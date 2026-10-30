Co prodej společnosti Tesco skupině Ahold pro český maloobchodní trh znamená? Může to třeba zlevnit potraviny, nebo je tu spíš riziko zdražování?
První negativní dopad vidím na dodavatele. Těm se samozřejmě sníží počet potenciálních zákazníků, respektive klientů na trhu, kterým mohou dodávat své produkty. A to platí jak pro producenty, zemědělce, tak pro importéry. A čím máte méně potenciálních klientů, tím roste vaše závislost na každém z nich. Teď bude na trhu maximálně pět silných skupin a každý z těchto významných hráčů si toho bude velmi dobře vědom a bude si schopen diktovat mnohem tvrdší podmínky.
Biedronka by určitě na český trh vstoupit chtěla, ale musela by mít dostatečné množství zajímavých provozoven, aby si spočítala, že to pro ni bude ziskové.