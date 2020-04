Bilion korun na podporu ekonomiky nemusí stačit, řekl ministr Havlíček

Bilion korun na podporu ekonomiky, které zaznělo v proslovu premiéra před velikonočními svátky, není nové číslo. O sumě, která vypadá giganticky, už vláda mluvila v polovině března.

Z chystané podpory by mělo k poškozeným firmám a živnostníkům jít 100 miliard korun formou přímých podpor a 900 miliard formou státních záruk za půjčky u komerčních bank. Mezi přímé podpory patří například schválených 25 tisíc korun pro OSVČ, odklad plateb pojistného pro živnostníky nebo takzvaný kurzarbeit (program Antivirus).

Z prostého součtu obou čísel a vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je však jasné, že státní pomoc může zmíněný bilion lehce přesáhnout.

„Přímá podpora už je za první měsíc v podstatě rozdaná,“ řekl v pátek v rozhovoru pro iDNES.cz Havlíček s tím, že na další opatření s výjimkou těch, která už projednávala Sněmovna, moc peněz nezbývá.

Program „Pětadvacítka“ pro OSVČ, kterých je zhruba sedm set tisíc, vyjde odhadem na více než 17 miliard korun, odklad plateb na sociální a zdravotní pojištění živnostníků na dalších 20 miliard korun. „Jsme už tedy téměř na 40 miliardách korun jen pro živnostníky a jen za první měsíc. Pokud bychom to zopakovali, dostaneme se na 60 miliard korun za dva měsíce,“ sdělil ministr.



K tomu by se musel započítat program Antivirus, ve kterém stát částečně nebo úplně supluje zaměstnavatele v úhradě mezd nevyužitým pracovníkům. Havlíček řekl, že přesnou sumu nezná, ale právě toto opatření zřejmě bude stát nejvíce peněz.

Bude se tedy muset zmíněný bilion na podporu ekonomiky navýšit? „Uvidíme to podle toho, jak se začnou v dubnu a na začátku května otevírat obchody. To bude hrozně důležité. A jakým způsobem se rozjede kurzarbeit. Zatím držíme schodek 200 miliard korun a záruční instrumenty, ale pokud to bude málo, a uvidíme, že je potřeba další podpora, budeme muset znovu jednat,“ předeslal.

Stamiliardové riziko nesplácení

Bilion korun však není částka, o kterou by se zvýšil státní dluh, jak se někdy píše. Ten by mohl narůstat v dalších letech v závislosti na tom, jak budou firmy schopny splácet půjčky, zaručené státem. Vláda počítá s úvěry v hodnotě 900 miliard korun, které stát prostřednictvím své Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) a pojišťovny EGAP „rozpohybuje“ podstatně nižší částkou, a sice zárukami ve výši zhruba 300 miliard korun.

Na úvěry tak dosáhnou podnikatelé, které by jindy komerční banky kvůli zvýšenému riziku nejspíš odmítly. Stát tím na sebe převezme část rizika, které se v nějaké míře projeví v dalších letech navýšením schodku státního rozpočtu, resp. státního dluhu. ČR momentálně dluží 1,6 bilionu korun.

„Pokud by docházelo k nějakému nesplácení, nebylo by to letos, ale třeba za rok, dva, tři roky,“ řekl Havlíček a dodal: „Riziko státu v černém scénáři, se kterým do toho jdeme - to je však maximalistická částka a neznamená, že to tak dopadne - je kolem 25 - 33 procent z 900 miliard korun. Je to nejhorší varianta, která by však znamenala, že nikdo nezaplatí.“

Ministerstvo financí pro letošek upravilo deficit státního rozpočtu z původních 40 miliard korun na 200 miliard korun, číslo však nemusí být konečné.

„Všichni dodavatelé do autoprůmyslu, a jsou to tisíce subjektů, se během několika týdnů dostanou do problémů.“

Půjčky firmám postiženým pandemií chce vláda tváří v tvář rostoucí kritice podnikatelů zrychlit. Ze slibované stamiliardové podpory se k nim formu půjček zatím dostaly nejvýše desítky miliard korun (hlavně přes úvěrové programy COVID). V následujících týdnech by měla výraznější roli sehrát státní pojišťovna EGAP a podpora by se měla přiblížit k firmám nad 250 zaměstnanců.

Podle Havlíčka je teď připraveno profinancování dalších 150 miliard korun, o které požádaly firmy v bankách.

Ministr slibuje, že situace živnostníků se začne v horizontu několika týdnů zlepšovat mimo také proto, že se postupně budou otevírat provozovny. Od čtvrtka mohou mít otevřeno hobby markety, stavebniny, železářství a servisy jízdních kol.

V dalších týdnech se ovšem může zhoršit situace v průmyslu a větších firmách. I proto je potřeba systém půjček urychlit.

„Musíme si uvědomit, že nám stojí automobilový průmysl, který se jen tak nerozjede, protože je hnán poptávkou ve světě. Všichni dodavatelé do autoprůmyslu, a jsou to tisíce subjektů, kteří vytvářejí 10 procent HDP, se během několika týdnů dostanou do problémů. Pro ně musíme mít tyto peníze,“ řekl iDNES.cz Havlíček.