Milka má smůlu, čtvercovou čokoládu smí v Německu nabízet jen Ritter

Soudci v německém městě Karlsruhe ve čtvrtek rozhodli, že čtvercový tvar čokolády Ritter Sport nedává výrobkům zvláštní přidanou hodnotu, a proto není důvod odebírat společnosti patent.

Podle soudu nemůže čtvercová podoba ovlivnit spotřebitele natolik, aby si kvůli němu vybral právě Ritter Sport místo jiných čokoládových tabulek. Specifický tvar obalu tedy pouze slouží jako indikátor značky německého výrobce a kupujícím pomáhá se zorientovat a poznat oblíbený produkt.

„Na základě zjištění Federálního soudu patentů nemá čtvercový tvar obalu žádnou zvláštní uměleckou hodnotu a nevede k zásadním cenovým rozdílům u podobných produktů,“ uvedl soud.

Rozhodnutím vyvrcholil dlouhodobý spor mezi firmou Ritter Sport a jejím konkurentem Milka. Čtvercovou čokoládu začal švýcarský výrobce nabízet před deseti lety, čímž celé soudní řízení začalo. V roce 2016 Milka u procesu vyhrála a došlo k odstranění ochranné známky čtvercového tvaru.

Výrobce čokolády Ritter Sport si nechal čtvercovou podobu svého výrobku v Německu patentovat v roce 1993. Už v roce 1970 však lákal milovníky čokolády na reklamní slogan „čtverečková, praktická, dobrá“. Svou firemní identitu tak staví na čtvercovém tvaru už padesát let.

Na nápad vyrábět čokoládu ve tvaru čtverce přišla podle záznamů firmy v roce 1932 spoluzakladatelka firmy Clara Ritterová. Zákazníkům chtěla nabídnout čokoládu, která by se vešla do kapsy a nezlomila se při tom.

Spor se táhl roky. Milka, která nyní patří nadnárodní společnosti Mondelez, prodává v Německu taktéž čtvercovou čokoládu už deset let a s předchozími výroky soudů ve prospěch čokolády Ritter Sport se výrobce Milky odmítal smířit. Pokud by soud ochrannou známku neuznal, mohli by v Německu nabízet čtvercovou čokoládu i jiní výrobci.