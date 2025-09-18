Rohlíku už potraviny nestačí. Na nové trhy se prosazuje i s technologiemi

Veronika Bělohlávková
  13:09
Skupina Rohlík Group podnikatele Tomáše Čupra doručila v loňském roce přes 17 milionů objednávek, snížila ztrátu a příští rok očekává překlopení do zisku. Skupina roste na všech trzích a nově se vedle potravin soustředí i na prodej vlastních technologií.
Fotogalerie4

Rohlik.cz představuje první vratné nákupní tašky | foto: Rohlík.cz

„Měli jsme skvělý rok. Jsme jediný e-grocer na světě, který od covidu kontinuálně roste díky bezprecedentní zákaznické propozici,“ hodnotí výsledky zakladatel firmy. Podle zveřejněných finančních výsledků společnost doručila 17,5 milionu objednávek, tedy více než jednu každé dvě sekundy a tržby překročily 1,1 miliardy eur, což je přibližně 26 miliard korun.

„Přitom jsme zlepšili hrubou marži a snížili náklady na vyřízení jedné objednávky. Naše ekonomika je škálovatelná a zisková na všech trzích, kde působíme,“ dodal Čupr. Skupina snížila svou provozní ztrátu na 63,47 milionu eur (1,54 miliardy Kč) a Čupr očekává, že příští rok bude už zisková. „Příští rok porosteme o 35 až 40 procent. Kdybychom nerostli tak rychle, jsme profitabilní dřív,“ řekl.

Rohlík roste na všech svých trzích, nejen v Česku. „V Maďarsku a Rumunsku zajišťujeme pět až šest tisíc objednávek denně a už jsme tam profitabilní. V Česku dosahujeme upravené EBITDA 58 milionů eur (1,41 miliardy korun) ročně a náklady na objednávku klesají,“ uvedl zakladatel.

Od potravin k technologiím

Podle Čupra je zásadní posun z čistého retailu na technologického hráče. Rohlík se chce více soustředit na technologie a využívat svůj operační systém Veloq k pronikání na nové trhy.

Rohlik Group

  • Česká republika – Rohlik.cz (od 2014, síť výdejních míst od 2019)
  • Maďarsko – Kifli.hu (Budapešť, od 2019)
  • Rakousko – Gurkerl.at (Vídeň, od 2020)
  • Německo – Knuspr.de (Mnichov a Frankfurt od 2021; Berlín po akvizici Bringmeister.de v roce 2023, přechod na značku Knuspr v dubnu 2024)
  • Rumunsko – Sezamo.ro (Bukurešť, od 2021)

„Technologie, zejména umělá inteligence, nám umožňuje růst efektivně. Arcos, náš systém řízení skladu, je nyní ve všech automatizovaných centrech a zajišťuje 98procentní přesnost předpovědi poptávky. Robotické linky v Berlíně nastavují nové standardy rychlosti, přesnosti a efektivity.“

Veloq jako nová B2B platforma zpřístupňuje operační systém i dalším potravinářům. Podle Čupra příjmy z platformy rostou téměř bez dodatečných nákladů. „Chceme prorážet s naší technologií, spočítali jsme si, že marže jsou zde mnohem vyšší než u potravin. Růst a technologie nám definují jasnou cestu k profitabilitě v roce 2026. Během naší cesty jsme zároveň vytvořili playbook pro nejefektivnější provoz potravin,“ vysvětluje Čupr. Dodává, že každé euro reinvestují do automatizace, umělé inteligence a zákaznických služeb.

„Stejně jako Amazon v počátcích své existence budujeme trvalou digitální infrastrukturu, která přinese dlouhodobou hodnotu nejen nám, ale i celému evropskému maloobchodu s potravinami,“ dodal Čupr.

Expanzní úspěchy v Německu a ve střední Evropě

Rohlík se nedávno výrazně prosadil na německém trhu díky partnerství s Amazon.de. „Amazon Fresh z Německa odešel a místo něj nyní je náš Knuspr.de. Kdyby mi to někdo řekl před pěti lety, neuvěřil bych,“ říká Čupr.

Knuspr plánoval otevření v Hamburku, expanzi však odložil o několik let. Rakousko dočasně zamrazili na tisíc objednávek denně, protože nebylo profitabilní. „V Mnichově trvale dodáváme přes 100 tisíc objednávek měsíčně. Ve východní Evropě jsme doručili 14,4 milionu objednávek, což je meziroční nárůst o 31 procent. Maďarsko přineslo dva miliony objednávek, Rumunsko 596 tisíc, s výrazným zlepšením efektivity a marže,“ uzavřel Čupr.

Na konci fiskálního roku 2024 (1. května 2024 – 30. dubna 2025) skupina provozovala jedenáct distribučních center, z toho šest plně automatizovaných, a obsluhovala zákazníky v pěti zemích.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

Rohlíku už potraviny nestačí. Na nové trhy se prosazuje i s technologiemi

Skupina Rohlík Group podnikatele Tomáše Čupra doručila v loňském roce přes 17 milionů objednávek, snížila ztrátu a příští rok očekává překlopení do zisku. Skupina roste na všech trzích a nově se...

18. září 2025  13:09

Letadlo plné turistů kroužilo dvacet minut nad Korsikou. Dispečer usnul

Cestující na palubě letadla směřujícího z Paříže na Korsiku měli netradiční cestovní zážitek. Museli totiž kroužit asi dvacet minut nad cílovým letištěm poté, co jeho zaměstnanec letiště usnul...

18. září 2025

Přesměrujme peníze z dopravy do bytů, zaznělo na summitu stavebního rozvoje

Přímý přenos

Stavebníci, politici i ekonomové hledají na Summitu stavebního rozvoje recepty na zrychlení výstavby a zlepšení dostupnosti bytů. Jednou z cest by mohla být i změna priorit státu a přesměrování peněz...

17. září 2025  14:02,  aktualizováno  18.9 10:06

Slibné hospodaření Českých drah zabrzdila prodělečná nákladní doprava

České dráhy přepravily v pololetí přes osmdesát milionů lidí a vydělaly 444 milionů před zdaněním. Hospodaření státem vlastněného dopravce táhla právě osobní doprava, která sama skončila ve zhruba...

18. září 2025

Firma z Hané získala obří armádní zakázku, Belgii dodá přívěsy za čtvrt miliardy

Obří vojenskou zakázku získala společnost PANAV ze Senice na Hané na Olomoucku. V příštích osmnácti měsících má dodat belgické armádě 204 speciálních trojosých točnicových přívěsů na převoz...

18. září 2025  9:49

První plody Trumpovy návštěvy. Američané investují v Británii přes čtyři biliony

Americké firmy v Británii investují rekordních 150 miliard liber (4,2 bilionu Kč), oznámila v tiskové zprávě britská vláda. Na základě těchto investic pak v zemi vznikne 7 600 pracovních míst, která...

18. září 2025  9:36

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

18. září 2025

Velký mzdový průzkum: skladníci či lékárníci si polepšili, ajťákům končí žně

Premium

Mzdy v Česku letos v průměru rostou o 4,25 procenta. Propočítala to personální agentura Grafton, která ročně najde práci zhruba deseti tisícům lidí. Agentura mapovala nástupní mzdy v devíti oborech...

18. září 2025

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

17. září 2025  20:33

Americká centrální banka snížila základní úrokovou sazbu na 4 až 4,25 procenta

Americká centrální banka (Fed) podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. O svém rozhodnutí ve středu informovala v tiskové zprávě....

17. září 2025  20:09,  aktualizováno  20:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bude se helium těžit na Měsíci? Podle Finů ano, firma právě podepsala smlouvu

Ještě nedávno byla myšlenka těžby nerostných surovin na Měsíci nemyslitelná. Technologie ale postupují obrovským tempem vpřed, což potvrzuje i uzavřená dohoda finské společnosti Bluefors s americkým...

17. září 2025

Značku zmrzlin Ben & Jerry’s opustil spoluzakladatel. Kvůli válce v Gaze

Oblíbená značka zmrzlin Ben & Jerry’s přišla o svého spoluzakladatele. Vedení firmy se rozhodl opustit Jerry Greenfield, a to kvůli dlouhodobým neshodám s mateřskou společností Unilever, pod kterou...

17. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.