách.

O tom se ale začalo mluvit už na konci podzimu...

Mluvit jsem o ní začala v listopadu, když bylo jasnější, že inflace překročí následující rok pět procent. Když teď poslouchám premiéra Fialu, ministra Jurečku a další členy vlády, jak se chlubí, že myslí na seniory, tak se musím usmívat. Není to žádné jejich gesto, je to zákonem daná povinnost. Nemohli se rozhodnout důchody nezvedat. Také slýchávám názor, že v rozpočtu nebyly peníze na covidové programy. Jenže náš rozpočet byl sestavován v srpnu, kdy nebyla žádná omezení. Přesto byla v mém rozpočtu rezerva ve výši 6,5 miliardy, kterou bychom na covidové programy využili. Prosadili jsme kompenzační bonus, který běžel do konce ledna a nová vláda jej neprodloužila. Proto jsme svolali na čtvrtek mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny a jedním tématem budou energie a druhým kompenzační bonus.

Když se vrátím ke škrtům v rozpočtu, proč jsou podle vás asociální?

Největší položka, která mě vyvedla z míry, je škrt 14 miliard na veřejné zdravotní pojištění. My jsme tleskali našim zdravotníkům, že nás dostali z covidu, a naše vláda se snažila, aby mělo zdravotnictví dostatek peněz. Proto jsme třikrát po sobě zvedli platbu za státní pojištěnce. A myslím, že řada poslanců bývalé opozice pro to také zvedla ruku. Tím získalo pro letošek zdravotnictví dalších 14 miliard, se kterými počítá. Na to mají pojišťovny nastaveny zdravotní pojistné plány a teď jim to chtějí vzít. To je rána jako hrom. Hnutí ANO bude proti této novele bojovat.

Dalších 5,5 miliardy berou zdravotnictví z kapitoly, a to především na boj s pandemií, třeba na očkování se částka snižuje z osmi miliard na 3,5 miliardy. Takže oblast zdravotnictví přichází dohromady o 19 miliard a ministr Válek říká, že je to v pořádku.

Pojišťovny tvrdí, že to zvládnou...

Pojišťovny mají ke konci ledna přes 50 miliard na účtech. Ale mají je tam díky naší vládě. Péče musí být dostupná a bezplatná, a proto jsme jim vzhledem ke covidu, kdy měly extrémně vysoké náklady, zajistili dostatek peněz. Ale znamená to snad, že teď je vyhladovíme na nulu? A co bude dál, jaký bude výhled roku 2023 a 2024? Teď jim to vezmeme a pak jim to zase přidáme, nebo přijde tato vláda s asociálním návrhem, ať si připlácíme? To už tady jednou bylo.

To, co říkáte, jsou jen spekulace a je to spíš otázka na vládu. Ale ještě k návrhu rozpočtu, co považujete za nevhodné?

Když se podíváme na kapitolu ministerstva práce a sociálních věcí, na mimořádnou valorizaci je potřeba 21 miliard, ale ministr Jurečka dostává jen 17 miliard. Takže sahá do některých položek, které jsou mandatorní. Ale nebavme se jen o asociálnosti. Také se o 15 miliard snižují investice. A výmluva typu, že nejsou připravené, je hloupá. Já se obávám, že se nebudou zahajovat nové stavby, a dokonce že se nebude pokračovat ani v těch zahájených.

Vy jste přeci také měli loni rozpočet na investice, který jste ale nevyčerpali celý.

Měli jsem rozpočet, který se pohyboval kolem 188 miliard a nebyl dočerpán o pár jednotek miliard.

Mnoho analytiků dnes tvrdí, že problém rozpočtu není na výdajové straně, ale na straně příjmové. Tam je obrovský výpadek kvůli zrušení superhrubé mzdy, kterou jste prosadili společně s ODS. Tehdy jste po domluvě s prezidentem avizovali, že změna bude jen na dva roky. Nemělo by se spíš dělat něco s daněmi?

Já jsem počítala ve svém plánu konsolidace s úpravami na výdajové straně, ale i s úpravami na příjmové straně. Tato vláda s tím mohla počítat na rok 2023 a provést škrty, až bude mít připravené určité daňové úpravy. Počítala jsem s pokračováním trajektorie zvyšování spotřebních daní. Dále s tím, že do té doby bude schváleno na platformě OECD a EU zdanění globálních nadnárodních firem. Věřila jsem také, že prosadíme další daňové výjimky. Tato vláda to má také ve svém programovém prohlášení, přestože brzdila jakékoliv zrušení daňové výjimky, kterou jsem chtěla prosadit. Měli přijmout můj rozpočet, přijmout nějaké pozměňovací návrhy a nechat změny na rok 2023. Kvůli změně na výdajové straně 34 miliard jsme nemuseli být v rozpočtovém provizoriu tři měsíce. Ale to by nesměli být v zajetí své ješitnosti.

Zmíněné daňové změny čítají, když budu hodně optimistická, pár desítek miliard. Zrušení superhrubé mzdy znamenalo výpadek ve výši zhruba 100 miliard. Nechce to něco výraznějšího, třeba dodržet slib, že zrušení mělo být jen na dva roky?

Ty dva roky byl politický závazek Andreje Babiše, který dal prezidentovi republiky, a tato vláda se k tomu nehlásí. Řekla, že zvyšovat daně nebude. Jejich škrty a změny jsou nepromyšlené.

Co vy, jako opozice, teď budete dělat ohledně schvalování rozpočtu?

To, co jsem všechno říkala, zdůrazníme a připravíme celou řadu pozměňovacích návrhů. Pak proběhnou všechna tři čtení, ale určitě rozpočet nebudeme obstruovat, protože je lepší, když má tato země špatný rozpočet než žádný. Jsme historicky v nejdelším provizoriu.

Nyní se staly tématem vaše výdaje v rámci ministerstva financí ohledně fotografií, nevnímáte to zpětně jako zbytečný luxus hýčkat si takto dva fotografy?

Bylo to 12 zaměstnanců tiskového oddělení, kteří se starali o prezentaci celého rezortu ministerstva financí a dva z nich se starali o audiovizuální zpracování. To patří k moderní komunikaci. Je to snaha mě pošpinit. Objevují se titulky, že to je 1,9 milionů za Instagram Schillerové. Chápu, že to zvedne nevoli, ale to není pravda, je to jen hloupá novinářská zkratka. Měli tabulkové platy a o těch jsem nerozhodovala já, ale personální odbor a tito lidé měli své nadřízené.

Snažili jsme se složité věci vysvětlovat jednoduše. Když jsem dostala tisíce žádostí o tom, jak vyplnit žádost o kompenzační bonus, tak jsem natočila video a lidem jsem to ukázala. Moje sociální sítě nejsou soukromé, ty jsou veřejné dříve jako ministryně financí, nyní poslankyně parlamentu. Lidé se naučili tam chodit. Na všech ministerstvech jsou tiskové odbory a to, že vydávají tiskové zprávy, které nikdo nečte, je jejich věc. My jsme se snažili to dělat jinak.

Přece ale 70 tisíc není tabulkový plat referenta.

Byly tam započteny odměny, ale o těch jsem já nerozhodovala. Lidé v tiskovém odboru měli platy podobné, to je mimochodem jasně řečeno i v té zprávě, kterou Ministerstvo financí zveřejnilo.