KOMENTÁŘ: Bez vlastní oceli budeme vždycky tahat za kratší konec

  16:21
Evropské ocelářství stojí před největší transformací ve své historii. Řeč je o investicích v řádu desítek miliard korun v průběhu pár let a zároveň o sílící konkurenci ze zemí, které nejsou zatíženy tak vysokými emisními náklady, píše v komentáři pro iDNES.cz generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.

Roman Heide | foto: Třinecké železárny

Za posledních 25 let už Třinecké železárny investovaly do ekologizace výroby částku přesahující 11 miliard korun. Směřovaly do odprášení výroby, úspory energií, nových technologií vedoucí ke snížení vlivu na životní prostředí. To jasně ukazuje, že průmysl se transformaci nevyhýbá. Naopak. Financuje ji paralelně i s rostoucími náklady systému emisních povolenek, energií a dalších nákladů. Současné nastavení systému emisních povolenek vytváří obrovskou nejistotu a znevýhodňuje evropské výrobce vůči konkurenci.

Green Deal a plán Fit for 55 navíc pro ocelářství znamenají povinnost zásadně změnit technologii výroby. Konkrétně pro Třinecké železárny to znamená přechod od části výroby ve vysokých pecích k nízkoemisním technologiím, především k elektrické obloukové peci. To představuje nárazově investici přesahující 20 miliard korun. Investici, která sama o sobě nezvýší produktivitu práce, nenavýší výrobu ani nezlepší marže. Jde o zásadní přestavbu technologie vynucenou regulací.

Evropský průmysl v kleštích

Zachovat si vlastní výrobu takto strategické suroviny by mělo být v nejvyšším státním zájmu. Ocel je základním stavebním kamenem dopravní a energetické infrastruktury, neobejde se bez ní strojírenství, zdravotnictví ani obranný průmysl.

Pokud nechceme dopustit závislost na dovozu oceli ze třetích zemí, stojíme před nutností investovat desítky miliard korun do dekarbonizace výroby. To vše v prostředí, kde mimoevropská konkurence podobným nákladům nečelí. Zároveň je třeba připomenout technologickou realitu. Výroba primární oceli ve vysoké peci je založena na chemické reakci uhlíku s kyslíkem. Emise CO₂ jsou její fyzikální součástí. Nejde o neochotu něco změnit. Jde o limity současných technologií, které nelze změnit v krátkodobém horizontu.

Pokud má Evropa zachovat vlastní výrobu oceli jako strategické odvětví, potřebuje realistickou a ekonomicky udržitelnou cestu transformace. Pokud Evropa průmysl vytlačí, výroba se přesune jinam a globální emise porostou. Zmizí pracovní místa, know-how i strategická soběstačnost. Dopřejme si ten luxus zůstat nezávislí a soběstační, dokud to jde. Ale nebude to zadarmo. Bez realistických, stabilních a předvídatelných podmínek Evropa o vlastní ocel přijde. A bez vlastní oceli bude vždycky tahat za kratší konec – ekonomicky, bezpečnostně i politicky.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

Česká policie vyšetřuje Nestlé a Danone kvůli závadnému kojeneckému mléku

Kojenecké mléko Nutrilon Advanced Good Night od výrobce Danone obsahovalo...

Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami....

Akční letáky
