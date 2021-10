Stavební spoření má dnes každý třetí Čech. Je ale opravdu tak výhodné?

Bude to už takřka třicet let od doby, co nabyl účinnosti zákon upravující podmínky stavebního spoření v Česku. Momentálně mají Češi ve svých vkladech uloženo kolem 350 miliard korun, přičemž jen do konce letošního července stavební spořitelny poskytly úvěry za téměř 65 miliard korun.