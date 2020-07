Hospodářská komora dělá zásoby pro firmy. Nabízet bude respirátory z Číny

Rezervním fondem privátních hmotných zásob chce Hospodářská komora předcházet situaci, která nastala po vládou vyhlášeném nouzového stavu v březnu letošního roku. Fond privátních zásob funguje na podobném principu jako státní hmotné rezervy.

„Kopírujeme v podstatě to, co dělá český stát sám. Vytváříme zde hmotné rezervy na základě poptávky podnikatelských subjektů a ty držíme pro jejich potřeby, aniž by bylo nutné je okamžitě odebrat. Držíme je v optimálních skladových prostorách po dobu jejich expirace,” řekl člen dozorčí rady Hospodářské komory ČR Miroslav Mühlböck v rozhovoru pro CNN prima News.

Hmotné rezervy nepocházejí od českých výrobců. Respirátor Promedor24, propagovaný Hospodářskou komorou ČR, má na obalu uvedeno „Made in PCR”, což je zkratka pro Čínskou lidovou republiku. Toto označení obchodníci velmi často používají právě v případě, že by přiznání místa výroby „Made in China” mohlo snížit prodejnost a důvěryhodnost výrobku.

„Komodity samotné se v této chvíli vyrábí převážně v Číně s tím, že se těžiště výroby bude částečně přesouvat do České republiky,“ dodal Mühlböck.

Hospodářská komora dále uvádí, že se prodej ochranných pomůcek realizuje ve spolupráci s firmami MONTO, R.A.T.C., Cool agency a Gold service. Respirátor Promedor24 je však výrobkem firmy Cool agency, kterou na tuzemském trhu prodává firma R.A.T.C, dceřiná společnost firmy MONTO. Jednateli MONTA jsou právě František a Miroslav Mühlböckovi. Na prodeji ochranných pomůcek je tak osobně zainteresován přímo jeden ze členů Hospodářské komory.

Podle šéfa Asociace nanotechnologického průmyslu Jiřího Kůse jsme na další vlnu pandemie připraveni a není nezbytně nutné ochranné prostředky dovážet z ciziny. „Jsme v tomto ohledu soběstační a dokážeme vyrobit miliony roušek měsíčně,“ potvrzuje i tajemník Nanoasociace Pavel Malúš pro iDNES.cz

Podnikatelé jdou s kůží na trh

Podle člena dozorčí rady Miroslava Mühlböcka však původ ochranných pomůcek nehraje zásadní roli a nemá omezovat tuzemskou konkurenci.



„Nevytváříme žádný monopol, který by cosi ubíral tuzemským výrobcům velmi sofistikovaných ochranných pomůcek, jsme jen jednou drobnou součástí celého toho velkého mechanismu zajištění ochranných prostředků pro občany Česka,” vysvětluje Mühlböck.

Střet zájmů člen představenstva odmítá. „Hospodářská komora České republiky je sdružením podnikatelů. Všichni členové představenstva jsou zároveň podnikateli, takže konflikt zájmů zde naprosto necítím. Pokud jsme vytvořili tyto projekty, je logické, že jsme do nich zapojili své podnikatelské subjekty, které máme plně pod kontrolou. Nastavujeme svou kůži na trh, namísto toho, abychom to dělali jinak. Je to tedy naopak to nejčistší a nejvíce zodpovědné, co jsme mohli udělat,” uvedl Mühlböck pro iDNES.cz.