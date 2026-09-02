Je podle vás výše navrženého deficitu rozpočtu zneklidňující?
Ani poměrně vysoký deficit a dluh nemusejí být problém, pokud jsou výsledkem správných výdajových rozhodnutí. Hodnotit rozpočet jen podle holých čísel je jako hodnotit jídelníček jen podle hmotnosti jídla. Spíš než na výši dluhu bych debatu zaměřil na správné složení deficitů v jednotlivých letech a na kvalitu přípravy a realizace investic.
Teprve pak najdeme ten skutečný problém: navržený státní rozpočet je špatně zejména v rovině mezigenerační. Vláda totiž plánuje hradit na dluh, tedy na účet dalších generací, i část provozních výdajů, na které bychom si měli vydělat my sami.
Český stát hradí část běžných útrat pomocí dluhopisů, které budou muset splatit dnešní děti.