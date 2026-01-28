Co bude dnes k večeři. Asistentka Rohlíku vybere zboží i sestaví jídelníček

  9:42
Online supermarket Rohlík spustil nového AI asistenta jménem MAIA. Zákazníkům má výrazně zjednodušit nákup potravin. Funguje přímo v aplikaci a na webu, komunikuje formou chatu a zvládá vše od výběru jídel a produktů přes úpravy objednávek až po reklamace. Podle firmy má nahradit zdlouhavé vyhledávání i část práce zákaznické podpory.
Online prodejce Rohlík stále inovuje své služby. Nyní s nákupy pomáhá umělá inteligence. (28. ledna 2026)

Nástroj je součástí e-shopu Rohlíku a reaguje na běžné situace, s nimiž se zákazníci při nákupu potravin setkávají. Místo klikání v kategoriích nebo čekání na zákaznické lince stačí požadavek napsat do chatu a umělá inteligence se postará o zbytek. Cílem je zrychlit a zjednodušit celý proces nákupu od prvotního rozhodování až po řešení problémů s objednávkou. Asistentka MAIA je dostupná pro všechny zaregistrované zákazníci na všech trzích, na nichž Rohlik Group působí.

„Nákup potravin by měl být co nejpřirozenější a bez zbytečných překážek. MAIA má lidem pomoci vyřešit běžné věci okamžitě,“ říká generální manažerka Rohlik.cz Miroslava Vopatová.

Vše během několika vteřin

Jednou z hlavních funkcí je pomoc s rozhodováním, co nakoupit. Zákazníci nemusejí procházet recepty ani jednotlivé kategorie. Stačí zadat požadavek typu: „Potřebuji rychlou a zdravou večeři pro čtyři“ nebo „Navrhni obědy na celý pracovní týden“.

Umělá inteligence změní fungování retailu. S vlastním plánem přichází Rohlík

AI navrhne konkrétní jídla, zohlední dietní omezení nebo alergie a všechny potřebné suroviny rovnou vloží do nákupního košíku. Uživatel si může návrh dále upravovat, měnit porce, nahradit suroviny nebo požádat o levnější variantu.

Asistent pomáhá i při hledání alternativ konkrétních produktů. Dotaz na levnější nebo podobné zboží umožní porovnat nabídku napříč značkami a cenovými hladinami a doporučit položky, které jsou aktuálně skladem.

U registrovaných zákazníků MAIA pracuje s historií objednávek. Dokáže obnovit předchozí nákup a upravit ho podle aktuálních potřeb například nahradit konkrétní položku jinou variantou nebo přidat nové zboží.

Požadavky typu „Zopakuj poslední objednávku, ale nahraď mléko bezlaktózovým“ tak podle firmy zkracují celý proces nákupu na několik vteřin.

Přechod z kamenného obchodu

Asistent zasahuje také do oblasti zákaznické podpory. Řadu běžných situací zvládne vyřešit přímo v chatu bez nutnosti kontaktovat zákaznickou linku. Pokud zákazník obdrží poškozené nebo chybějící zboží, může problém jednoduše popsat.

V mnoha případech MAIA automaticky dohledá příslušnou objednávku, založí reklamaci a připíše zákazníkovi kredit. Pokud je situace složitější, zůstává možnost kdykoliv přejít na komunikaci s pracovníkem zákaznické péče.

Novinkou je také funkce usnadňující přechod k online nákupu lidem zvyklým na kamenné obchody. Po nahrání fotografie účtenky MAIA rozpozná položky a navrhne stejné nebo nejbližší dostupné produkty z nabídky Rohlíku. Z nich následně sestaví nákupní košík.

Podle firmy má tato funkce pomoci především novým zákazníkům, kteří si chtějí zachovat své běžné nákupní zvyklosti i v online prostředí.

Rohlik Group zdůrazňuje, že MAIA nemá nahradit lidskou podporu, ale převzít rutinní dotazy a úkony. Zákaznický servis má zůstat k dispozici pro složitější případy, které vyžadují individuální řešení.

„Není to jen další funkce, ale nový způsob komunikace se zákazníky při každodenním nákupu potravin,“ doplňuje Vopatová. Podle firmy se bude asistent postupně zlepšovat na základě reálného používání. Další rozšíření funkcí plánuje Rohlik Group v následujících měsících.

Košík má svůj Guláš

Košík také využívá umělou inteligenci, i když jiným způsobem než Rohlík. „Shodujeme se, že zákazníkům je potřeba nákup co nejvíce zjednodušit,“ uvedl mluvčí Košíku František Brož. Podle něj Košík nasazuje AI především v oblastech, kde má praktický dopad na každodenní fungování služby.

Pro rychlé zákaznické dotazy slouží nepřetržitě virtuální pomocnice Markét alias SuperMarkét, která pracuje s prvky umělé inteligence a v budoucnu projde dalším vylepšením. Košík se zároveň zaměřuje na zefektivnění fungování celé zákaznické linky, nejen samotného chatu.

Kde jiní končí, Globus začíná. Řetězec spouští vlastní rozvoz zákazníkům

„Na jedné straně chceme zrychlit odbavení běžných dotazů, na druhé straně si zachováváme možnost věnovat se zákazníkům individuálně, zejména seniorům z klubu Plná péče, kteří preferují lidského asistenta,“ uvedl Brož. Dodal, že Košík také propojuje svou platformu s externími službami, které zákazníkům pomáhají s inspirací nebo přímo s nákupem.

„Na konci loňského roku se Košík stal strategickým partnerem aplikace Guláš, která pomocí AI navrhuje jídelníčky podle různých parametrů, jako jsou diety, preference, náročnost přípravy nebo počet porcí. Recepty a potřebné suroviny lze následně propojit s nákupem na Košíku, který zákazník dokončí standardním způsobem,“ uzavřel František Brož.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak ČEPS posuzoval význam Chvaletic a Počerad

Elektrárna Počerady pochází z počátku 70. let minulého století. V roce 1994...

ČEPS, státní správce elektrizačních sítí, vydal analýzu, ve které doporučuje uzavření uhelné elektrárny Počerady a pokračování provozu dvou bloků elektrárny Chvaletice. Společnost také zveřejnila...

27. ledna 2026  13:58

Dva bloky v Chvaleticích zachovat, doporučil ČEPS. Počerady mohou zavřít

Elektrárna Chvaletice

Správce přenosové soustavy ČEPS vydal očekávanou analýzu, jež pomůže rozhodnout o dalším osudu uhelných elektráren, které společnost Sev.en plánuje uzavřít na přelomu tohoto a příštího roku. Podle...

27. ledna 2026  11:03

