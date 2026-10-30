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Některých prodejen Teska se Albert asi bude muset zbavit, říká marketér

Veronika Bělohlávková
  14:58

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Prodej českého Teska skupině Ahold, která vlastní řetězec Albert, může zvýšit tlak na dodavatele a v konečném důsledku zvýšit riziko zdražování potravin. Podle Roberta Le Veneura, marketéra a experta na strategické řízení firem, tak bude klíčové, jak se k transakci postaví antimonopolní úřad. Pravděpodobnější než úplné zamítnutí obchodu je podle něj požadavek, aby se Albert části prodejen zbavil. „Zájem o ně by mohl mít i nový hráč na trhu,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Co prodej společnosti Tesco skupině Ahold pro český maloobchodní trh znamená? Může to třeba zlevnit potraviny, nebo je tu spíš riziko zdražování?
První negativní dopad vidím na dodavatele. Těm se samozřejmě sníží počet potenciálních zákazníků, respektive klientů na trhu, kterým mohou dodávat své produkty. A to platí jak pro producenty, zemědělce, tak pro importéry. A čím máte méně potenciálních klientů, tím roste vaše závislost na každém z nich. Teď bude na trhu maximálně pět silných skupin a každý z těchto významných hráčů si toho bude velmi dobře vědom a bude si schopen diktovat mnohem tvrdší podmínky.

Biedronka by určitě na český trh vstoupit chtěla, ale musela by mít dostatečné množství zajímavých provozoven, aby si spočítala, že to pro ni bude ziskové.

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