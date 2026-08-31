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Ropa po přestřelce mezi USA a Íránem zdražuje, Brent se vrátil nad devadesát dolarů

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  9:47
Ropná skvrna znečišťuje vodu a pobřeží na ostrově Kešm v Íránu. (13. srpna 2026)

Ropná skvrna znečišťuje vodu a pobřeží na ostrově Kešm v Íránu. (13. srpna 2026) | foto: AP

Ropná skvrna znečišťuje vodu a pobřeží na ostrově Kešm v Íránu. (13. srpna 2026)
Ropná skvrna znečišťuje vodu a pobřeží na ostrově Kešm v Íránu. (13. srpna 2026)
Ropná skvrna znečišťuje vodu a pobřeží na ostrově Kešm v Íránu. (13. srpna 2026)
Americké velitelstvi CENTCOM zveřejnilo záběry z úderů na íránské pozice. (24....
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Ceny ropy znovu rostou kvůli obnoveným vojenským úderům mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent krátce v pondělí podražila o necelá tři procenta a pohybovala se v blízkosti 90,70 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate se po podobně silném růstu nacházela nedaleko 85,70 dolaru za barel.

Americké síly v neděli zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Lárak ležícím v severní části Hormuzského průlivu. Podle agentury Reuters šlo o první známé americké údery na Írán od konce července. Íránské revoluční gardy následně uvedly, že v odvetě zaútočily na americké základny v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech.

Konflikt na Blízkém východě na konci února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Válka ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy.

Írán zaútočil na americké základny v Jordánsku, země sestřelila osm střel

Analytik Suvro Sarkar ze společnosti DBS uvedl, že nyní očekává spíše omezenou vojenskou konfrontaci mezi USA a Íránem než trvalejší eskalaci konfliktu. Upozornil ale, že každé nové vyhrocení situace má vliv na časový harmonogram znovuotevření Hormuzského průlivu.

„Dříve jsme doufali v návrat k jednání o dohodě mezi USA a Íránem do konce třetího čtvrtletí, to ale nyní vypadá méně pravděpodobně. Proto očekáváme, že ceny ropy se budou dál držet v rozmezí od 85 do 95 dolarů za barel, dokud nebude situace kolem Hormuzského průlivu jasnější,“ prohlásil Sarkar.

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Ropa po přestřelce mezi USA a Íránem zdražuje, Brent se vrátil nad devadesát dolarů

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