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Jan Drahorád

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Ministr životního prostředí Igor Červený (2. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě) v rozhovoru pro iDNES.cz vyjasňuje, proč nechce trestat zemědělce protierozní vyhláškou, jak by chtěl upravit evropskou obalovou legislativu, aby nepoškodila zákazníky, a proč považuje kritiku nového šéfa Krkonošského národního parku za chybnou.

Před nástupem do vlády Motoristé slibovali velkou deregulaci v oblasti legislativy ochrany půdy proti erozi, hovořili i o zrušení protierozní vyhlášky. Jak tedy práce pokračují?
Pracujeme na tom. V březnu, když někteří tvrdili, že jsem měl radši letět do Bruselu a ne se potkávat se zemědělci, jsem se právě setkal se zástupci Zemědělského svazu ČR. Ona totiž není chyba v té vyhlášce na straně ministerstva životního prostředí, ale je špatně nastavený výklad na straně ministerstva zemědělství. Proto jsme se domluvili, že nemůžeme změnit výši maximálně povoleného smyvu u hlubokých půd z kritizovaných devíti tun na hektar, protože bychom nerespektovali předchozí studie, které prováděli akademici, a v této věci věřím vysokým školám.

Ministerstvo zemědělství tam udělalo chybičku a nastavovalo svou dotační politiku tak, že vám stačil malý erozní kousek na vašem poli a tím do ochranného režimu spadl celý půdní blok. Ve skutečnosti je erozí ohroženo jen 20 až 22 procent reálné zemědělské půdy, ale jim kvůli tomu špatnému nastavení vychází přes 60 procent. Už jsem k tomu měl několik setkání s ministrem zemědělství, že jim pomůžeme upravit jejich vyhlášku, abychom skutečně chránili půdu, která podléhá erozi na polích, a ne abychom zbytečně komplikovali život zemědělcům.

Kdybyste přišel do řeznictví, kde by vám prodal Pepa z Horní Dolní maso v obale, tak by musel mít razítko a razítkovat to, co zabalil. Absolutní nesmysl.

Igor Červenýministr životního prostředí

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