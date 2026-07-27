Ropa prudce zlevňuje, roste naděje na uklidnění Blízkého východu

Televize CBS News o víkendu s odvoláním na informované zdroje z regionu uvedla, že Spojené státy a Írán pozastavily vzájemné vzdušné útoky na Blízkém východě kvůli jednání ománské delegace v Teheránu o otevření Hormuzského průlivu. Ten je klíčovou klíčovou námořní trasou pro vývoz ropy ze zemí kolem Perského zálivu.
V průběhu minulého týdne se cena ropy Brent kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě poprvé od května vrátila nad psychologicky důležitou hranici 100 dolarů za barel. V pátek sice ceny ropy výrazně klesly po zprávě, že Čína se snaží o obnovení mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem, za celý minulý týden si však Brent připsal téměř deset procent.
Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů)
BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR
Londýn - ICE Brent září 91,19 96,78
New York - NYMEX WTI září 84,33 89,31