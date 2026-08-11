Slevové akce ničí trh, naučme se kupovat od místních výrobců, razí ředitel mlékárny

Když se dnes člověk projde po supermarketu, spousta zboží je v akcích. Množství slev v České republice je vyšší než v okolních státech. Dostali jsme se podle vás do bodu, kdy slevy přestávají dávat smysl?
Myslím, že ano. Ten trh je příliš propromovaný, a tak se to zvrhlo, že akce stíhá akci. Přináší to problémy výrobcům, logistickým firmám, obchodníkům i zákazníkům. Jsou to nekonečné hory cenových vrcholů, akce přes akci. Nikdo už se v tom nevyzná. Cenovky svítí červeně, žlutě, bliká to na člověka ze všech stran a lidé běhají po obchodech a shánějí akce. Je to podle mne zoufalý stav. Dneska přijdete do obchodu nebo na benzinku a místo pozdravu se vás zeptají, jestli máte aplikaci. To přece není normální. Hledá se hrdina, který to rozetne. Mám pocit, že už to nebaví ani obchodní řetězce, ale nikdo nechce být první.
Myslím si, že to celé není ani tak o značkách jako o výchově. Mělo by to začínat v rodině a ve škole. Když se lidí zeptáte, co znamená bio nebo jaký je rozdíl mezi bio a konvenční výrobou, často tápou. Mnozí si myslí, že bio je automaticky zdravější, přitom tomu tak není.