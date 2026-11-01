Každý čtvrtý Čech má tajné úspory, ukázal průzkum. Nákupy častěji skrývají ženy

Vlastní finanční rezervu, o které protějšek nemá ani tušení, si udržuje zhruba čtvrtina Čechů. Mezi muži a ženami v tomto ohledu nepanuje prakticky žádný rozdíl, praxe obou pohlaví je totožná. Zajímavé ale je, jak odlišně muži a ženy takové tajnůstkaření vnímají.
Ženy jsou k utajeným penězům podstatně přísnější – pro skryté úspory partnera nemá pochopení téměř polovina z nich. Situace, kdy si protějšek dává peníze bokem, by ženám vadila zásadně dvakrát častěji než mužům. Ti jsou k nezávislosti svých poloviček znatelně tolerantnější a dvěma třetinám z nich by zjištění o tajném kontu partnerky nijak zvlášť nevadilo.
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Každý pátý respondent u dražšího nákupu partnerovi buď lže o ceně, nebo mlčí. Ženy nákup zcela zatají častěji. Skutečnou částku bez váhání přizná zhruba sedm z deseti mužů, zatímco u žen je to o něco méně než dvě třetiny.
Taktiky pak bývají odlišné. Muži sahají po diplomatickém zkreslení cenovky – partnerce nákup přiznají, ale částku záměrně sníží. Nákup doma úplně zatají jen sedm procent mužů. U žen je manipulace častější i radikálnější. Nákup před partnerem zcela zamlčí více než desetina žen a další část přizná nižší částku.
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Tyto drobné lži a tajnosti kolem cenovek však nejsou jen neškodným folklórem. Ukazují, že otevřená debata o penězích je pro řadu lidí stále nepříjemná – a promítá se i do toho, jak partneři vnímají schopnosti toho druhého.
Jen třetina párů si říká o penězích všechno
Představa, že spolu partneři sdílejí každou korunu a účtenku, platí jen zčásti. Všechno bez výhrady sdílí s protějškem pouze zhruba třetina lidí. Pokud k nim připočteme ty, kteří odkrývají téměř vše, dostává se otevřenost na zhruba tři pětiny populace. Naopak pětina lidí si část finančních informací nechává výhradně pro sebe a zhruba každý desátý nesdílí s partnerem prakticky nic.
„Rozdělit si starosti může být praktické. Důležité ale je, aby se z rozdělení úkolů nestala situace, kdy jeden rozhoduje a druhý o rodinných úsporách vlastně nic neví,“ upozorňuje Petr Žabža, šéf investic v Air Bank.
Zatímco čtyřicet procent mužů svoje partnerky vychvaluje, že umějí dobře hospodařit a myslí si o nich že jsou rozumné a opatrné, jiní naopak svoje partnerky hodnotí jako naivní nebo zbrklé. Někteří si také stěžují, že jejich partnerka vše ihned utratí. Ženy volí střízlivější tón. O tom, že jejich muži umějí dobře hospodařit, je přesvědčena méně než třetina žen. Oceňují však jejich schopnost rodinu zabezpečit – nadprůměrně často vyzdvihují, že muž myslí na budoucnost a dokáže vydělat peníze.
Vzniká tak paradoxní nerovnováha: zatímco muži často přistupují k financím s přehnaným sebevědomím a partnerky podezírají z impulzivnosti, ženy se samy vnímají jako méně zkušené a přenechávají finanční otěže protějšku.
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Celkově v domácnostech převládá spokojenost. Zdaleka nejčastější reakcí na otázku, co by lidé na hospodaření partnera změnili, bylo lakonické nic. Ti, kteří výhrady měli, by si nejčastěji přáli, aby protějšek méně utrácel, více spořil nebo více investoval.
Běžné výdaje společně, investice ovládají muži
O běžný rozpočet i větší nákupy nad patnáct tisíc korun rozhoduje většina českých párů společně. Pokud má konečné slovo pouze jeden, bývá to mírně častěji muž. Vyrovnaný přístup panuje také u tvorby rezerv, kde nejčastěji spoří oba partneři ruku v ruce. Projevuje se zde však odlišný sebeobraz – muži se sami považují za výhradního tvůrce rodinných úspor častěji než ženy, které naopak výrazně častěji přisuzují zásluhu za vytváření rezerv partnerovi.
Zásadní propast se otevírá až u otázky, kdo rozhoduje o uložení volných peněz do akcií, fondů či nemovitostí. Téměř polovina mužů uvádí, že o investicích rozhoduje samostatně, zatímco u žen si tuto roli připisuje necelá třetina.
Že investiční otěže drží zatím v domácnostech spíše muži, potvrzuje i pohled z druhé strany: zatímco partnerce přenechává hlavní slovo jen naprosté minimum mužů, téměř patnáct procent žen otevřeně označuje za hybatele rodinných investic právě svého partnera. Zhruba desetina domácností pak uvádí, že se o investiční nástroje nezajímá vůbec.
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„U větších nákupů se podle průzkumu na společném rozhodování shoduje přibližně šest z deseti mužů i žen. U rozhodování o uložení peněz ale společný postup uvádí jen 36 procent mužů a 40 procent žen. To je zajímavý rozdíl. O nové ledničce se doma poradíme, ale u peněz, které mají zajistit budoucnost rodiny, už společná debata tak samozřejmá není,“ podivuje se Žabža.
„Je v pořádku, když se o investice prakticky stará jeden z partnerů. Oba by ale měli rozumět tomu, kam společné peníze směřují a jaké riziko podstupují,“ říká Žabža. Podle něj přitom vyšší příjem ani větší sebevědomí samy o sobě neznamenají lepší investiční úsudek. „Než začnete vybírat konkrétní investici, sedněte si spolu a řekněte si, na co peníze odkládáte, kdy je budete potřebovat a jak velké kolísání jejich hodnoty oba zvládnete.“
Zároveň však varuje před situacemi, kdy se investování stane předmětem tajnůstkaření. „Určitě se vyhněte tomu, aby jeden z partnerů bez vědomí druhého investoval společnou rezervu nebo peníze, které bude rodina brzy potřebovat. Při poklesu trhu pak můžete být nuceni prodávat se ztrátou, protože potřebujete zaplatit běžné výdaje,“ varuje Žabža.
Podle něj je stejně nebezpečné vložit všechno do jedné akcie nebo podlehnout tipu na údajně jistý výdělek. „U společných peněz by oba měli předem vědět, jaké riziko přijímají. Pokud jeden z partnerů investici nerozumí nebo z ní má obavy, je to důvod si ji vysvětlit a hledat přijatelnější řešení.“