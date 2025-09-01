Ekonom z Metropolitní univerzity Praha a člen Národní ekonomické rady vlády Dominik Stroukal vysvětlil, že pro ekonomy je mnohem důležitější než údaj v miliardách, vztažení schodku k hrubému domácímu produktu, tedy výkonu ekonomiky. V tomto ukazateli si podle něj současná vláda nestojí špatně. „Řečeno úplně jednoduše, covid nám strukturální saldo dostal na tři procenta, potřebujeme se dostat na procento, a byli jsme teď na dvou. Návrh rozpočtu pracuje s tím, že to bude dokonce 1,75 procenta, což je pořád víc, než bychom v ideálním světě chtěli, ale vládě se podařilo ujít víc než polovinu cesty k cíli. To lze ocenit,“ míní Stroukal.
Schodek rozpočtu stoupne na 286 miliard. Prohloubí se i kvůli dostavbě Dukovan
Podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky by ale přesto rozpočtu prospěla větší přísnost. „Na státní rozpočet se v dalších jednotkách let a dekádách chystá silná výzva v podobě stárnutí populace, která povede ke zvýšenému tlaku na důchodový systém, kdy větší podíl seniorů povede k vyšším výdajům na starobní penze. Nezapomínejme na zdravotnický systém, kde starší populace bude potřebovat více lékařské péče,“ varuje.
Chybí rezerva na krize
Kromě toho na rozpočet tlačí a budou tlačit další priority, jako je obrana a dopravní infrastruktura. „Ani v jedné oblasti si nemůžeme dovolit zaspat. Do rozpočtu se odrazí i soustavný tlak EU na ozeleňování ekonomiky. Dlouhodobé financování těchto priorit je v kontextu stárnutí populace na hranici možností. Rozpočet tak musí být v nejlepší možné kondici než vstoupíme do nejnáročnějších let,“ varuje.
Podle Stroukala by vláda měla přestat utrácení omlouvat tím, že jde o mimořádné výdaje. „Chápu, že by rozpočet i v absolutních číslech byl menší, kdyby nebylo Dukovan a války, ale pomalu bych se začal smiřovat s tím, že se nelze vymlouvat na mimořádné výdaje. Žijeme ve světě, kdy snad každý rok byla nějaká krize a každý se mohl vymlouvat na krizové rozpočty. Svět je bohužel takový a musíme si na všechny ty krize dělat rezervy,“ míní.
Schodek vyjádřen v miliardách je vyšší, než by si přála pravidla rozpočtové odpovědnosti. Podle nich by se měl příští rok schodek snížit na 230 miliard. Tato pravidla se ale nevztahují mimo jiné na obranné výdaje nad úroveň dvou procent HDP. Právě ty přitom spolu s dostavbou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany významně přispěly ke zvýšení schodku. „Bez růstu těchto výdajů by schodek činil zhruba 237 miliard korun, což je o zhruba čtyři miliardy méně ve srovnání s předpokládaným schodkem na letošní rok,“ doplnil Pavel Peterka.
„Výdaje na obranu jsou navrženy ve výši 2,35 procenta HDP, což je dokonce nad úrovní, kterou signalizoval ministr Stanjura jako svou osobní ambici, nicméně je samozřejmě otázka, co všechno bude do tohoto čísla započítáno a zda půjde o výdaje, které jako obranné uzná i NATO,“ doplnil ekonom České spořitelny Michal Skořepa s tím, že samotná výše deficitu podle něj nijak alarmující není. Klíčové podle něj je, na co jsou tyto peníze využity.
„V tomto směru ve mně jisté pochyby vyvolává téměř čtyřicetimiliardový převis deficitu nad kapitálovými výdaji. Převis znamená, že část deficitu jde na úhradu výdajů nekapitálových, tedy běžných. Část nákladů na běžné výdaje provedené v roce 2026 se tak skrze splátky dluhu přenese na daňové poplatníky v pozdějších letech, což není fér,“ varuje Skořepa.
Minimální mzda se nejspíš vyšplhá až na 22 600 korun, říká odhad
Pozitivní naopak podle něj je, že příjmy, s nimiž návrh počítá, Výbor pro rozpočtové prognózy označil jako realistické. „To lze ve volebním roce vnímat jako signál, že v Česku trvá vcelku slušná politická kultura,“ dodal.
Hrozivé je podle Stroukala naopak to, kam se vyšplhaly výdaje na obsluhu státního dluhu. „110 miliard v příštím roce a v roce 140 miliard je doslova daň za to, že jsme nebyli před lety schopni přemýšlet o krok dopředu,“ upozornil.
Rozpočet se přepracuje
Plánování rozpočtu ještě promíchají podzimní volby. „Další složení vlády se bude zřejmě alespoň částečně lišit od současného, což povede k jinak postaveným prioritám a rozpočet se stejně přepracuje, což povede k rozpočtovému provizoriu v prvních měsících. Skladba rozpočtu a výše dluhu se tak pravděpodobně změní,“ popsal Peterka.
„Provizorium je vždy pro řadu částí státní sféry velmi nepříjemné. Pokud ale bude trvat jen nějaké dva nebo tři měsíce, nemělo by jít o žádnou tragédii, která by zásadně zhoršila fungování českého státu nebo ekonomiky,“ uzavírá Skořepa.