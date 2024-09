Voda se valila i přes protipovodňovou zeď, říká Samaras z Kofoly

„V roce 1997 se říkalo, že se Krnovem prohnala tisíciletá voda. A tak jsme si mysleli, že už nikdy v životě nic podobného nezažijeme,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz šéf Kofoly Jannis Samaras, jemuž při prvních povodních bylo 25 let.

Povodně jste v roce 1997 sledoval ze střechy tehdejšího závodu. Pamatujete si, co jste si na té střeše povídali?

Seděli jsme na střeše výroby a přemýšleli, co bude. Pamatuji si, že jsme si s tátou říkali, že když firma přežije toto, přežijeme už všechno. Ale probírali jsme toho asi víc. Sodovkárnu jsme tehdy měli krátce a chystali jsme vše na spuštění provozu. V pondělí se měly rozběhnout linky, jenže o víkendu přišla velká voda. Neměli jsme zkušenosti, nevěděli jsme, co se bude dít. Voda stoupala, ve výrobě dosahovala zhruba devadesáti centimetrů.