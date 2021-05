Rohlík rozšiřuje možnost doručení. Kurýr nákup vloží i do výdejních boxů

Spojení dvou online hráčů. Tak lze označit novou spolupráci Rohlíku a Alzy. Pro online supermarket je spolupráce dalším krokem, jak mimo své Rohlik Pointy rozšířit místa k vyzvednutí nákupu. Alza zase maximalizuje využití kapacity již vybudovaných výdejních schránek.

„Využitím boxů v podstatě ze dne na den rozšiřujeme dostupnost nákupů z našeho e-shopu. Zákazníci si chválí naše Rohlik Pointy, a to především flexibilitu vyzvednutí a nákupy už od sta korun zdarma. Právě tyhle benefity jim velmi rychle dokážeme nabídnout i s AlzaBoxy na téměř padesáti dalších místech v Česku,” vysvětluje CEO Rohlik.cz Petr Pavlík.

„Naši síť AlzaBoxů neustále rozšiřujeme a postupně ji otevíráme i dalším hráčům na trhu. Spojení s Rohlíkem nám dává velký smysl, sortiment obou e-shopů se vzájemně doplňuje, a zákazník si tak může jednoduše vše vyzvednout na jednom místě,“ komentuje spolupráci Jan Moudřík, ředitel expanze a facility management Alza.cz.

Speciální boxy jsou nyní k dispozici pouze pro nákupy z Rohlíku, ale jak potvrdila tisková mluvčí Alzy Daniela Chovancová do budoucna by se spolupráce mohla rozšířit a nevylučuje možnost, že by jejich chladicí boxy mohly využívat i další e-shopy.

Coolboxy pro chlazené potraviny

Speciální boxy jsou speciálně uzpůsobené pro uchování potravin. Do schránek určených pro doručování objednávek jsou umístěné coolboxy, které dokážou udržet potraviny dostatečně vychlazené až čtyři hodiny. Nakupující si tak touto cestou mohou nechat doručit i objednávky obsahující zboží vyžadující nepřetržitý chladící řetězec včetně mražených potravin. Nákup je potřeba z boxu vyzvednout do tří hodin od naskladnění, v případě nevyzvednutí se zboží vrací zpět do skladu.

Boxy najdou zákazníci na bezmála padesáti místech v celé České republice. Dvě desítky z nich se online supermarketu otevřou v Praze – například v OC Stromovka, OC Palladium, v Galerii Myšák nebo u kina Cinestar na Smíchově. Tři z nich pak zákazníci najdou nově v Brně.

Jiná nabídka neexistuje

Oslovené konkurenční společnosti, které buď provozují výdejní boxy, nebo potravinový e-shop zatím možnosti doručování potravin, jídla či zboží, které by nemělo být vystaveno vyšším teplotám, nenabízí.

Zásilkovna, která provozuje své Z-boxy, o možnosti doručení potravin zatím neuvažuje. „Potraviny jsou vyjmuty z našich obchodních podmínek a není možné je v rámci naší sítě převážet. Zatím v této věci neuvažujeme o změně,“ doplnil Milan Šmíd, marketingový ředitel skupiny Packeta, majitel Zásilkovny.

Mall.cz, která má síť boxů po celém území, sice od března některé své boxy poskytla doručovací společnosti WeDo, ovšem ani ta ovšem možnost chladicích boxů nezmiňuje. „Boxy, které jsme od Mall Group přezvali, jsou standardní boxy, takže možnost doručení zboží, které nesmí být vystavené vyšším teplotám do nich doručovat nebudeme,“ doplnila Leona Kotlasová z WeDo.

Jeden z online prodejců potravin o vybudování vlastních výdejních boxů do budoucna nepopírá. „Na společnost do budoucna zvažuje různé varianty, těch cest, jak rozšířit možnosti doručování je více. Samostatné boxy jsou jen jednou z nich.“ dodává tiskový mluvčí František Brož.