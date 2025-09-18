Rohlíku už potraviny nestačí. Na nové trhy se prosazuje i s technologiemi

„Měli jsme skvělý rok. Jsme jediný e-grocer na světě, který od covidu kontinuálně roste díky bezprecedentní zákaznické propozici,“ hodnotí výsledky zakladatel firmy. Podle zveřejněných finančních výsledků společnost doručila 17,5 milionu objednávek, tedy více než jednu každé dvě sekundy a tržby překročily 1,1 miliardy eur, což je přibližně 26 miliard korun.
„Přitom jsme zlepšili hrubou marži a snížili náklady na vyřízení jedné objednávky. Naše ekonomika je škálovatelná a zisková na všech trzích, kde působíme,“ dodal Čupr. Skupina snížila svou provozní ztrátu na 63,47 milionu eur (1,54 miliardy Kč) a Čupr očekává, že příští rok bude už zisková. „Příští rok porosteme o 35 až 40 procent. Kdybychom nerostli tak rychle, jsme profitabilní dřív,“ řekl.
Rohlík roste na všech svých trzích, nejen v Česku. „V Maďarsku a Rumunsku zajišťujeme pět až šest tisíc objednávek denně a už jsme tam profitabilní. V Česku dosahujeme upravené EBITDA 58 milionů eur (1,41 miliardy korun) ročně a náklady na objednávku klesají,“ uvedl zakladatel.
Od potravin k technologiím
Podle Čupra je zásadní posun z čistého retailu na technologického hráče. Rohlík se chce více soustředit na technologie a využívat svůj operační systém Veloq k pronikání na nové trhy.
Rohlik Group
„Technologie, zejména umělá inteligence, nám umožňuje růst efektivně. Arcos, náš systém řízení skladu, je nyní ve všech automatizovaných centrech a zajišťuje 98procentní přesnost předpovědi poptávky. Robotické linky v Berlíně nastavují nové standardy rychlosti, přesnosti a efektivity.“
Veloq jako nová B2B platforma zpřístupňuje operační systém i dalším potravinářům. Podle Čupra příjmy z platformy rostou téměř bez dodatečných nákladů. „Chceme prorážet s naší technologií, spočítali jsme si, že marže jsou zde mnohem vyšší než u potravin. Růst a technologie nám definují jasnou cestu k profitabilitě v roce 2026. Během naší cesty jsme zároveň vytvořili playbook pro nejefektivnější provoz potravin,“ vysvětluje Čupr. Dodává, že každé euro reinvestují do automatizace, umělé inteligence a zákaznických služeb.
„Stejně jako Amazon v počátcích své existence budujeme trvalou digitální infrastrukturu, která přinese dlouhodobou hodnotu nejen nám, ale i celému evropskému maloobchodu s potravinami,“ dodal Čupr.
Expanzní úspěchy v Německu a ve střední Evropě
Rohlík se nedávno výrazně prosadil na německém trhu díky partnerství s Amazon.de. „Amazon Fresh z Německa odešel a místo něj nyní je náš Knuspr.de. Kdyby mi to někdo řekl před pěti lety, neuvěřil bych,“ říká Čupr.
Knuspr plánoval otevření v Hamburku, expanzi však odložil o několik let. Rakousko dočasně zamrazili na tisíc objednávek denně, protože nebylo profitabilní. „V Mnichově trvale dodáváme přes 100 tisíc objednávek měsíčně. Ve východní Evropě jsme doručili 14,4 milionu objednávek, což je meziroční nárůst o 31 procent. Maďarsko přineslo dva miliony objednávek, Rumunsko 596 tisíc, s výrazným zlepšením efektivity a marže,“ uzavřel Čupr.
Na konci fiskálního roku 2024 (1. května 2024 – 30. dubna 2025) skupina provozovala jedenáct distribučních center, z toho šest plně automatizovaných, a obsluhovala zákazníky v pěti zemích.