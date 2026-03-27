Zvlášť majitelé menších provozoven a drobní podnikatelé z oblasti služeb zadávají do internetových vyhledávačů nejčastěji hesla jako nejlevnější elektřina pro firmy nebo nejlevnější plyn pro podnikatele, aby si zajistili stabilitu a předvídatelnost nákladů. Klíčovou otázkou často bývá, zda zvolit fixaci ceny, případně vsadit na spotový produkt.
Vyplatí se víc fixace, nebo spotové ceny elektřiny?
Pro porovnání si připomeňme základní charakteristiky obou typů dodávky elektřiny.
1 Spotové produkty
Spotová cena elektřiny představuje aktuální tržní cenu, za kterou se elektřina nakupuje a prodává na krátkodobém trhu. Jde o dynamický mechanismus, jehož cílem je zajistit rovnováhu mezi výrobou a spotřebou v každém okamžiku. Spotovou cenu určuje operátor trhu OTE, a.s., který organizuje krátkodobý trh s elektřinou v České republice. Cena vzniká na základě nabídky a poptávky v daném okamžiku. Obchodování probíhá den předem, kdy na tzv. denním trhu výrobci i obchodníci podávají nabídky a poptávky na následující den. OTE všechny tyto údaje vyhodnotí a určí rovnovážnou cenu pro každou jednotlivou hodinu (či čtvrthodinu).
Tento produkt zvolí firmy, které:
Cena se mění každou hodinu, neboť odráží aktuální dostupnost výroby (například výkon větru či slunce), celkovou poptávku v síti i situaci v evropských propojených soustavách. V hodinách s vysokou poptávkou – typicky ráno a večer – jsou ceny vyšší. Naopak v noci, o víkendech nebo v době silné výroby z obnovitelných zdrojů cena klesá.
|Rizika
|Výhody
|kolísání cen a riziko náhlých skoků při změně geopolitické situace jako např. nyní na Blízkém východě
|možnost dosáhnout velmi nízké ceny při příznivých tržních podmínkách
|vyšší ceny v zimě a během špičkového zatížení
|flexibilita
|větší nároky na sledování trhu nebo řízení spotřeby
|často nejnižší cena na trhu v obdobích nadprodukce
2 Fixace
Fixace ceny naproti tomu představuje dlouhodobě nejjistější cestu, protože garantuje stálou cenu po celé období smlouvy. Výhodná je zejména pro provozy s pravidelným předvídatelným odběrem energií, případně v období zvýšené volatility trhu. Poskytuje firmám stabilitu, předvídatelnost a ochranu před výkyvy cen energií. Nabízí různé modely – od měsíční až po dvouleté či delší fixace.
Fixovaná cena elektřiny i plynu je vždy vázaná na smlouvu na dobu určitou. Dodavatel přesně ví, jak dlouho bude energie zákazníkovi dodávat, a podle toho stanovuje cenu.
Tři důvody, proč je fixace vhodná právě teď:
Vychází přitom ze svých nákupů na velkoobchodních trzích, délky smluvního období a tržních očekávání. Fixace se vždy týká obchodní, neregulované části ceny, tedy především ceny silové elektřiny, případně plynu jako komodity. Regulovaná část ceny, stanovovaná každoročně Energetickým regulačním úřadem, se během smluvního závazku měnit může.
Jak dnes uvažovat o cenách energií pro malé firmy
Debata o tom, zda zvolit spotový tarif, nebo fixaci ceny, se v posledních letech stala běžnou součástí rozhodování podnikatelů. Pro malé a střední provozy – kanceláře, služby, ordinace, dílny či menší obchody – přitom energie představují významnou, ale zároveň obtížně ovlivnitelnou nákladovou položku.
Pro koho je vhodný spotový tarif?
Spotový produkt je přímo navázán na denní trh s elektřinou. Cena se mění každou hodinu podle aktuální nabídky a poptávky. V praxi to znamená, že:
- v noci bývá elektřina levnější, protože základní zdroje (např. jaderné a uhelné elektrárny) vyrábějí stabilně a poptávka je nižší,
- přes den, zejména ve špičkách, cenu vyrovnávají dražší zdroje, což může vést k výrazným cenovým výkyvům.
Do hry stále více vstupují obnovitelné zdroje. Pokud je v síti vysoká výroba z fotovoltaiky nebo větru a zároveň nízká spotřeba, mohou ceny krátkodobě klesnout velmi nízko – výjimečně i do záporných hodnot. Naopak při nízké výrobě z obnovitelných zdrojů a vysoké poptávce mohou ceny během dne vyskočit do stovek eur za MWh.
Spotový tarif tak dává smysl především těm podnikům, které:
- dokážou flexibilně řídit svou spotřebu,
- případně disponují vlastní fotovoltaikou,
- mají kapacitu sledovat vývoj trhu a reagovat na něj úpravou provozu.
Pro většinu malých firem a živnostníků je však taková flexibilita omezená. Kadeřnictví, ordinace nebo servisní dílna obvykle nemohou přesouvat svou hlavní spotřebu do nočních hodin ani operativně měnit pracovní dobu podle aktuální ceny elektřiny. Navíc sledování trhu vyžaduje čas, zkušenosti a administrativní kapacitu.
Kdy je lepší zvolit fixaci ceny?
Fixace znamená sjednání pevné ceny na předem dané období. Podnikatel tak ví, s jakými náklady bude pracovat, a nemusí řešit denní výkyvy trhu.
Aktuální situace na velkoobchodním trhu ovlivněná konfliktem na Blízkém východě přesně ilustruje výhody fixace. „Základní (forwardové) ceny, z nichž fixace vycházejí, jsou při složitých geopolitických situacích nejméně citlivé na cenové výkyvy. Fixace má smysl v absolutní většině scénářů vývoje velkoobchodních cen. Když je trh stabilní, fixace umožní sjednat cenu na dané úrovni bez nutnosti spekulovat na budoucí pokles. V případě událostí, jichž jsme nyní svědky a které rozkolísaly velkoobchodní ceny, zůstanou fixované ceny zcela nedotčené. Jediný případ, kdy fixace nemusí být tak vhodná, je ve chvílích, kdy velkoobchodní ceny výrazně klesají, jako k tomu došlo např. po odeznění energetické krize na konci roku 2023 a v roce 2024, předtím se ale držely extrémně vysoko,“ říká Roman Formánek, manažer útvaru Produkt ze společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s.
Rok 2026 navíc přináší snížení celkové ceny elektřiny díky převzetí poplatku POZE státem, což v průměru znamená pokles konečné ceny oproti předchozímu roku.
Fixace je proto dnes vhodná zejména pro podnikatele:
- s nízkou až střední spotřebou,
- se stabilním provozem,
- kteří nemohou nebo nechtějí řídit spotřebu podle hodinových cen,
- kteří preferují předvídatelnost před potenciálně vyšším, ale rizikovým ziskem ze spotu.
Kombinace přístupů
U větších firem může dávat smysl kombinace fixované části spotřeby s postupným nákupem či spotovým produktem. Tento model umožňuje část nákladů stabilizovat a současně využít případného poklesu cen.
Pro malé odběratele však bývá administrativně i provozně složitý a jeho přínos je omezený.
Řešení pro malé odběry: Nízký tarif pro podnikatele
„Pro podnikatele s roční spotřebou do 8 MWh elektřiny a 15 MWh plynu vznikl například produkt Nízký tarif pro podnikatele, který staví právě na principu fixace ceny,“ vysvětluje dále Roman Formánek ze společnosti CENTROPOL ENERGY a pokračuje: „Smyslem tohoto typu produktu není spekulace na krátkodobé výkyvy, ale stabilita a předvídatelnost nákladů. Pro většinu malých firem a živnostníků, kteří nemohou aktivně pracovat s hodinovými cenami elektřiny, je v současné situaci fixace racionální a bezpečnější volbou.“
Pro které provozovny je vhodný podnikatelský tarif?
Nízký tarif pro podnikatele je určen menším provozovnám s roční spotřebou do 8 MWh elektřiny a 15 MWh plynu. V případě plynu jde většinou o provozy, kde slouží především k vytápění nebo ohřevu vody. Tarif tak cílí na podnikatele s nízkou a stabilní spotřebou, kteří hledají předvídatelné náklady bez nutnosti sledovat vývoj trhu.
Obory s roční spotřebou elektřiny do 8 MWh
1) Menší kanceláře
2) Služby bez energeticky náročného provozu:
3) Mikroprovozovny v retailu:
4) Malé dílny s nízkým elektrickým příkonem:
5) Poradenské, kreativní a digitální obory
Obory se spotřebou plynu do 15 MWh ročně
Plyn slouží jako doplňkový zdroj, především k ohřevu vody a k vytápění.
1) Kancelářské provozy (vytápění menších prostor)
2) Drobné služby:
3) Mikroprodejny:
4) Mini-dílny, kde plyn slouží jen k vytápění
5) Vybrané zdravotnické služby:
Jak firmy s vyšší spotřebou řeší nákup energií?
Zatímco malé provozovny většinou hledají jednoduché a předvídatelné řešení, firmy s vyšší spotřebou energií musí při nákupu elektřiny a plynu uvažovat strategičtěji. V jejich případě už totiž nejde jen o výši jednotkové ceny, ale také o správné načasování nákupu a rozložení rizika. Klíčovou roli hraje obor podnikání.
- Fixace pro firmy při dlouhodobém plánování
„Pro společnosti s delším obchodně výrobním cyklem, které pracují na zakázkách s delší dodací lhůtou, je vhodná pevná cena na určité období,“ upozorňuje Roman Formánek z CENTROPOL ENERGY s tím, že společnosti tak mohou své náklady kalkulovat se značným časovým odstupem. Víceletá fixace zpravidla přináší výhodnější podmínky než nákup energií na jediný účetní rok.
- Postupný nákup pro flexibilní obory
Jestliže druh výroby nebo nabízených služeb umožňuje společnosti jejich ceny operativně měnit a přizpůsobovat poptávce, může se pro ni hodit spíše postupný nákup energií. „Ten umožňuje profitovat z případného cenového poklesu, a přitom zajišťuje výhodnou průměrnou cenu, protože dříve realizované průběžné nákupy chrání při náhlém vzestupu cen,“ dodává Roman Formánek.
- Částečná fixace s postupným nákupem
Pokud obor činnosti není na ceny energií přímo navázán, je ideální kombinovat oba výše zmíněné postupy tak, aby podmínky dodávky byly co nejvýhodnější a příliš nezvyšovaly celkové výrobní náklady.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností CENTROPOL ENERGY, a.s.