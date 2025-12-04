Rozpočet nové vlády se nemůže příliš odchýlit od původního, tvrdí Národní rozpočtová rada

Sněmovna na konci listopadu návrh vládě v demisi vrátila k přepracování, podle ní v něm chybí zhruba 96 miliard korun. Upravený návrh státního rozpočtu na rok 2026 se ale nemůže v základních parametrech lišit od původního, který na konci listopadu odmítla Sněmovna.
Ve svém pravidelném čtvrtletním stanovisku to ve čtvrtek uvedla Národní rozpočtová rada, která je nezávislým odborným orgánem, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.
Maximální výši schodku stanovuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. Končící vláda navrhla rozpočet se schodkem 286 miliard korun. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený deficit 237 miliard korun, na dodatečných 49 miliard korun na obranu a stavbu jaderné elektrárny Dukovany se vztahuje výjimka.
Příjmy vyšší nebudou
Podle Národní rozpočtové rady nová vláda nemůže proti původnímu návrhu očekávat ani velký růst příjmů. Zástupci nové koalice zmiňují například vyšší růst ekonomiky, který by posílil příjmovou stranu skrze vyšší výběr daní.
To může částečně opravdu pomoct, výrazně ale ne. „Odhady daňové elasticity – o kolik více se vybere na daních při rychlejším růstu HDP o 1 procentní bod – se v Česku pohybují okolo jedničky, v závislosti na struktuře růstu ekonomiky. V tuzemském případě by při dodatečného růstu o procentní bod šlo o zhruba o 20 miliard korun,“ vyčíslil dopady hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.
„Důležité je však zmínit, že již dnes roste česká ekonomika lehce nad svým dlouhodobým potenciálem a očekávat ještě svižnější tempo není podle mého úplně realistické,“ upozornil Rusinko pro iDNES.cz.
Rozpočtová rada také připomněla, že lepší daňové příjmy vycházející z listopadové prognózy ministerstva financí už byly součástí odmítnutého návrhu. „Očekávání masivních nových příjmů z tohoto titulu tak není realistické,“ doplnila.
Podle některých ekonomů nicméně nová vláda možnosti, jak schodek navýšit, má. Například může zmíněný zákon novelizovat.
Rada rovněž apelovala, aby si stát vytvořil dostatečný prostor pro tlak na veřejné finance, který ve 30. letech přinese stárnutí populace. Do penze totiž v této dekádě začne nastupovat silná generace narozená v 70. letech minulého století.
Hlavně nic neprotahovat
Krom toho Národní rozpočtová rada doporučila, aby politici usilovali o co nejrychlejší schválení řádného rozpočtu. Česko totiž rok zahájí v rozpočtovém provizoriu. Schválit nový rozpočet do 1. ledna se totiž nestihne.
„Ačkoliv krátkodobé rozpočtové provizorium představuje spíše administrativní než ekonomickou komplikaci, měla by politická reprezentace směřovat k co nejrychlejšímu schválení řádného rozpočtu,“ uvedla Rada. Upozornila, že řádný rozpočet umožňuje vypisování dotačních titulů, které jsou významným zdrojem příjmů pro řadu státních institucí.