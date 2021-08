Influenceři budou tvářemi politiků už tyto volby, říká jejich lovec Johny Machette

Na „youtubové“ či „influencerské scéně“ se pohybujete více než deset let. Jak se tento svět proměnil?

Rozhodně můžu říct, že se změnil přístup tvůrců, a to nejen k publiku, ale třeba i k tomu, proč svou práci dělají. Když vše začínalo, lidé dělali ve svém volném čase to, co je bavilo. Častokrát to bylo při studiu a nikdo od toho nic neočekával. V té době si ani nikdo nedokázal představit, že na YouTube půjde zapnout reklama nebo se třeba objeví firma, která by se chtěla s nějakým youtuberem spojit.

V začátcích kluci hráli počítačové hry, dámy ukazovaly, co si koupily, nebo recenzovaly líčení. Postupem času spousta mladých pochopila, že to je hrozně jednoduchá brigáda. Chytrý telefon dneska máme v kapse skoro všichni, má dobrou kameru i zvuk, natočit jakékoliv video je hrozně jednoduché. Takže není problém budovat nějaké jméno na internetu. A asi je pro některé příjemnější něco točit, fotit či stříhat doma v pokoji než chodit manuálně pracovat.