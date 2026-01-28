Nástroj je součástí e-shopu Rohlíku a reaguje na běžné situace, s nimiž se zákazníci při nákupu potravin setkávají. Místo klikání v kategoriích nebo čekání na zákaznické lince stačí požadavek napsat do chatu a umělá inteligence se postará o zbytek. Cílem je zrychlit a zjednodušit celý proces nákupu od prvotního rozhodování až po řešení problémů s objednávkou. Asistentka MAIA je dostupná pro všechny zaregistrované zákazníci na všech trzích, na nichž Rohlik Group působí.
„Nákup potravin by měl být co nejpřirozenější a bez zbytečných překážek. MAIA má lidem pomoci vyřešit běžné věci okamžitě,“ říká generální manažerka Rohlik.cz Miroslava Vopatová.
Vše během několika vteřin
Jednou z hlavních funkcí je pomoc s rozhodováním, co nakoupit. Zákazníci nemusejí procházet recepty ani jednotlivé kategorie. Stačí zadat požadavek typu: „Potřebuji rychlou a zdravou večeři pro čtyři“ nebo „Navrhni obědy na celý pracovní týden“.
AI navrhne konkrétní jídla, zohlední dietní omezení nebo alergie a všechny potřebné suroviny rovnou vloží do nákupního košíku. Uživatel si může návrh dále upravovat, měnit porce, nahradit suroviny nebo požádat o levnější variantu.
Asistent pomáhá i při hledání alternativ konkrétních produktů. Dotaz na levnější nebo podobné zboží umožní porovnat nabídku napříč značkami a cenovými hladinami a doporučit položky, které jsou aktuálně skladem.
U registrovaných zákazníků MAIA pracuje s historií objednávek. Dokáže obnovit předchozí nákup a upravit ho podle aktuálních potřeb například nahradit konkrétní položku jinou variantou nebo přidat nové zboží.
Požadavky typu „Zopakuj poslední objednávku, ale nahraď mléko bezlaktózovým“ tak podle firmy zkracují celý proces nákupu na několik vteřin.
Přechod z kamenného obchodu
Asistent zasahuje také do oblasti zákaznické podpory. Řadu běžných situací zvládne vyřešit přímo v chatu bez nutnosti kontaktovat zákaznickou linku. Pokud zákazník obdrží poškozené nebo chybějící zboží, může problém jednoduše popsat.
V mnoha případech MAIA automaticky dohledá příslušnou objednávku, založí reklamaci a připíše zákazníkovi kredit. Pokud je situace složitější, zůstává možnost kdykoliv přejít na komunikaci s pracovníkem zákaznické péče.
Novinkou je také funkce usnadňující přechod k online nákupu lidem zvyklým na kamenné obchody. Po nahrání fotografie účtenky MAIA rozpozná položky a navrhne stejné nebo nejbližší dostupné produkty z nabídky Rohlíku. Z nich následně sestaví nákupní košík.
Podle firmy má tato funkce pomoci především novým zákazníkům, kteří si chtějí zachovat své běžné nákupní zvyklosti i v online prostředí.
Rohlik Group zdůrazňuje, že MAIA nemá nahradit lidskou podporu, ale převzít rutinní dotazy a úkony. Zákaznický servis má zůstat k dispozici pro složitější případy, které vyžadují individuální řešení.
„Není to jen další funkce, ale nový způsob komunikace se zákazníky při každodenním nákupu potravin,“ doplňuje Vopatová. Podle firmy se bude asistent postupně zlepšovat na základě reálného používání. Další rozšíření funkcí plánuje Rohlik Group v následujících měsících.
Košík má svůj Guláš
Košík také využívá umělou inteligenci, i když jiným způsobem než Rohlík. „Shodujeme se, že zákazníkům je potřeba nákup co nejvíce zjednodušit,“ uvedl mluvčí Košíku František Brož. Podle něj Košík nasazuje AI především v oblastech, kde má praktický dopad na každodenní fungování služby.
Pro rychlé zákaznické dotazy slouží nepřetržitě virtuální pomocnice Markét alias SuperMarkét, která pracuje s prvky umělé inteligence a v budoucnu projde dalším vylepšením. Košík se zároveň zaměřuje na zefektivnění fungování celé zákaznické linky, nejen samotného chatu.
„Na jedné straně chceme zrychlit odbavení běžných dotazů, na druhé straně si zachováváme možnost věnovat se zákazníkům individuálně, zejména seniorům z klubu Plná péče, kteří preferují lidského asistenta,“ uvedl Brož. Dodal, že Košík také propojuje svou platformu s externími službami, které zákazníkům pomáhají s inspirací nebo přímo s nákupem.
„Na konci loňského roku se Košík stal strategickým partnerem aplikace Guláš, která pomocí AI navrhuje jídelníčky podle různých parametrů, jako jsou diety, preference, náročnost přípravy nebo počet porcí. Recepty a potřebné suroviny lze následně propojit s nákupem na Košíku, který zákazník dokončí standardním způsobem,“ uzavřel František Brož.