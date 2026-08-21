„V době, kdy se ekonomice relativně daří, dává smysl veřejné finance konsolidovat a vytvářet si fiskální prostor pro příští krizi. Současná vláda jde opačným směrem,“ uvedl hlavní ekonom Portu Jan Berka.
„Pokud vláda počítá s tím, že začne veřejné finance ozdravovat až rok před parlamentními volbami, lže sama sobě. Čím blíž jsou volby, tím obtížnější je prosadit nepopulární úspory nebo zvýšení příjmů. Konsolidace se má dělat v dobrých časech, nikoli slibovat na dobu, kdy už dobré časy být nemusí,“ doplnil.
Na dobrou výkonnost ekonomiky upozornil i hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko. „Vláda se hodlá více zadlužovat ve chvíli, kdy ekonomika nečelí žádné vážnější krizi. Naopak, ekonomice se daří, rozpočtové příjmy rostou, a právě to je z pohledu hospodářské politiky ideální chvíle, kdy dostat veřejné finance zpět do formy,“ uvedl.
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Schillerová po jednání s ministry: Schodek rozpočtu bude příští rok pod 400 miliard
Rusinko připomněl, že vláda prohloubení schodku zdůvodňuje potřebou vyšších investic. „Ta je zčásti oprávněná, neboť česká ekonomika je strukturálně podinvestovaná v mnoha sektorech. Riziko ale spočívá v tom, že rostoucí deficit nebude financovat potřebné investice, ale běžné výdaje. Ostatně se tak děje už letos. Z celkového deficitu 310 miliard korun představují kapitálové výdaje zhruba 260 miliard korun, zbytek jde na běžný provoz státu, důchody nebo obsluhu dluhu,“ upozornil analytik.
Ošemetná strategie
Berka zároveň varoval před spoléháním na to, že díky hospodářskému růstu nebude vyšší rozpočtový schodek představovat problém. „Vláda může počítat s tím, že část rostoucích výdajů zaplatí ekonomický růst. Jenže právě letošní rok ukazuje, jak ošemetná je taková strategie. Výhled ekonomiky se může během několika měsíců změnit, zvlášť ve světě stále častějších geopolitických a nabídkových šoků, na které je Česko jako malá otevřená ekonomika citlivé,“ uvedl.
Podle Rusinka je rovněž problematické, že si společnost postupně zvyká na stamiliardové deficity jako na běžnou situaci. „To se dlouhodobě nemusí vyplatit. Návrat zpět totiž většinou bývá bolestivý, zvláště pokud si je vynutí finanční trhy,“ varoval.
Schillerová ve čtvrtek po třídenním jednání s ministry řekla, že schodek příští rok bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun, nepřekročí ale 400 miliard korun. Nejvýraznější deficit země měla v roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun, přes 300 miliard korun se dosud schodek dostal ještě v letech 2020 a 2022. V době před pandemií covidu-19 hospodařilo Česko s výrazně menšími deficity, před rokem 2020 překročil schodek stomiliardovou hranici pětkrát.