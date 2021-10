Jak investovat do nemovitostí s malým kapitálem

Také v letošním roce je velkým tématem stále rostoucí inflace. Ta v praxi znamená, že pokud uložíme peníze do banky, tak na tom proděláme. Podle expertů můžou být řešením investice do nemovitostí, protože v dlouhodobém horizontu jejich ceny rostou. Tak například – kdybyste si před sedmi lety koupili byt v Praze, dnes jej prodáte klidně i za cenu o 89 procent vyšší.

Není proto divu, že obliba nemovitostí roste. Podle průzkumu z letošního léta společnosti EMA data nějakou nemovitost vlastní 68 procent Čechů. Zhruba šest procent respondentů pak uvedlo, že disponují investiční nemovitostí. Tu mohou pronajímat a každý měsíc získávat peníze. Zakoupit takovou nemovitost je ale čím dál těžší, protože v době koronavirové pandemie po nich značně vzrostla poptávka, a zákonitě tedy šly nahoru i jejich ceny, a to nejen v tuzemsku, ale prakticky po celé Evropě.

Investice od tisícikoruny

Naštěstí je tu ale i jiné řešení než si kupovat byt či dům. Do nemovitostních projektů totiž dnes mohou investovat i drobní investoři, a to třeba přes společnost RONDA INVEST. Celé to funguje tak, že na jedné straně stojí developer, který zpravidla shání peníze na nákup, výstavbu či rekonstrukci bytů či domů. Na druhé straně je potom RONDA INVEST, jež v případě kladného posouzení developerova projektu a schopností splácet peníze poskytne. Projekt poté nabídne k investování, a lidé se tak již od tisícikoruny, která je minimální investicí, mohou podílet na výnosech z projektů v atraktivních lokalitách.

Investujte do úvěru se zajištěním: Dům a pozemky Babice - Středočeský kraj

„Nejdříve poskytneme úvěr v plné výši a následně ho zpřístupňujeme investorům na našich internetových stránkách. Úvěry jsou poskytovány maximálně do výše 70 procent hodnoty zajištění. Zbývajících 30 procent hodnoty nemovitostí tvoří rezervu, která pokryje případné cenové výkyvy na trhu nemovitostí nebo případné náklady spojené s vymáháním,“ konstatuje Lukáš Blažek, obchodní ředitel společnosti RONDA INVEST.

Šuplík versus nemovitost

Investovat přitom lze jednorázově, nebo pravidelně. Takové investice přinášejí investorům výnos až šest procent ročně s tím, že výnosy jsou vypláceny pravidelně každý měsíc. „Představte si situaci, kdy budete investovat každý měsíc malou částku. Například tři tisíce korun do investice s čistým výnosem 6 % p.a. Za pětadvacet let se dostanete na částku více než dva miliony korun. Příklad pro srovnání: když budete stejnou částku (3000 Kč) spořit do šuplíku, po pětadvaceti letech se dostanete k 900 tisícům korun, tedy ani ne na polovinu toho, co byste mohli získat s dobře investovanými penězi,“ uvádí Petr Golka ze společnosti RONDA INVEST.

Investice do nemovitostí nebo peníze v šuplíku?

Vše potřebné navíc lze zařídit online z domova. V případě investice ve výši minimálně 10 tisíc korun, přičemž žádná investice není spojena se vstupními ani průběžnými poplatky, získáte navrch bonus 500 korun. Důležité také je, že pokud budete potřebovat své finanční prostředky získat zpět, je možné zažádat o předčasné ukončení investice.

A co by se stalo, kdyby developer, a s ním tedy i chystaný projekt zkrachovali? I na to má RONDA INVEST odpověď. Společností poskytnuté úvěry jsou totiž zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Navíc s úvěrovanými firmami sjednává i notářské zápisy. Ty jí v případě vážných finančních problémů příjemce úvěru umožní zpeněžit zastavenou nemovitost a poté vyplácet i investory. Ke snížení rizika také napomáhá, že výše poskytnutého úvěru od společnosti RONDA INVEST může být nanejvýš sedmdesát procent hodnoty zastavené nemovitosti. Tím se RONDA INVEST kromě jiného jistí pro případ, že by ceny nemovitostí klesly.