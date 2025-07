„Z dlouhodobého hlediska jsme už o velkou část ocelářství přišli,“ řekl v Rozstřelu předseda nejsilnějšího průmyslového odborového svazu KOVO Roman Ďurčo a přivítal prodej Liberty Ostrava do rukou sdružení kolem Martina Peciny.

Podle něj může nové vlastnictví zabránit úplnému kolapsu ocelářské výroby a zachovat alespoň část pracovních míst. Přesto zůstává ostražitý. „Jsme připraveni být tvrdí.“ Pokud by nový vlastník nedodržel své závazky vůči zaměstnancům, odbory podle něj neváhají znovu jednat.

Větší hrozbu ale Ďurčo vidí v extrémních cenách energií v ČR a v chystaném systému emisních povolenek pro domácnosti. „Cena energií je pro energeticky náročný průmysl opravdu zabíjející. A povolenky pro domácnosti? To už je přímo zdanění nás všech občanů. Prodraží to naše životy, zejména v těch nejchudších regionech.“

Zničující povolenky

Podle Ďurčových odhadů by systém mohl zdražit megawatthodinu plynu o 200 korun, uhlí o 70 procent a benzin až o 3 koruny za litr. „To je mimo jiné enormním zdražení vytápění bytů a domků,“ říká.

Ďurčo z toho viní mimo jiné i českou vládu, že tento návrh v roce 2022 během českého předsednictví v EU zásadně nenapadla. „Měli by říct, že tehdy udělali chybu, protože si to třeba nedokázali pořádně spočítat.“ Podle něj to je „skandální a zničující pro český průmysl i pro zaměstnance.“

Odbory proto oslovují nejen tuzemské politiky, ale i europoslance a kolegy z okolních zemí. „Máme visegrádskou čtyřku plus Slovinsko a Ukrajinu. Snažíme se lobbovat, aby náš odmítavý postup byl společný s těmito zeměmi.“

Zároveň ale kritizuje přístup některých severských zemí, které podle něj prosazují příliš radikální „zelenou“ politiku bez ohledu na realitu střední Evropy.

Odbory mají k levici blízko

Na otázku, zda odbory vstoupí zásadněji před volbami do politiky, Ďurčo odpověděl, že právě odmítnutí systému povolenek by se mělo stát zásadním tématem voleb. Svůj osobní politický postoj přitom nezastírá: „Jsem levicový volič. A odbory mají k levici blízko. Vládní strany u mě šanci určitě nemají.“

Ďurčo byl v další části Rozstřelu kritický i k systému odměňování zaměstnanců v ČR. „Když se podíváte na produktivitu práce, posunuli jsme se na Západ. Ale na mzdách se to vůbec neprojevuje.“

Upozorňuje, že Polsko už předběhlo ČR v minimální mzdě o několik tisíc korun. „Reálně si zaměstnanci odnášejí čím dál méně peněz. Vždyť obyčejní zaměstnanci plní z daní nejvíc státní rozpočet. Můžeme ho tedy naplnit tím, že si řekneme o vyšší mzdy,“ dodává.

Ďurčo v Rozstřelu upozornil i na proměnu společenského vnímání dělnických profesí. Podle něj se ze slova „dělník“ stal v českém prostředí téměř hanlivý výraz, přestože právě ti, kdo fyzicky tvoří hodnoty, jsou základem ekonomiky.

„Ocel nevyrobíte z domova. Tam si to prostě musíte u pece odpracovat,“ říká s narážkou na současný důraz na manažerské či kancelářské profese. Připomíná, že právě dělníci udržují v chodu průmysl i zemi. „Nikdo by se neměl smát tomu, že někdo umí nějaké řemeslo,“ uzavřel odborář.