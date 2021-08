Klienty v poslední době spíše odmítám, říká hodinová manželka. Už by neměnila

Jak jste se k takové práci dostala?

Úplně náhodou. Byla jsem šest let na rodičovské dovolené. Došlo mi, že se nechci vracet do původního zaměstnání a jezdit každý den domů pozdě večer. Byla bych vystresovaná a nic bych nestíhala. O děti jsem se starala sama, nestíhala jsem a uvědomila jsem si, že takových maminek je více a najde se určitě plno lidí, kteří potřebují pomoct s úklidem. Na internetu na mě „vyskočila“ nějaká hodinová manželka, a to byl první impuls. Přišlo mi to jako zajímavý nápad.

Jakou profesi jste vykonávala předtím?

Pracovala jsem jako obchodní zástupce.

Co všechno je obsahem vaší práce?

Jde se hlavně o pravidelné úklidy. Mám zákazníky, ke kterým chodím pravidelně, každý týden nebo čtrnáct dní. Takže utírám prach, umývám kuchyňskou linku, koupelnu, záchod, vysávám. Kromě toho nabízím i jednotlivé úkony, například čištění sedaček, koberců, zájem je také o umývání oken. Je to ale samozřejmě vždycky na domluvě.

Říkáte si hodinová manželka. Nastavujete si ceny skutečně za hodinu?

Co se týče úklidu a mytí oken, tak ano. Pokud jde o čištění koberců či sedaček, tak tam je to dané od toho, jak velký je koberec nebo sedací souprava. Původně jsem si nastavovala ceny za hodinu, ale zjistila jsem, že by se mi to nevyplatilo.

Kolik zaplatím za hodinu za úklid?

Dvě stě korun, samozřejmě si beru i dopravné.

Zvládáte i mužské práce?

Společně s kamarádkou jsme u nás nedávno udělaly vinylovou podlahu, ale jinak určitě ne. Věřím tomu, že když člověk musí anebo chce, tak dokáže všechno. Ale na druhé straně si myslím, že by si žena měla zachovat určitou ženskost a některé práce přenechat mužům.

Kdo jsou vaši klienti? Jsou to spíše muži, nebo ženy?

Je to hrozně různorodé. Muži i ženy, starší i mladší věkové kategorie. Někteří starší lidé si třeba netroufnout stoupnout na židli a umývat okna…

Kolik máte klientů za den?

Většinou dva nebo tři.

Máte nějaké kuriózní zážitky spojené s vaší prací?

Samozřejmě. Setkávám se s mnoha lidmi, navštívím neskutečný počet domů, bytů a každý je opravdu jiný. Člověk si z toho bere obrovskou inspiraci, a to jak tu dobrou, tak i tu špatnou. Jednou jsem například jela na čištění do novostavby. Po příjezdu jsem zjistila, že u zákazníka ještě neteče voda. Zákazník si to neuvědomil a mě zase nenapadlo, že ji ještě nemá zapojenou. Takže jsme se se smíchem rozloučili a za týden jsme se setkali znovu.

Kdo je hodinová manželka Podobně jako profese hodinového manžela, který za úplatu dokáže v bytě či domě leccos spravit, v poslední době vzkvétá i zaměstnání hodinové manželky. Ty se analogicky za úplatu ujímají nejrůznějších domácích prací jako úklid, žehlení, hlídání dětí nebo nákupy. Hodinové manželky mají jak stálé klienty, tak fungují na základě objednávky. Sexuální služby do jejich portfolia nepatří.



Stává se vám, že přijdete k zákazníkovi a řeknete si „to je ale nepořádek“?

Ano, jsem také jen člověk. Občas někam přijdu a řeknu si, že už prostě nemůžu. Když vidím všude rozházené hračky nebo oblečení, je to náročnější. Na druhé straně mám se zákazníky spíše rodinné vztahy a dá se s nimi domluvit, takže toto se stává opravdu málokdy. Snaží se dům před mým příchodem předpřipravit, protože si samozřejmě uvědomují, že čím větší nepořádek tam budou mít, tím delší dobu tam strávím a tím více je to bude stát peněz.

Takže dá se říct, že i vaše práce popohání trochu zákazníky k úklidu?

Určitě. Já jsem vlastně takový mezník. Myslím si, že před mým příchodem udělají rychle to, co třeba za čtrnáct dní nestihli. Podle mě to takovým způsobem opravdu funguje, a to je dobře. Jak pro ně, tak pro mě. Zákazníci pochopili, že pokud si základní věci – jako je třeba uklizení hraček nebo umytí nádobí – předpřipraví, mám o to více času se potom zaměřit na hloubkový úklid.

Když se řekne hodinová manželka, věřím tomu, že některé muže napadne, že poskytujete nějaké sexuální služby. Setkala jste se i s takovými požadavky?

Setkala. Měla jsem plno telefonátů od mužského pohlaví, kteří mě zvali k sobě domů, abych jim přišla uklidit, a to nejlépe nahá. Na druhé straně, když jsem před nějakou dobou vymýšlela název firmy, přišlo mi to jako dobrý reklamní tah. Pojem hodinová manželka si každý zapamatuje. I když u sebe nemám vizitku, zákazník si název uchová v paměti a vyhledá si mě snáze na internetu.

Dá se povoláním hodinová manželka uživit?

Určitě dá. Navíc i po osmi letech je to práce, která mě baví. Častokrát mě to nakopne, vidím spoustu inspirace, potom mám sama chuť si předělávat domácnost. Navíc si myslím, že dělám zákazníkům radost, a následně jde energie od nich směrem ke mně, a to je nejlepší.

Můžete si dovolit klienty vybírat? Jak často je odmítáte?

V poslední době je spíše odmítám a hýčkám si své pravidelné zákazníky. Mohla bych si dovolit mít více zákazníků, ale musela bych úklid uspíšit a tímto směrem jít nechci. Chci, aby byl spokojený jak zákazník, tak i já. Kdybych měla klientů hodně, měla bych více peněz, ale o to méně času, a věřím tomu, že by ani má práce nebyla tak kvalitní. Nebyla bych spokojená já a do budoucna by nebyli spokojení ani zákazníci, a touto cestou se vydávat nechci.

Jak vás ovlivnila pandemie?

V nejhorších fázích pandemie, to znamená na začátku a nedávno při uzavírání okresů, jsem cítila, že se zákazníci obávali a úklidy pozastavili. Po týdnu nebo čtrnácti dnech ale zjistili, že vir tady s námi bude i nadále a zase si mě zavolali zpátky. Většinou to ale děláme tak, že se s nimi vůbec nepotkávám, často mám klíč od jejich domu, vejdu, uklidím, a zase odejdu.

Pracujete raději o samotě?

Je to hrozně individuální. Někdy je bezva, když je zákazník doma. Máme pěkné vztahy, znám jejich děti i zvířata a je příjemné se potkat. Jindy je občas fajn být v klidu a v domě se soustředit pouze na svou práci.