KOMENTÁŘ: Bez vlastní oceli budeme vždycky tahat za kratší konec

Za posledních 25 let už Třinecké železárny investovaly do ekologizace výroby částku přesahující 11 miliard korun. Směřovaly do odprášení výroby, úspory energií, nových technologií vedoucí ke snížení vlivu na životní prostředí. To jasně ukazuje, že průmysl se transformaci nevyhýbá. Naopak. Financuje ji paralelně i s rostoucími náklady systému emisních povolenek, energií a dalších nákladů. Současné nastavení systému emisních povolenek vytváří obrovskou nejistotu a znevýhodňuje evropské výrobce vůči konkurenci.
Green Deal a plán Fit for 55 navíc pro ocelářství znamenají povinnost zásadně změnit technologii výroby. Konkrétně pro Třinecké železárny to znamená přechod od části výroby ve vysokých pecích k nízkoemisním technologiím, především k elektrické obloukové peci. To představuje nárazově investici přesahující 20 miliard korun. Investici, která sama o sobě nezvýší produktivitu práce, nenavýší výrobu ani nezlepší marže. Jde o zásadní přestavbu technologie vynucenou regulací.
Evropský průmysl v kleštích
Zachovat si vlastní výrobu takto strategické suroviny by mělo být v nejvyšším státním zájmu. Ocel je základním stavebním kamenem dopravní a energetické infrastruktury, neobejde se bez ní strojírenství, zdravotnictví ani obranný průmysl.
Pokud nechceme dopustit závislost na dovozu oceli ze třetích zemí, stojíme před nutností investovat desítky miliard korun do dekarbonizace výroby. To vše v prostředí, kde mimoevropská konkurence podobným nákladům nečelí. Zároveň je třeba připomenout technologickou realitu. Výroba primární oceli ve vysoké peci je založena na chemické reakci uhlíku s kyslíkem. Emise CO₂ jsou její fyzikální součástí. Nejde o neochotu něco změnit. Jde o limity současných technologií, které nelze změnit v krátkodobém horizontu.
Pokud má Evropa zachovat vlastní výrobu oceli jako strategické odvětví, potřebuje realistickou a ekonomicky udržitelnou cestu transformace. Pokud Evropa průmysl vytlačí, výroba se přesune jinam a globální emise porostou. Zmizí pracovní místa, know-how i strategická soběstačnost. Dopřejme si ten luxus zůstat nezávislí a soběstační, dokud to jde. Ale nebude to zadarmo. Bez realistických, stabilních a předvídatelných podmínek Evropa o vlastní ocel přijde. A bez vlastní oceli bude vždycky tahat za kratší konec – ekonomicky, bezpečnostně i politicky.