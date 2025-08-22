Slovensko a Maďarsko si stěžují v Bruselu na Ukrajince. Opět jim neteče ruská ropa

Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa ropovodem Družba, výpadek může trvat pět dnů. Vlády obou zemí si u Evropské komise stěžují na ukrajinské útoky. Drony totiž znovu zaútočily na ropovod v Brjanské oblasti na západě Ruska, uvedly v pátek média s odvoláním na velitele ukrajinských sil bezpilotních systémů Roberta Brovdiho.

Na ropovod Družba vedoucí z Ruska i na Slovensko došlo ve čtvrtek k dalšímu útoku, konkrétně u běloruských hranic, uvedla večer na sociální síti Facebook ministryně hospodářství SR Denisa Saková. Přečerpávání se podle ní brzy zastaví a rozsah škod se zjišťuje, informovala slovenská agentura TASR.

Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě Ruska, uvedly v pátek média s odvoláním na velitele ukrajinských sil bezpilotních systémů Roberta Brovdiho. Drony podle něj zasáhly přečerpávací stanici Uneča. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ráno na facebooku napsal, že dodávky ropy do Maďarska ropovodem Družba jsou opět přerušeny.

Brovdi zveřejnil záběry požáru, který podle něj nálet způsobil. O ohni, který podle něj vzplanul v důsledku ukrajinských raketových a dronových útoků, pak informoval i gubernátor Brjanské oblasti Alexander Bogomaz. Požár už byl podle něj uhašen, píše agentura Reuters.

Rusko vyslalo na Ukrajinu 55 dronů. Ukrajinci zasáhli ropovod Družba

„S lítostí vám oznamujeme, že Ukrajina v posledních dnech podnikla tři útoky na ropovod Družba, který hraje klíčovou roli v energetické bezpečnosti Maďarska a Slovenska. Tyto útoky vedly k pozastavení dodávek ropy do obou našich zemí,“ napsali ve společném dopise adresovaném představitelům Evropské komise Szijjártó a jeho slovenský kolega Juraj Blanár.

Ministři zahraničí Slovenska a Maďarska označili za neakceptovatelné kroky Ukrajiny, které podle nich vážně ohrožují energetickou bezpečnost jejich zemí. Zdůrazňují, že bez ropovodu Družba není možné zajistit bezpečné zásobování jejich zemí. Komisi současně vyzvali, aby okamžitě zajistila dodržování závazků ohledně bezpečnosti dodávek energií členským zemím EU.

Alternativní dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska umožňuje jadranský ropovod Adria, který vede z chorvatského přístavu Omišalj.

Ukrajinská armáda útoky potvrzuje

„V noci jsme dostali zprávu o novém útoku na ropovod Družba na rusko-běloruské hranici – už potřetí za krátkou dobu. Dodávky ropy do Maďarska jsou opět zastaveny!“, napsal Szijjártó.

Na stanici Uneča zaútočily ukrajinské drony už v noci na 13. srpna. V noci na 18. srpna pak zasáhly přečerpávací stanici Nikolskoje v ruské Tambovské oblasti, kde vypukl požár a úplně se zastavila přeprava ropy ropovodem Družba.

Zásobování palivy není ani po přerušení dodávek ropy ohroženo, potvrzuje Slovnaft

Z důvodu poškození transformátorové stanice na území Ruska byly i v pondělí pozastaveny dodávky ropy na Slovensko prostřednictvím ropovodu Družba. Šlo tehdy o druhé poškození infrastruktury během sedmi dnů, které však v tomto případě mělo za následek i omezení funkčnosti ropovodu, uvedlo slovenské ministerstvo hospodářství.

Ukrajinská armáda v pondělí potvrdila, že provedla útok na nádraží v ruské Tambovské oblasti, který vedl k přerušení přepravy ropy přes ropovod Družba i na Slovensko. V úterý večer byly dodávky obnoveny.

