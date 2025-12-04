Rozpočet nové vlády se nemůže příliš odchýlit od původního, tvrdí Národní rozpočtová rada

Autor: ,
  11:49
Pravděpodobná budoucí vláda má v plánu přepracovat rozpočet, který dodala odcházející vláda Petra Fialy. Národní rozpočtová rada ale upozorňuje, že se od původního návrhu příliš odklonit nesmí.

Předseda NRR Mojmír Hampl (vlevo) a člen NRR Jan Pavel na tiskové konferenci Národní rozpočtové rady ke zveřejní výroční Zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a Zprávy o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti (9. října 2025) | foto: ČTK

Sněmovna na konci listopadu návrh vládě v demisi vrátila k přepracování, podle ní v něm chybí zhruba 96 miliard korun. Upravený návrh státního rozpočtu na rok 2026 se ale nemůže v základních parametrech lišit od původního, který na konci listopadu odmítla Sněmovna.

Ve svém pravidelném čtvrtletním stanovisku to ve čtvrtek uvedla Národní rozpočtová rada, která je nezávislým odborným orgánem, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.

Nová koalice vrátila rozpočet. Musí ho udělat naše vláda, řekl Babiš

Maximální výši schodku stanovuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. Končící vláda navrhla rozpočet se schodkem 286 miliard korun. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený deficit 237 miliard korun, na dodatečných 49 miliard korun na obranu a stavbu jaderné elektrárny Dukovany se vztahuje výjimka.

Příjmy vyšší nebudou

Podle Národní rozpočtové rady nová vláda nemůže proti původnímu návrhu očekávat ani velký růst příjmů. Zástupci nové koalice zmiňují například vyšší růst ekonomiky, který by posílil příjmovou stranu skrze vyšší výběr daní.

To může částečně opravdu pomoct, výrazně ale ne. „Odhady daňové elasticity – o kolik více se vybere na daních při rychlejším růstu HDP o 1 procentní bod – se v Česku pohybují okolo jedničky, v závislosti na struktuře růstu ekonomiky. V tuzemském případě by při dodatečného růstu o procentní bod šlo o zhruba o 20 miliard korun,“ vyčíslil dopady hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

„Důležité je však zmínit, že již dnes roste česká ekonomika lehce nad svým dlouhodobým potenciálem a očekávat ještě svižnější tempo není podle mého úplně realistické,“ upozornil Rusinko pro iDNES.cz.

Bilance Zbyňka Stanjury. Rozpočtu pomohl, ale některé manévry byly na hraně

Rozpočtová rada také připomněla, že lepší daňové příjmy vycházející z listopadové prognózy ministerstva financí už byly součástí odmítnutého návrhu. „Očekávání masivních nových příjmů z tohoto titulu tak není realistické,“ doplnila.

Podle některých ekonomů nicméně nová vláda možnosti, jak schodek navýšit, má. Například může zmíněný zákon novelizovat.

Rada rovněž apelovala, aby si stát vytvořil dostatečný prostor pro tlak na veřejné finance, který ve 30. letech přinese stárnutí populace. Do penze totiž v této dekádě začne nastupovat silná generace narozená v 70. letech minulého století.

Hlavně nic neprotahovat

Krom toho Národní rozpočtová rada doporučila, aby politici usilovali o co nejrychlejší schválení řádného rozpočtu. Česko totiž rok zahájí v rozpočtovém provizoriu. Schválit nový rozpočet do 1. ledna se totiž nestihne.

PŘEHLEDNĚ: Co by znamenalo rozpočtové provizorium. Dostanu důchod, dávky, plat?

„Ačkoliv krátkodobé rozpočtové provizorium představuje spíše administrativní než ekonomickou komplikaci, měla by politická reprezentace směřovat k co nejrychlejšímu schválení řádného rozpočtu,“ uvedla Rada. Upozornila, že řádný rozpočet umožňuje vypisování dotačních titulů, které jsou významným zdrojem příjmů pro řadu státních institucí.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Policisté u kolejí ve městě Aguas Calientes. Kvůli protestům bylo evakuováno...

Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

Praha přivítá nový InterContinental. Luxusní hotel vznikne v srdci města

Nový InterContinental vznikne v Jeruzalémské ulici v Praze. (4. prosince 2025)

Nejnovější přírůstek značky InterContinental, který se otevře v roce 2029, posílí rostoucí evropské portfolio luxusních a lifestylových hotelů. Nový InterContinental Prague bude sídlit v Jeruzalémské...

4. prosince 2025  12:46

Rozpočet nové vlády se nemůže příliš odchýlit od původního, tvrdí Národní rozpočtová rada

Předseda NRR Mojmír Hampl (vlevo) a člen NRR Jan Pavel na tiskové konferenci...

Pravděpodobná budoucí vláda má v plánu přepracovat rozpočet, který dodala odcházející vláda Petra Fialy. Národní rozpočtová rada ale upozorňuje, že se od původního návrhu příliš odklonit nesmí.

4. prosince 2025  11:49

Evropská komise zahájila vyšetřování Mety kvůli AI ve WhatsAppu

Oblíbený „kecálek“ WhatsApp

Evropská komise (EK) zahájila antimonopolní vyšetřování americké společnosti Meta Platforms. Vadí jí zavedení funkcí umělé inteligence (AI) do komunikační aplikace WhatsApp a možné omezování...

4. prosince 2025  9:26,  aktualizováno  11:40

Češi už přestali doufat ve vlastní byt. Největší beznaděj pociťují mladí

Bytový komplex Pekárenský dvůr se od ostatních liší konceptem klubového...

Podíl lidí žijících ve vlastním se v Česku ročně snižuje přibližně o procento. Osm z deseti Čechů, kteří nebydlí ve vlastním, označuje pořízení nemovitosti za nedostupné. V generaci lidí narozených...

4. prosince 2025  10:25

Aktivní zákazník s novým tarifem u ČEZ ušetří, chce to ale chytrý elektroměr

ilustrační snímek

Až o polovinu levněji vyjde v některých časových pásmech elektřina domácnostem, které se rozhodnou pro Dynamický tarif od společnosti ČEZ Prodej. Novinka je na trhu od letošního října. Zákazníkům s...

4. prosince 2025  10:06

Maďarská ekonomika chřadne. Automobilové a elektronické závody hromadně propouštějí

Výroba elektrických Audi Q8 e-tron v Bruselu

Maďarský výrobní sektor hromadně propouští. Od září 2024 do letošního září zrušily tisíce pracovních míst automobilové a elektronické podniky. Zhoršuje se i celková kondice maďarské ekonomiky.

4. prosince 2025  9:56

Mzdy rostly o sedm procent, průměr je v Česku přes 48 tisíc

ilustrační snímek

Průměrná hrubá mzda vystoupala ve třetím čtvrtletí na 48 295 korun, což je proti loňsku o 7,1 procenta více. Po zohlednění inflace Češi brali v průměru reálně o 4,5 procenta více. Stále však platí,...

4. prosince 2025  9:20

Po světě chybí paměťové čipy. Cena prudce roste, první obchody omezují nákupy

Křemíkové čipy pronikají do všech oblastí našeho života.

Rychlý rozmach umělé inteligence narušuje dodavatelské řetězce paměťových čipů. Jde přitom o drobné komponenty, bez kterých se neobejde žádný chytrý telefon, počítač či datové centrum. Ceny...

4. prosince 2025

Vyšší schodek a Česko v provizoriu. Jak může budoucí vláda předělat rozpočet

Premium
Alena Schillerová

Nová koalice ANO, SPD a Motoristů se rozhodla vrátit odcházejícímu kabinetu návrh rozpočtu s tím, že neodpovídá realitě. Budoucí ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že vláda podcenila...

4. prosince 2025

Prodej nových aut v průběhu roku vzrostl, u autobusů a motocyklů naopak klesal

Škoda Octavia 3

Prodej nových osobních aut v Česku za posledních 11 měsíců vzrostl o 6,24 procenta na 227 052 vozů. V listopadu se zvýšil o 3,3 procenta na 21 317 prodaných aut. Nejprodávanější obchodní třídou jsou...

3. prosince 2025  21:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Slovensko vykompenzuje růst cen energií 90 procentům domácností, slíbil Fico

Robert Fico (17. října 2025)

Slovensko v příštím roce vynaloží na kompenzace cen energií pro rodiny 385 milionů eur (9,3 miliardy Kč), použije k tomu peníze z evropských zdrojů. Tato pomoc v souladu s dřívějšími informacemi už...

3. prosince 2025  20:48

Jen každý šestý zaměstnanec Volkswagenu věří vedení. Šéf prosazuje další úspory

Šéf Volkswagenu Oliver Blume, šéf značky VW Thomas Schaefer a finanční ředitel...

Šéf automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume se na jednání se zaměstnanci setkal s výraznými výhradami k jeho manažerským schopnostem. Apeluje totiž na větší efektivitu a chce proto nadále...

3. prosince 2025  19:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.