Ropovod Družba je v provozu. Do Česka po měsíci dotekla čistá ropa

Dodávky ropy ze Slovenska byly obnoveny dnes ve 12:00, oznámila mluvčí státního provozovatele ropovodů Mero.



Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve – severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

Dodávky byly zastavené koncem minulého měsíce, protože se zjistilo, že ropa obsahuje nepovolené množství organického chloridu, který se využívá při těžbě ropy. Poté z ní však musí odstranit, protože může poškodit rafinérie. V ropovodu bylo podle odhadů zhruba pět milionů tun kontaminované ropy.



