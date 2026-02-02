„I když papírové tašky možná působí šetrně k přírodě, ve skutečnosti většina z nich skončí po jednom použití v koši,“ uvedl Rohlík na sociálních sítích. Právě tento argument stojí za rozhodnutím papírové tašky zpoplatnit.
Poplatek začal platit od 19. ledna 2026 a vztahuje se na každou objednávku. Pokud zákazník obdrží papírové tašky z technických důvodů například kvůli nedostupnosti jiného balení poplatek mu firma účtovat nebude.
Rohlík zákazníkům nabízí alternativu v podobě vratných tašek z recyklovaných PET láhví, které mají podle firmy o 62 procent nižší uhlíkovou stopu než papírové a vydrží minimálně 25 nákupů. Tašky zůstávají ve vlastnictví Rohlíku a zákazníci je při dalších objednávkách vracejí kurýrovi, aby mohly být znovu použity.
Uživatelé s placeným členstvím Rohlík Xtra mají službu automaticky aktivní a vratné tašky dostávají bez poplatku. Ostatní zákazníci při první objednávce s vratnými taškami zaplatí vratnou zálohu 250 korun, která se jim po vrácení všech tašek vrátí, a to buď formou kreditu na účet, nebo bezhotovostně.
Systém má zároveň nastavený limit počtu nevrácených tašek, které může zákazník mít u sebe. Pokud jej překročí, může mu být nákup dočasně doručen v papírových taškách, na které se vztahuje paušální poplatek.
Ekologie i tlak na zákazníky
Rozhodnutí Rohlíku zapadá do širšího trendu, kdy obchodníci hledají cesty, jak omezit jednorázové obaly. Zatímco poplatky za plastové tašky jsou v kamenných obchodech běžné už řadu let, papírové tašky zůstávaly většinou zdarma a byly vnímány jako ekologická varianta.
Právě to chce Rohlík změnit. Podle firmy jde o motivaci k lepší volbě, nikoli o sankci. Zda zákazníci poplatek přijmou, nebo se proti němu postaví, se ukáže až po jeho zavedení.
V minulosti podobná opatření vyvolávala smíšené reakce – část zákazníků je vnímá jako zbytečné zdražování, jiní jako logický krok směrem k udržitelnějšímu provozu.
Konkurence zatím vyčkává
Online supermarkety využívají kombinaci papírových a vratných obalů, plošné zpoplatnění papírových tašek ale zatím nikdo další neoznámil.
„U nás jsou tašky v současnosti bez poplatku. Intenzivně jsme zapracovali na tom, aby jich zákazník dostal co nejméně a my jsme zbytečně nezvyšovali ekologickou stopu nákupu. Mimo to jsme zvýšili jejich nosnost, což ročně ušetří až 1,5 milionu kusů papírových tašek, které se nemusí vyrobit,“ uvedl na dotaz František Brož, tiskový mluvčí Košík.cz.
Dodává, že s odborným garantem Cyrkl zároveň v rámci revize celého odpadového hospodářství zajistili, že pokud tašky zákazník vrátí kurýrovi, vzniknou z nich opět jejich tašky.
„Celý proces tak máme v reálném čase pod kontrolou, aby dával co největší smysl. Pokud zákazník tašku doma dále využívá, její výrobní ekologická stopa se samozřejmě přímo úměrně snižuje,“ řekl Brož. Košík chce práci s obaly a tedy i taškami do budoucna ještě více zlepšit a zefektivnit. Tedy včetně teoretického modelu drobného poplatku, který by však musel dávat smysl nejen pro planetu, ale i pro zákazníka.