Rohlík zpoplatnil papírové tašky. Hodlá omezit jednorázové obaly

Veronika Bělohlávková
  20:00
Online supermarket Rohlík od 19. ledna 2026 zpoplatnil své papírové tašky. Zákazníci za ně zaplatí paušálně 15 korun za každou objednávku, bez ohledu na to, kolik tašek jim kurýr přiveze. Firma tvrdí, že nejde o snahu zvýšit tržby, ale o tlak na změnu chování zákazníků a omezení jednorázových obalů.
Nepotřebné knihy zákazník předá kurýrovi Rohlíku. (17. května 2023)

„I když papírové tašky možná působí šetrně k přírodě, ve skutečnosti většina z nich skončí po jednom použití v koši,“ uvedl Rohlík na sociálních sítích. Právě tento argument stojí za rozhodnutím papírové tašky zpoplatnit.

rohlik.cz

I když papírové tašky možná působí šetrně k přírodě, ve skutečnosti většina z nich skončí po jednom použití v koši. A to nám dlouhodobě prostě nedává smysl. Proto měníme pravidla hry a od 19. ledna 2026 zavádíme poplatek 15 Kč za papírové tašky u každého nákupu (bez ohledu na to, kolik jich vám přijde). Není to o penězích. Je to o motivaci k lepší volbě. ♲
A ta lepší volba existuje. Naše vratné tašky. ️ Jsou odolné, vyrobené z recyklovaných PET lahví, a mají o 62 % nižší uhlíkovou stopu. Navíc vydrží minimálně 25 nákupů. A s Rohlík Xtra je máte úplně zdarma. Prostě šetříte planetu i peněženku. A jestli Xtra ještě nemáte, zkuste ho 30 dní zdarma. Děkujeme, že s námi děláte věci jinak a lépe. Uvidíte, jak velký rozdíl dokáže udělat jedna taška.
P. S. A jestli vám někdy místo vratné tašky dorazí papírová, nemusíte se bát. V takovém případě vám žádný poplatek samozřejmě účtovat nebudeme.

19. ledna 2026 v 20:33, příspěvek archivován: 2. února 2026 v 12:11
Poplatek začal platit od 19. ledna 2026 a vztahuje se na každou objednávku. Pokud zákazník obdrží papírové tašky z technických důvodů například kvůli nedostupnosti jiného balení poplatek mu firma účtovat nebude.

Rohlík zákazníkům nabízí alternativu v podobě vratných tašek z recyklovaných PET láhví, které mají podle firmy o 62 procent nižší uhlíkovou stopu než papírové a vydrží minimálně 25 nákupů. Tašky zůstávají ve vlastnictví Rohlíku a zákazníci je při dalších objednávkách vracejí kurýrovi, aby mohly být znovu použity.

Uživatelé s placeným členstvím Rohlík Xtra mají službu automaticky aktivní a vratné tašky dostávají bez poplatku. Ostatní zákazníci při první objednávce s vratnými taškami zaplatí vratnou zálohu 250 korun, která se jim po vrácení všech tašek vrátí, a to buď formou kreditu na účet, nebo bezhotovostně.

Systém má zároveň nastavený limit počtu nevrácených tašek, které může zákazník mít u sebe. Pokud jej překročí, může mu být nákup dočasně doručen v papírových taškách, na které se vztahuje paušální poplatek.

Ekologie i tlak na zákazníky

Rozhodnutí Rohlíku zapadá do širšího trendu, kdy obchodníci hledají cesty, jak omezit jednorázové obaly. Zatímco poplatky za plastové tašky jsou v kamenných obchodech běžné už řadu let, papírové tašky zůstávaly většinou zdarma a byly vnímány jako ekologická varianta.

Právě to chce Rohlík změnit. Podle firmy jde o motivaci k lepší volbě, nikoli o sankci. Zda zákazníci poplatek přijmou, nebo se proti němu postaví, se ukáže až po jeho zavedení.

V minulosti podobná opatření vyvolávala smíšené reakce – část zákazníků je vnímá jako zbytečné zdražování, jiní jako logický krok směrem k udržitelnějšímu provozu.

Konkurence zatím vyčkává

Online supermarkety využívají kombinaci papírových a vratných obalů, plošné zpoplatnění papírových tašek ale zatím nikdo další neoznámil.

„U nás jsou tašky v současnosti bez poplatku. Intenzivně jsme zapracovali na tom, aby jich zákazník dostal co nejméně a my jsme zbytečně nezvyšovali ekologickou stopu nákupu. Mimo to jsme zvýšili jejich nosnost, což ročně ušetří až 1,5 milionu kusů papírových tašek, které se nemusí vyrobit,“ uvedl na dotaz František Brož, tiskový mluvčí Košík.cz.

Dodává, že s odborným garantem Cyrkl zároveň v rámci revize celého odpadového hospodářství zajistili, že pokud tašky zákazník vrátí kurýrovi, vzniknou z nich opět jejich tašky.

„Celý proces tak máme v reálném čase pod kontrolou, aby dával co největší smysl. Pokud zákazník tašku doma dále využívá, její výrobní ekologická stopa se samozřejmě přímo úměrně snižuje,“ řekl Brož. Košík chce práci s obaly a tedy i taškami do budoucna ještě více zlepšit a zefektivnit. Tedy včetně teoretického modelu drobného poplatku, který by však musel dávat smysl nejen pro planetu, ale i pro zákazníka.

Pračce 30 stupňů nestačí! Jak předejít vzniku plísní a nečistot v pračce?

Pračka

Je prádlo po vyprání zatuchlé, že byste ho nejraději vrátili zpět do pračky? Vina pravděpodobně není na straně vody ani v nedostatku prášku, ale v nečistotách, které se v pračce usazují. Jak se...

2. února 2026  8:30

Nabíječka v zásuvce: Kolik spotřebuje elektřiny a kdy vám může zapálit byt?

Nabíječka Fixed

Ponechávání nabíjecích adaptérů v elektrické síti je v českých domácnostech běžným jevem. S rostoucím počtem elektronických zařízení se však množí otázky: kolik nás tato pohodlnost stojí na účtech za...

2. února 2026

