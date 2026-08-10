Hudec těsně před olympiádou v Soči nainvestoval všechny svoje peníze do brýlí a otevřel v kanadském Calgary obří optiku. Chtěl se zajistit pro případ, že by už nemohl závodit. Místo klidu mu podnikání naopak přineslo do života stres. Tělo nápor nevydrželo a těsně před životním závodem málem ochrnul.
Většina sportovců má před olympiádou plnou hlavu tréninku. Ale vy jste se rozhodl začít podnikat. Nudil jste se?
Šestnáct let jsem závodil ve Světovém poháru, ale zároveň jsem měl za sebou čtrnáct operací kolene. Nemusíte být geniální matematici, aby vám došlo, že s takovou bilancí se na vrcholu dlouho neudržíte. Celé to ale začalo tak, že mě máma už delší dobu prudila, že musím myslet na zadní vrátka a na kariéru po lyžování. Už ji nebavilo odpovídat lidem na ulici, kteří ji zastavovali a ptali se jí, proč pořád ještě lyžuju po tolika operacích.