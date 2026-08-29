Jste propagátorem precizního zemědělství. Proč by mělo být pro farmáře důležité?
Protože nám poskytuje možnost dělat věci přesněji. A myslím si, že dnes už máme technologie, které nám umožňují pracovat úplně jinak než před deseti nebo dvaceti lety. Problém je, že většina zemědělců zdaleka nevyužívá všechny možnosti, které jejich technika nabízí. Je to trochu dané tím, že zemědělství je zkostnatělý obor. Hodně funguje princip: Děda to dělal takhle, táta to dělal stejně, tak proč bych to měl dělat jinak? Je relativně málo lidí, kteří jsou ochotní a schopní si nové technologie osvojovat. Dneska už ale prakticky všichni mají k těm technologiím přístup.
Diverzifikace rostlinné výroby? Zemědělec sice vyrobí komoditu, ale ta musí být někde na trhu upotřebitelná. Těžko najednou naučíme českého spotřebitele jíst chleba z čirokové mouky.