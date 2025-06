„Na penzi by měl mít každý našetřené dva miliony. Vypadá to jako obrovská suma, ale když počítám, že v důchodu budu deset let, měsíčně budu moct čerpat dvacet tisíc korun,“ říká manažerka finančního zdraví Monika Hrubá z České spořitelny. | foto: Anna Kovačič