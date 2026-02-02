Výdaje v lednu meziročně klesly o téměř čtrnáct procent, příjmy naopak vyrostly o dvanáct procent díky meziročnímu růstu inkasa daní a pojistného o 7,9 miliardy a také o 13,3 miliardy meziročně vyšším příjmům z Evropské unie.
Bilance příjmů a výdajů na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů stejně jako v minulých letech dosáhla v lednu kladné hodnoty a po jejím očištění činil přebytek 11,1 miliardy, uvedlo dále ministerstvo.
Evropské peníze jako priorita
„Česká republika si jako čistý příjemce prostředků z EU nemůže dovolit opakovat fiasko s čerpáním z let 2022 nebo 2025, kdy zůstaly nevyčerpány desítky miliard, které pak bolestivě chyběly v naší ekonomice. Proto si naše vláda vzala evropské peníze jako svou prioritu a výsledkem jsou o 13 miliard vyšší příjmy než loni na konci ledna. Nejedná se o rekordní lednové evropské příjmy, ale spíše návrat k normálu,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.
Za meziročním zlepšením salda o 43,7 miliardy, respektive o 30,3 miliardy po odečtení prostředků z Evropské unie a finančních mechanismů, stála především rozpočtové provizorium omezující výdaje státu dvanáctinou loňského rozpočtu.
Česko je zatím stále v provizoriu, protože vládou navržený rozpočet se schodkem 310 miliard korun ještě musí projít zbytkem legislativního procesu.
Příjmy státního rozpočtu se meziročně zvýšily o 12,1 procenta (19,6 miliardy korun). Na daních stát vybral o pět procent víc než loni. Vzrostl i výběr pojistného (5,8 procenta, 3,8 miliardy) a příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů (122,6 procenta, 13,3 miliardy.
Vyšší výběr na pojistném byl tažený zvýšením minimálního vyměřovacího základu pro výpočet odvodu sociálního pojištění u podnikatelů z 35 procent průměrné mzdy na 40 procent.
Vláda ale navrhla, aby došlo od 1. července 2026 k navrácení vyměřovacího základu na úroveň roku 2025. Přeplatek by pak podnikatelé dostali vrácený zpětně.
Objem celkových výdajů stanovený na měsíc leden byl vyčerpán na 82 procent. Výdaje tlumilo zmíněné provizorium. Mimo jiné například dočasně nižší výdaje na školství či výzkum.
Objemově nejvýznamnějším výdajem rozpočtu jsou sociální dávky (3,8 procenta, 3 miliardy). Nejvíce se na nich podílely výplaty důchodů, do jejichž výše se promítá letošní řádná valorizace zvyšující průměrný starobní důchod o 3,1 procenta.
Z dalších dávek nejvíce vzrostl příspěvek na bydlení (0,3 miliardy), stejně stouply i výdaje na nemocenskou. U nové dávky státní sociální pomoci, která od 1. října 2025 nahrazuje příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, probíhá do dubna 2026 přechodné období a objem její výplaty prozatím dosáhl pouze 0,1 miliardy korun.