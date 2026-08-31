Americké síly v neděli zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Lárak ležícím v severní části Hormuzského průlivu. Podle agentury Reuters šlo o první známé americké údery na Írán od konce července. Íránské revoluční gardy následně uvedly, že v odvetě zaútočily na americké základny v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech.
Konflikt na Blízkém východě na konci února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Válka ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy.
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Írán zaútočil na americké základny v Jordánsku, země sestřelila osm střel
Analytik Suvro Sarkar ze společnosti DBS uvedl, že nyní očekává spíše omezenou vojenskou konfrontaci mezi USA a Íránem než trvalejší eskalaci konfliktu. Upozornil ale, že každé nové vyhrocení situace má vliv na časový harmonogram znovuotevření Hormuzského průlivu.
„Dříve jsme doufali v návrat k jednání o dohodě mezi USA a Íránem do konce třetího čtvrtletí, to ale nyní vypadá méně pravděpodobně. Proto očekáváme, že ceny ropy se budou dál držet v rozmezí od 85 do 95 dolarů za barel, dokud nebude situace kolem Hormuzského průlivu jasnější,“ prohlásil Sarkar.