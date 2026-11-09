Vyplývá to z podzimního Indexu očekávání firem ČSOB, který má redakce iDNES.cz exkluzivně k dispozici. Vůbec nejtvrdší ránu schytalo zemědělství, kde dražší naftu řeší propadem zisků téměř tři čtvrtiny podniků.
Konkrétní dopady ropné krize hlásilo v průzkumu 82 procent z oslovených čtyř stovek českých podniků. Nejčastěji jde o zdražování pohonných hmot (70 procent) a energií (58 procent), ale více než čtyřicet procent firem naráží i na dražší materiály.
Zemědělec není v pozici obchodníka, který si může ze dne na den přepsat ceník. Dokud nezareagují komoditní burzy a výkupní ceny, nemá tyto náklady kam promítnout.