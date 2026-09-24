Dluhovou brzdu nastavuje zákon při zadlužení ve výši 55 procent hrubého domácího produktu. V případě překonání dluhové brzdy musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů.
Česká republika teď podle zveřejněné zprávy otáčí trend dosavadního vývoje rozpočtového hospodaření a čeká ji nárůst zadlužení i nákladů na obsluhu dluhu, varovala rozpočtová rada.
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Loňská zpráva ještě vyznívala optimisticky a byly v ní patrné náznaky postupného zlepšování fiskální nerovnováhy. Letos už rada kritizuje rozvolňování a nerespektování dosavadních rozpočtových norem.
„Veřejné finance už nemůžeme označit za udržitelné,“ uvedl předseda rady Mojmír Hampl. Podle něj je rok 2026 je rokem obratu, protože došlo k rozvolnění rozpočtových pravidel. „Při využití všech schválených únikových doložek bychom nebyli vůbec schopni vyčíslit maximální možný deficit rozpočtu. Nová pravidla jsou tak otevřenou branou pro ještě vyšší schodky v následujících letech,“ varoval Hampl.
Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, který má za cíl hlídat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.