Výpadek výroby pohonných v litvínovské rafinerii vykryje stát půjčkou ze zásob

Podle šéfa Správy státních hmotných rezerv Pavla Švagra nehrozí nedostatek pohonných hmot na trhu.

„Se společností Orlen Unipetrol jsme v kontaktu a zásobování českou naftou a benzinem monitorujeme. S ohledem na zastavení chodu rafinérie v Litvínově zvažujeme možnost zápůjčky části našich nouzových zásob tak, abychom aktuální výpadek výroby pohonných hmot pokryli. Podmínkou této zápůjčky je souhlas vlády,“ uvedl Švagr.

Upozornil, že státní zásoby jsou dostatečné k pokrytí výpadku ve výrobě pohonných hmot. „Není tedy žádný důvod k předzásobování se, ani ke spekulacím o růstu cen pohonných hmot v Česku,“ dodal Švagr.

Jednání se státními institucemi a obchodními partnery potvrdil také Orlen Unipetrol. „V minulosti jsme se již s podobnými situacemi, kdy rafinérie nemohla vyrábět, setkali a vždy se podařilo dostatek paliv pro český trh ve spolupráci s domácími i zahraničními partnery zajistit. Kontinuita dodávek paliv pro český trh bude zajištěna i nyní,“ řekl mluvčí Pavel Kaidl.

Britskou leteckou pumu z druhé světové války našli dělníci při výkopových pracích ve středu odpoledne. Poté, co pyrotechnik zjistil, jak je nebezpečná, evakuovalo se na 600 lidí, zastavila doprava mezi Mostem a Litvínovem a chemička ve čtvrtek odstavila výrobu v rafinérii. S pumou opatřenou chemickým časovačem se nesmí hýbat do úterý. Pokud do té doby nevybuchne, budou ji moct pyrotechnici zlikvidovat.