Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila ministryně financí Schillerová

Autor: ,
Přímý přenos   11:03aktualizováno  12:11
Česko loni nedodrželo naplánovaný schodek státního rozpočtu. Ačkoli Sněmovnou prošlo schválených 241 miliard deficitu, realita byla výrazně horší. Schodek dosáhl 290,7 miliardy korun, oznámila ministryně financí Alena Schillerová.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

„Česko v roce 2025 nedodrželo plánovaný schodek o 49,7 miliardy, tedy o více než pětinu,“ dodala Schillerová. Podle ní to bylo zjevné už koncem listopadu, kdy bylo vyčerpáno už 97 procent celoročního schodkového plánu.

„To bylo jasným znamenám, že Česká republika po šestnácti letech míří k překročení naplánovaného deficitu,“ uvedla ministryně financí. Ten byl nakonec čtvrtý nejhorší v historii České republiky.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)
3 fotografie

Podle ministryně se na zhoršení rozpočtu podílely položky, které čelily kritice ekonomů i rozpočtové rady už od počátku. Největší problém byl u výdajů na podporu obnovitelných zdrojů, které byly proti původně kalkulované částce vyšší o 17,4 miliardy korun.

Letošní rozpočet neodpovídá realitě, některé výdaje jsou podhodnocené, tvrdí NKÚ

„Předmětem kritiky byly i nadhodnocené příjmy z emisních povolenek. Je vidět, že oprávněně. Místo třiceti miliard se nevybralo ani čtrnáct, tedy necelá polovina. Na povolenkách zůstalo manko 16,3 miliardy,“ vyčíslila Schillerová.

U výdajů na regionální školství nevyšel předchozí vládě rozpočtový trik a deficit se prohloubil o 9,2 miliardy. Na výdaje na sociální dávky padlo o 6,7 miliardy více proti plánu a naopak příjmy z majetkových účastí byly nadstřelené o dvě miliardy.

V celkové bilanci rozpočtu za rok 2025 se příjmy meziročně zvýšily o 5,9 procenta, tedy o 115,7 miliardy. Do pozitivního vývoje inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (+12,8 %, +16,5 mld. Kč) se promítl zvýšený růst mezd a platů v ekonomice a dílčím způsobem i vliv daňových změn účinných od roku 2024 (zrušení či omezení některých slev na dani), jejichž efekt nastal až zpětně při ročním zúčtování daně v roce 2025.

„Považuji za alarmující, že i když předchozí kabinet díky inflaci a daňovým změnám vytáhl z kapes občanů a firem o 116 miliard korun více, tyto prostředky doslova prohospodařil v nekontrolovaném růstu výdajů. Navzdory rekordnímu inkasu DPH i daní z příjmů nedokázala minulá vláda udržet deficit ani v mantinelech vlastního, velmi benevolentního plánu. Místo slibované konsolidace nám zanechala jen prohloubený dluh a chaos,“ uvedla ministryně financí.

Celkové výdaje meziročně vzrostly o 135 miliard, tedy o šest procent, a dosáhly 2 371,7 miliardy korun.

Podíl státního dluhu na HDP narostl podle ministerstva financí na 43,2 procenta.

Vstoupit do diskuse (64 příspěvků)

Nejčtenější

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...

Sotva zveřejnili fotku Madura po zatčení, jeho teplákovka Nike se stala hitem sítí

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Sotva americký prezident Donald Trump zveřejnil fotografii zatčeného Nicolase Madura, vzbudil na sociálních sítích rozruch jiný detail ze zatčení. A sice oblečení, v němž spoutaný venezuelský vůdce...

Zákazy plastů nemají smysl, stejně jako mytí kelímků od jogurtu, říká vědec

Premium
Vědec Jiří Tocháček (16. prosince 2025)

Na přelomu roku se pravidelně zvyšuje objem odpadu včetně toho plastového. Ačkoliv jsou plasty často vnímány jako ekologicky problematické, vědec Jiří Tocháček, který se jejich výzkumu věnuje více...

Miliardářem za pár měsíců. Na boomu umělé inteligence zbohatli i dvacátníci

Úspěšná technologická podnikatelka Lucy Guo (10. září 2025)

Umělá inteligence mění pravidla hry napříč sektory a zamíchává i s žebříčkem světových miliardářů. Kromě Sama Altmana z OpenAI nebo generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga se ale o slovo hlásí i...

Pohoda a teploučko. Vášeň bohatých Londýňanů pro kamna má i odvrácenou tvář

Hořící polena v kamnech na dřevo v jednom z londýnských domů 23. října 2025

Obyvatelé Londýna ve velkém investují do nového módního a stylového doplňku svých domácností, do krbových kamen na dřevo. jejich rostoucí obliba ovšem zároveň rozpoutala i debatu o tom, jak tato...

Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila ministryně financí Schillerová

Přímý přenos
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)

Česko loni nedodrželo naplánovaný schodek státního rozpočtu. Ačkoli Sněmovnou prošlo schválených 241 miliard deficitu, realita byla výrazně horší. Schodek dosáhl 290,7 miliardy korun, oznámila...

6. ledna 2026  11:03,  aktualizováno  12:11

Sázkař vydělal miliony na Madurově pádu. Vsadil těsně před americkým útokem

Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New...

Neznámý obchodník vydělal v přepočtu přes osm milionů korun sázkou na to, že venezuelský prezident Nicolás Maduro odejde z pozice vůdce země. Muž v pátek zdvojnásobil svou sázku jen pár hodin...

6. ledna 2026  10:58

Zemřel spoluzakladatel herního kolosu Sega. Davidu Rosenovi bylo 95

Obchod SEGA Games v čínské Šanghaji 14. října 2025

Ve věku 95 let zemřel spoluzakladatel videoherní korporace Sega David Rosen. V čele firmy stál od 60. do 90. let a sehrál klíčovou roli při rozvoji videoherního průmyslu v Japonsku i ve Spojených...

6. ledna 2026  10:07

Pozor na březen, duben a květen. Kdy se letos platí daně z příjmů či nemovitosti

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

6. ledna 2026

Cestujících ve vlacích i autobusech ubylo, levný benzin nahnal lidi do aut

Premium
Město Prostějov slavnostně otevřelo nový dopravní terminál v ulici Újezd, který...

Levnější nafta a benzin spolu se seškrtáním počtu denních spojů způsobily odliv lidí z veřejné dopravy k individuální automobilové. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy, které počty cestujících...

6. ledna 2026

Chovatelům skotu se dařilo. Zemědělci si podle odhadu polepšili o 68 procent

Krávy plemene Limousine.

Podnikatelský důchod, který je obdobou zisku v zemědělství, loni podle prvního odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostl meziročně o 68 procent na 21,2 miliardy korun. O zhruba 10 miliard...

6. ledna 2026

Louvre ochromily stávky i loupež klenotů. I tak ho loni navštívilo víc lidí než předloni

S výstavní plochou přes 72 000 metrů čtverečních je pařížský Louvre až třetím...

Devět milionů návštěvníků a série krizí. Louvre sice loni překonal návštěvnost z let 2023 i 2024, ale na historické maximum z roku 2018 nedosáhl. Slavná galerie teď bojuje se stávkami personálu a...

5. ledna 2026  20:35

Ceny ropy zvrátily počáteční pokles a rostou, trhy hodnotí vývoj ve Venezuele

ilustrační snímek

Ceny ropy smazaly počáteční ztráty a rostou. Obchodníci vyhodnocují možné dopady vývoje ve Venezuele na dodávky. Severomořská ropa Brent kolem 18:40 SEČ vykazovala růst o 1,6 procenta na 61,74 dolaru...

5. ledna 2026  20:07

Venezuelská ropa jako lákadlo pro Trumpa. Investice se ale USA nemusí vyplatit

Rafinerie El Palito venezuelské státní ropné společnosti PDVSA ve městě Puerto...

Trumpova administrativa odstavila autoritářského vůdce Nicoláse Madura z čela Venezuely i kvůli snaze o ovládnutí tamního ropného průmyslu. Experti ale varují, že tento tah se Spojeným státům nemusí...

5. ledna 2026

Metnar odvolal ředitele České pošty, podnik má projít zásadní změnou

Budova centrály České pošty (hlavní pošta) v Jindřišské ulici v Praze (2023)

Ministr vnitra Lubomír Metnar odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána. Důvodem jsou dlouhodobé neuspokojivé hospodářské výsledky a rozdílná představa o vedení státního podniku....

5. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  18:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Spotřeba elektřiny loni rostla, kopírovala růst HDP, uvádí energetická skupina

ilustrační snímek

Spotřeba elektřiny v Česku loni meziročně rostla. Ve srovnání s rokem 2024 se spotřebovalo o 3,2 procenta elektřiny více, po očištění o vliv počasí to bylo o 2,5 procenta. Stále je však nižší než v...

5. ledna 2026

Nestlé stahuje z prodeje kojenecké výživy, mohou obsahovat nebezpečnou bakterii

ilustrační snímek

Společnost Nestlé stahuje z prodeje vybrané produkty kojenecké výživy z řady Alfamino a Beba. Může se v nich vyskytovat bakterie bacillus cereus, která způsobuje otravu z jídla. Krok se týká vícero...

5. ledna 2026  15:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.